О ЧМ-2018 И АРГЕНТИНЕ

Я надеюсь сыграть за сборную на чемпионате мира, хотя в команде много сильных защитников. Но, конечно, любое приглашение в сборную меня мотивирует. Это уникальные моменты в жизни, о которых никогда не забуду.

Группа Аргентины? Довольно сложная. Хорватия играет очень хорошо, исландцы очень много бегают, с Нигерией мы недавно встречались (Аргентина проиграла 2:4).

О СВОЕМ СТИЛЕ ИГРЫ

В «Ривер Плейт» я начинал в полузащите, играл под 10 номером. Но потом в клубе поняли, что это не совсем моя позиция, подвинули в оборону, вот так и стал центральным защитником. Раньше я восхищался Пуйолем, который и оборонялся, и атаковал, и был настоящим капитаном. Теперь нравится, как играют Варан, Рамос и Пике.

О МЕССИ

Тренироваться с лучшим в мире – это что-то особенное. Мы смотрим, что он делает на поле, как играет. И это невероятно! Что больше всего поражает, так это его человеческие качества. Месси лучший в мире, и при этом скромный, ладит со всеми, и все его любят.

Хорхе Сампаоли? Прекрасный тренер, любит, чтобы его команды играли в атакующий футбол. Иногда защитникам при таком стиле игры приходится непросто, но этот тренер обладает большими знаниями. Верю, что он выведет Аргентину на верный путь.

Фавориты ЧМ? Бразилия – главный кандидат на титул, в команде собраны великие футболисты. Как обычно в список фаворитов входит и Германия, она всегда сильна. Отмечу еще Францию и Бельгию, хотя многие говорят, что им ничего не светит.

ЖИЗНЬ В РОССИИ

Я все еще узнаю город и команду. «Зенит» - топ-клуб, всегда играет в еврокубках. Моему переходу способствовал тот факт, что здесь уже находились другие аргентинцы. Тут непростой климат, но сам город красивый, постепенно обживаюсь.

Карьерные планы? Сейчас сделал важный шаг вперед. Думаю только о «Зените». Но хочу продолжать двигаться вперед. Все мечтают о «Барселоне», «Реале», «Челси». А я счастлив здесь и хочу показать себя с лучшей стороны.

ОБЩЕНИЕ С РОССИЙСКИМИ ИГРОКАМИ

Все меня хорошо приняли. Теперь уже могу сказать несколько слов по-русски. Но не учу язык. Зато немного говорю по-английски, с некоторыми общаюсь по-французски, понимаю итальянский. В общем общаемся, все хорошо.

Уровень чемпионата? Когда я сюда переходил, многие отзывались не очень хорошо. Но считаю, что чемпионат сильный, много организованных команд, хороших футболистов. Я доволен.

Что касается фанатов, то здесь болеют немного не так, как в Южной Америке. В Аргентине у всех команд огромное число болельщиков. В России – только у топовых команд. У «Зенита» очень яркая поддержка, современный стадион, который всегда полон, и это прекрасно.