КОЛИЧЕСТВО КОМАНД

В 90-х в нашем футболе уже разгорались жаркие дебаты не только из-за будущего страны, но и по поводу количества участников Высшего дивизиона. Если отбросить первый турнир после распада СССР (в чемпионате приняло участие 20 команд, которые были разделены на подгруппы), в соревнованиях принимали участие то 18 клубов (1993 год), то 16 (сезоны 1994, 1995), то опять 18 (1996, 1997).

Футбольные чиновники искали «золотую середину», и, наконец, в 1998 году было принято решение, которое не менялось уже почти 20 лет. В элите выступают 16 команд. По итогам сезона 2 клуба вылетают в дивизион рангом ниже.

С сезона 2011/2012 появились «стыки». Клубы, которые занимают 13-14 места в РФПЛ, играют с третьей и четвертой командами ФНЛ. На кону – место среди лучших.

Общественность неплохо отнеслась к этой идеи. В премьер-лиге стало меньше команд, которые «отбывают» номер и доигрывают чемпионат. Рисковать и продлевать сезон на лишнюю неделю не хочет никто.

ЗОЛОТЫЕ МАТЧИ

Дважды за историю чемпионатов России для определения победителя турнира потребовался «золотой» матч. Напомним, что при равенстве очков после 30-го тура командам-лидерам нужно было сыграть решающую встречу.

В 1996 году «Спартак» обыграл «Аланию» (2:1), а в 2002 «Локомотив» оказался сильнее ЦСКА (1:0). Вскоре после этого подобные игры отменили, а чемпиона при равенстве очков стали определять по дополнительным показателям, которые прописаны в регламенте.

Интересно, что 5 лет назад президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил о том, что «золотые матчи» могут возродить. Но дальше слов дело не зашло.

КУБОК ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

В 2003 году в российском футболе прошел один из самых загадочных турниров в истории – Кубок РФПЛ. Победителем стал «Зенит», который в финале обыграл «Черноморец».

Для чего создавались эти соревнования, не понял никто. В том числе и болельщики, которые практически не заполняли трибуны во время игр. Смотреть на резервные составы никто не хотел.

ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ

В 2005 году в составе «Динамо» на поле вышло 11 иностранцев и у тех, кто вершит судьбу российского футбола, не выдержало терпение. Правда, у первой редакции лимита существовала одна странная деталь – футболисты, сыгравшие десять и более матчей за сборные, к легионерам не приравнивались.

Уже в следующем сезоне лимит ужесточили, игроков-россиян стало больше, но качество футболистов от этого не выросло. Зато зарплаты парней с российским паспортом стали расти с завидной скоростью.

Сейчас в премьер-лиге действует лимит «6+5» (на поле могут быть 6 иностранцев одновременно), но такой порядок могут изменить уже в новом сезоне. Недавно клубы проголосовали за схему «10+15». Подразумевается, что уже с нового чемпионата клубы смогут заявить на сезон не более 10 легионеров, но они смогут выйти на поле одновременно.

Вопрос только в том, как это повлияет на качество российских игроков. Скорее всего, никак.

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ

Сезон 2011/2012 стал для нашего футбола историческим и самым длинным. Первый и единственный раз команды премьер-лиги соревновались по системе «весна−осень−весна». Сделали это ради того, чтобы уже в чемпионате 2012/2013 победителя турнира определили весной.

Переход на систему «осень-весна» – одно из самых спорных решений в российском футболе. Некоторые считают, что первый и второй круги чемпионата просто поменялись места, кто-то жалуется на игры в декабре.

Есть и те, кто до сих пор доволен принятым решением. Мол, начинать чемпионат практически одновременно с Европой – полезная штука, которая поможет в Лиге чемпионов и Лиге Европы. На деле же результаты наших клубов стали только хуже.

***

Наш футбол уже долгие годы находится в поисках оптимальных решений для развития. Леонид Федун человек, который уже долгое время пытается как-то формировать процессы, которые в нем происходят.

Среди его предложений есть те, на которые стоит обратить внимание. Взять хотя бы идею о проведении кубковых матчей на стадионах, которые будут построены к ЧМ-2018 в городах, где нет клуба РФПЛ. Неизбалованные любители футбола будут рады хотя бы одним глазом взглянуть на лучшие клубы страны.

Решится вопрос и с простоем новых арен. Вряд ли в ближайшее время в тот же Сочи создадут клуб, который будет хоть как-то задействовать тот же «Фишт».

Интересна тема и по поводу новых компенсаций детским тренерам. К сожалению, сейчас часто не у дел остаются детские специалисты, которые вложили душу в будущих звезд и подарили им первые шаги в футболе. Часто клубы забывают о тех, кто воспитывал детей с 6-7 лет. А эти специалисты живут на скромные 20-30 тысяч рублей в месяц.