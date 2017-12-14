- Алексей, расскажите, что приключилось с вашими билетами на матч «МЮ»-ЦСКА?

- Я давно собирался съездить на «Олд Траффорд», чтобы прочувствовать атмосферу этого легендарного стадиона. И когда произошла жеребьевка матчей Лиги Чемпионов, мы с моими друзьями, как и я болельщиками «Спартака», сразу решили пробить этот лигочемпионский двойник. Мы с семьей до этого никогда не были в Англии. Первым делом я зашел на сайт «МЮ», чтобы купить билеты и выяснилось, что не все так просто. Например, в том же Ливерпуле было невозможно купить билеты на центр, если у тебя нет прописки с буквой L- Liverpool. Для покупки билета на матч «Манчестер Юнайтед» мне пришлось оформить карточку члена клуба-мембершип на себя и сына.

- Какой был взнос за мембершип?

- Взрослый 30 фунтов, детский 15 фунтов- это стоимость членства в клубе на сезон. Оформил мембершип и попытался купить билет на ЦСКА. А не тут-то было! Купить билет на матч российской команды для россиянина было не возможно. На сайте стояло какое-то ограничение по адресу проживания. То есть, ставишь российский адрес и программа тебя выбрасывает из оформления. Пришлось поставить адрес наших немецких друзей и система сразу разрешила купить билет на центральный сектор. Сначала пришло подтверждение, что билеты куплены, а потом за десять дней до матча пришло сообщение, что билет записан на эту членскую карточку. То есть, бумажного билета у тебя нет в принципе. Мне пришло сообщение: «Добро пожаловать на «Олд Траффорд»! Ждем Вас на матче». Но за два дня до вылета на матч, соответственно за четыре дня до игры, мне приходит письмо от руководителя службы по продаже билетов со следующим содержанием: Уважаемый мистер Алексей, вы приобрели билеты на матч Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА, но вынуждены сообщить Вам следующую информацию. Вы оформили мембершип после жеребьевки Лиги Чемпионов, нами было проведено расследование, которое выявило, что вы покупали билеты из Москвы, что видно из вашего айпи-адреса. Поэтому у нас есть обоснованные подозрения, что вы являетесь болельщиком ЦСКА. Поэтому мы приняли решение аннулировать ваши билеты в соответствии с нашими правилами, но у нас для вас хорошая новость-деньги мы вам вернем, хотя могли бы не возвращать. Я отправил письмо, что я не армейский болельщик, а просто хотел свозить сына, он у меня занимается в академии «Локомотива», на матч «МЮ» и вообще у меня отпуск. Мне сначала вернули деньги на карточку, а потом прислали письмо, что извините, но ваши билеты аннулированы, помочь ничем не можем. Кроме этого было написано, что «МЮ» совместно со службой безопасности ЦСКА и манчестерской полицией будет отслеживать армейских болельщиков, которые будут пытаться прорваться на стадион.

- Ну, вы все равно решили заехать в Манчестер и покачать права?

- Не совсем так. Когда я оформлял мембершип, то поставил отметку, что заберу его на стадионе. Плюс, я все равно хотел сводить ребенка на «Олд Траффорд». Мы получили английскую визу без каких-либо вопросов. В аэропорту прошли небольшое собеседование: когда назад, цель приезда, где будем жить. Потом пограничник спросил, пойду ли я на футбол. Я честно ответил, что собираюсь. Он усмехнулся, пожелал удачи, поставил штамп и разрешил пройти. Мы приехали в Манчестер, пошли на экскурсию на стадион, после чего зашли в многофукциональный центр для болельщиков, где мне выдали карточки, я спросил еще раз про билеты –мне отказали. На этом бы все и закончилось, если бы не счастливая случайность. Утром следующего дня мы вышли из своей гостиницы и столкнулись, прямо перед входом с двумя Викторами: Гончаренко и Онопко, которые прогуливались по улице. Оказывается, что ЦСКА поселился в соседней гостинице. Перед матчем я решил зайти в их гостиницу. В лобби я встретил игрока, в котором сразу и не признал Оланаре, который стоял с человеком, смутно напоминающим его агента. Подошел к ним и спросил на английском, нет ли у них лишнего билета на матч. На что, человек похожий на агента, сказал: «Парень, тебе повезло, у меня как раз есть лишний билет. Если подождешь тут, я его тебе принесу». Я радостно согласился. Они с Оланаре поднялись в номер, спустились и вручили мне бумажный билет на центральный сектор «Олд Траффорда». Я предложил им деньги, но они отказались, а Оланаре пожелал мне удачи. Пожали друг другу руки, посмеялись и расстались.

- И как осмотр перед матчем?

- Ну, например, там практически не было полиции. Осмотр был, ощупали, рядом была собака, которая натренирована на взрывчатку. Нам на экскурсии предупредили, что на матч с собой брать только билет, телефон и деньги. Вся процедура захода на трибуну заняла у меня две минуты.

- Весело было смотреть футбол с центральной трибуны «Олд Траффорд»?

- На ней я в очередной раз убедился, что для английских болельщиков – еврокубки уступают по интересу матчам собственного чемпионата. Мы когда накануне ходили на экскурсию на стадион, экскурсовод спросил: «кто завтра идет на футбол?». Практически все подняли руки, а там были посетители со всех сторон земного шара. И, действительно, на матче с ЦСКА было огромное количество туристов. На матч еврокубков попасть проще, чем на матч АПЛ, где практически все места стадиона реализованы по абонементам. Поэтому атмосфера на стадионе во время матча была не та, на которую я рассчитывал. Не было песен, кричалок, не было перфоменсов, вся атмосфера была достаточно унылая, которую разбавляли «заряды» «фанатки» ЦСКА. Ну и гимн Лиги чемпионов не смогли включить, вместо него армейские фанаты заряжали про «Спартак».

- На «Энфилде» было веселей?

- В Ливерпуле мне понравилось гораздо больше чем в Манчестере.

- Даже счет на табло?

- Ну, безусловно, это была авария, что и подтвердил матч с ЦСКА. Я имею виду все остальное. Кстати, наша фанатка была великолепна, гнала команду вперед до финального свистка, поддерживала Селихова и заслужила аплодисменты от остальной части «Энфилда». Стадион находится очень далеко от центра, но никто не ушел раньше свистка рефери. Мы до стадиона и с него добирались на такси. Причем, едем на матч. Полицейский кардон. Мы думаем, что надо выходить. Таксист говорит, погодите, открывает окошко и говорит, что везет фанатов гостевой команды. Полицейский говорит: «Окей» и пропускает такси. Мы подъехали практически к самой трибуне, и пошли в так называемый гостевой паб, где не было закуски, но был всевозможный алкоголь. Паб был метрах в ста от самой трибуны. Там было забавно, охрана заведения не пустила часть наших друзей, без объяснения причин, поэтому пришлось выпить по кружке и идти на трибуну. На «Энфилде» в отличие от «Олд Траффорда» атмосфера была намного лучше, стадион пел, не весь матч, но пел. А когда они затянули «You never walk alone» мурашки по коже.

- Эксцессов с местными не было?

- Абсолютно! Все было дружелюбно. Перед матчем в Ливерпуле к нам подошла телевизионная группа SkySports и попросила взять интервью. Мы согласились. Они спросили из кого мы города, не было ли проблем с пересечением границы, не было ли стычек с фанатами. Мы сказали, что вообще все отлично, только вот парней в паб не пустили. Они удивились и попросили извинения за сотрудников паба. Мы тоже пожелали им удачи и пригласили на чемпиона мира, который будет лучшим в истории футбола.