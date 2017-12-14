«Локомотив» после победы над «Тосно» и осечки «Зенита» в Грозном уходит на зимние каникулы не просто в ранге лидера, но еще и с 8-очковым гандикапом. Очевидно, что на старте сезона о таком раскладе в стане железнодорожников и мечтать никто не мог. Но команда Юрия Семина лидирует с отрывом, а аппетит, как известно, приходит во время еды. И теперь Юрий Палыч говорит не только о желании сохранить победный тонус своих футболистов до весны, но и о необходимости доукомплектования состава, что позволит «составить конкуренцию «Зениту».

Вопрос правильного вектора зимней селекции может стать для железнодорожников сейчас определяющим. Команды Семина, где бы он ни тренировал, всегда отличало одно качество – наличие сплоченного коллектива. Сегодняшний «Локомотив» стал не только подтверждением этой тенденции, но и во многом ее воплощением. Футболисты, которые еще в прошлом сезоне заняли в чемпионате восьмое место, да и до этого в большинстве своем в лидерах не ходили, в этом году выдают лучшую игру в карьере. Такое перевоплощение не могло произойти без фундаментального создания настоящего коллектива. Юрий Палыч здорово справился с этой задачей – он смог объединить своих футболистов вокруг единой цели, о которой до сих пор среди его подопечных вслух говорить не принято. Но мы и сами все прекрасно понимаем.

Вот только нужна ли сейчас «Локо» в действительности та селекция, о которой после последних двух матчей говорил главный тренер? В сознании подавляющего большинства болельщиков и специалистов «Локомотив» образца последних двух сезонов является клубом, который на трансферы ничего не тратит. А потому у всех создается впечатление, что железнодорожники играют одним давним составом. Действительно, Юрий Палыч продолжает придерживаться своей философии и старается к глобальной ротации состава не прибегать. Но это не вопрос длины скамейки. Это очевидная манера тренера, благодаря которой он добивается успехов уже несколько десятков лет. Если сравнить стартовый состав «Локомотива» на матчи первого тура с «Арсеналом» и двадцатого тура с «Тосно», то мы увидим всего три изменения, два из которых вынужденные: травмированных Гилерме и Ари заменили Антон Коченков и приобретенный по ходу сезона Эдер. Объективно места в старте за 20 туров лишился только Дмитрий Баринов, да и эта перестановка связана с изменением схемы игры в защите по ходу чемпионата.

А вот что касается отсутствия обновления состава, то здесь нужно просто обратиться к фактам. Свой первый матч после возвращения в «Локомотив» Юрий Семин провел в последних числах августа прошлого года. Это была выездная встреча с «Краснодаром». С того момента прошел год и три месяца. Из тех, кто выходил на поле в упомянутых матчах первого и двадцатого туров этого сезона, в прошлом году в Краснодаре приняли участие всего два (!) футболиста – Алексей Миранчук и Неманья Пейчинович. Получается, что за 15 месяцев работы Юрия Палыча в «Локо» стартовый состав команды обновился более чем на 80 процентов! Убеждение в том, что в «Локо» уже давно кардинально не обновлялся состав – это самая настоящая иллюзия.

Иначе и быть не могло. Юрия Семина на посту главного тренера утверждал Илья Геркус, который сам оказался в кресле президента клуба едва ли не за две недели до этого решения. Такие перемены были обязаны привести к обильным кадровым перестановкам в стане команды. Именно это и произошло. И начиналось все, как водится, с оценки имеющихся возможностей. Юрий Палыч и его помощники по тренерскому штабу вернул из небытия, куда его отправила Ольга Смородская, Мануэля Фернандеша. Вместе с тем Семин встряхнул долгое время никак не начинавшего реализовывать свой потенциал Алексея Миранчука. Илья Леонидович параллельно переподписал лидера обороны Ведрана Чорлуку, пригласил в команду знакомого ему по работе в Санкт-Петербурге опорника Игоря Денисова, а затем добавил на острие атаки арендованного Ари.

Центральная ось команды, таким образом, была собрана, фундамент был заложен. А дальше уже пошла ежедневная стандартная (но в данном случае не банальная) работа по созданию настоящей команды. Со своими сложностями в виде травм футболистов, с оценкой разных сочетаний, с локальными ошибками и такими же локальными успехами. Уже мало кто помнит, но естественный отбор не прошли такие футболисты, как Эзекиль Хенти, Делвин Ндинга, Ренат Янбаев, Роман Шишкин и другие. На этих позициях сейчас играют Джефферсон Фарфан, Игорь Денисов и Владислав Игнатьев. И здесь не место сантиментам в адрес ушедших игроков – они очевидно слабее тех, кто играет сегодня.

Прошлой зимой попутно в «Локомотиве» была восстановлена на данный момент едва ли не самая перспективная российская связка полузащитников в лице братьев Миранчуков. Пришел все тот же Фарфан. Ни Антон Миранчук, вернувшийся из эстонской аренды, ни Фарфан, вернувшийся в Европу с курортных ОАЭ, на тот момент игроками стартового состава явно не выглядели. По факту тогда они ими и не были, но этой осенью оба уже тянули «Локомотив» к лидерству, а параллельно с этим играли в составах своих сборных. Эти примеры с точки зрения формирования команды показательны. Президент с помощью спортивного директора приобретает игроков – тренер встраивает футболистов в свои схемы и формирует коллектив – на выходе результат в виде лидерства в премьер-лиге и еврокубковой весны.

Зачастую по жизни мы отмечаем тот факт, что по-настоящему люди раскрываются в момент появления кризисных ситуаций. К решающим осенним матчам в чемпионате страны и Лиге Европы «Локо» подошел без трех футболистов, которые изначально считались незаменимыми – основной вратарь, лидер обороны и единственный номинальный форвард. Но Семин выбрался и из этой ситуации, найдя оптимальную роль для Фарфана, финишный спурт которого в течение последних месяцев вывел его в реальные номинанты на лучшего футболиста года. Приобретенный в эпоху Геркуса Кверквелия в свою очередь так заменил Чорлуку, что сейчас уже совершенно непонятно как тренер будет решать вопрос одновременного нахождения на поле грузинского и хорватского защитников.

Кроме того, не стоит забывать, что речь сейчас идет о потенциальном усилении в малоактивное зимнее трансферное окно. Всему виной календарь европейских чемпионатов, которые сейчас находятся в самом разгаре. И вытащить сейчас мало-мальски добротного футболиста из действующего турнира практически невозможно. Да, есть вариант обратить взор на внутренний чемпионат, но в условиях неопределенности с возможным усилением лимита в РФПЛ, сделать дельный трансфер на российском рынке практически нереально. Есть третий вариант – повторить фокус под кодовым названием «Фарфан» и привезти еще один бриллиант из ОАЭ. Но если спортивный директор «Локо» Эрик Штоффельхаус второй раз подряд провернет подобную зимнюю сделку, то на следующий новый год в роли Деда Мороза к детям болельщиков «Локомотива» будет приходить уже именно он.

В истории футбола еще не было ни одной команды, тренер которой не хотел бы усиления. Этот факт вам хоть сегодня подтвердит Зинедин Зидан, за последние два года дважды приводивший свой «Реал» к победе в Лиге чемпионов. Но есть ощущение, что именно сейчас «Локомотиву», которому до завершения чемпионата осталось сыграть лишь треть матчей, важнее сохранить атмосферу единого коллектива, нежели бросаться за эфемерным усилением. А если мы вспомним, что к «Локо» осеннего образца уже к первому январскому сбору добавятся здоровые и соскучившиеся по футболу Гильерме, Чорлука и Ари, то вывод напрашивается сам.