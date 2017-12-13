За полгода по ЧМ-2108 обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев выступил в роли главного тренера сборной России Станислава Черчесова и ответил на пять актуальных вопросов.

1. Устроили ли вас соперники по контрольным матчам летом и осению, или вы выбрали бы других, будь такая возможность?

– Выбор соперников для контрольных матчей – очень непростое дело. Хотя у нас было преимущество – с хозяевами будущего чемпионата многие готовы сыграть на его поле. Но проблемы возникали – до последнего не было ясно, выйдет ли Аргентина, поэтому матч с аргентинцами был под вопросом. В одно из окон не смогли найти соперника и пришлось играть с «Динамо». И этот матч оказался очень полезным – после него в сборной появились Рауш и Заболотный.

Устроили ли соперники? В этом плане какие-то претензии предъявить РФС трудно. Соперников нам подбирали по нарастаующей. Это было важно, потому что Черчесову сборная досталась в разрушенном состоянии не только кадрово, но и психологически. Начинали с Катара, а завершили Аргентиной и Испанией.

2. Как шла подготовка сборной СССР к ЧМ-1970 в Мексике? В чем ее отличие от нынешней подготовки?

– Подготовка отличалась кардинально. 16 января 1970 года я сыграл свадьбу в ресторане гостинцы «Россия», где присутствовал весь «Спартак». А через три дня в составе сборной уехал на первый сбор в Болгарию. Потом были длинные турне по Южной Америке. Такая подготовка шла вплоть до самого чемпионата. Мы прилетали в Москву на два-три дня. При этом никто из сборников за свои команды в чемпионате страны не играл. А из «Спартака» в сборной было целых пять человек. В последний раз перед ЧМ мы прилетели в Москву 7 мая, а 9-го опять улетели в Южную Америку. А ровно через девять месяцев, 8 февраля, у меня родилась дочь.

В Южной Америке мы сыграли порядка 12 матчей как со сборными, так и с клубами. Причем со сборной Мексики, хозяевами будущего чемпионата, сыграли дважды за полгода. Хотя мексиканцы были нашими соперниками по группе. Мы с ними в матче открытия 0:0 сыграли.

Турне организовали агенты ФИФА. Платили нам от 80 до 100 долларов за игры в одной стране. При условии, если мы набирали 50 процентов очков. От количества игр в одной стране гонорар не зависел – 80-100 долларов на брата за матчи в одной стране. Поэтому мы часто переезжали, чтоб играть в разных странах.

Есть ли польза от такой подготовки? Игроки притираются друг к другу, улучшается сыгранность. Минусы – долгий отрыв от семьи. Но в нынешних условиях такая практика невозможна. Ни один клуб не согласится, чтобы у него на полгода забрали ведущих футболистов. Да и сами игроки через месяц передерутся на сборах.

3. Все ли сильнейшие футболисты оказались в сборной?

– Когда Черчесова только назначили, я ему как-то позвонил. Он говорит: «Мы тут круг кандидатов определяем. Ты во время позвонил, место левого защитника за тобой». В списке Черчесова оказались все, кто может помочь сборной, он точно никого не упустил.

Нужен ли Денисов? Если абстрагироваться от его отношений с Черчесовым, как игрок он сборной нужен, но как человек – вряд ли. Березуцкий? Нет, ушел – значит, ушел.

Часто мне задают вопрос: могут ли Смолов и Кокорин играть вместе в основе сборной? Сейчас мало кто играет в два нападающих. Черчесов все чаше применяет схему с тремя центральными защитниками. При таком построении крайние форварды не нужны. Наши крайние защитники играют по всей бровке. Кокорина выпускать в оттяжке нет смысла – только ан острие. Думаю, Смолов лучше адаптировался в нынешней сборной. Вспомните матч с Испанией, видно было, что Смолов открывается правильно именно для этих партнеров. Они его понимают, отдают во время и в то место, куда нужно.

4. В марте сборная проведет два матча с двумя суперсборными – 23-го с Бразилией, 27-го с Францией. Если будет два раза по 0:3, не потеряют ли наши футболисты уверенность в себе?

– Никаких 0:3 не будет. Мы играем на своем поле, да и соперники не приезжают с мыслью разорвать Россию. Их задача – познакомиться со стадионами, условиями и со сборной хозяев заодно.

Для нас матчи именно с такими сильными сборными полезны. После таких матчей у ребят не будет боязни и излишнего пиетета перед звездами.

5. Последний сбор перед ЧМ в мае команда проведет в Австрии. Каких соперников для контрольных матчей в этот период нам нужно выбирать?

– Обычно в этот период есть возможность сыграть с теми сборными, которые на чемпионат не попали. Сильные команды с нами в Австрии играть не будут, они если и согласятся сыграть, то только в России. На последнем сборе полезны спарринги с клубами, чтобы лучше отработать взаимодействие и почувствовать уверенность.