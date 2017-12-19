Во вторник 19 декабря появится в продаже 50-й номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот его основные темы.

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Почему у «Локо» все хорошо не только на поле.

«У Семина все сработано в духе времени и в соответствии с трендом, введенным «Ростовом» и «Спартаком». Быстро, еще быстрее; темпераментно, еще темпераментнее! Вслед за Бердыевым и Каррерой теперь и Семин пожинает плоды командной настропаленности». Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев подводит итоги первой части РФПЛ.

Дмитрий Аленичев: Может, в 0:7 от «Ливерпуля» виноват и я

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итоги первой части сезона ФНЛ, поддержал родной «Спартак», поблагодарил Андрея Тихонова и попросил Сергея Паршивлюка позвонить, чтобы обсудить один конфликт.

Лучшие – Адриано и Фарфан

По мнению обозревателя «ССФ» Евгения Ловчева, сильнейшими игроками 2017 года в России стали два легионера «Спартака».

Кому нужны «Рубины» и «Анжи»?

Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов о предложениях Леонида Федуна, интервью которого не читал, но одобряет: «Хорошие игры на новых современных стадионах собирают аншлаги. Федун именно поэтому и встряхнул наше футбольное болото – владелец «Спартака» реально зарабатывает на встречах с ЦСКА и «Зенитом», хочет больше!»

Приказано выжить

«Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА узнали, с кем сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. «ССФ» представляет соперников и дает прогноз, кто выживет в этих противостояниях.

Остановите «Сити»!

Заместитель шеф-редактора «ССФ» Дмитрий Роговицкий предпочитает испанский футбол, но в субботу не мог оторваться от игры «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» (4:1).

Как «Зенит» казнит и благодарит

Питерский автор «ССФ» Максим Михалко раскрывает подробности штрафов и наказаний, принятых в «Зените» после весенней смены менеджмента.

Сухарь, баклан и Григорян

Вспоминаем о событиях 2017 года, большинство которых произошли не на футбольных полях, но собрали миллионы лайков, кликов и комментариев.

Как молоды мы били! Часть 5

В честь 25-летия первого чемпионата России по футболу «ССФ» продолжает серию публикаций, в которых вспоминает прежние турниры. На сей раз черед сезонов 2008–2010 годов. Беспощадный Черчесов, дорогостоящий Данни, юный Дзагоев, амбициозные сибиряки и нальчане – кажется, все это было еще вчера.