Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции согласовал контракт с "Барселоной" и станет игроком каталонского клуба по окончании сезона.

"В новой команде Гризманн станет еще сильнее, – говорит Симеоне. – Я в этом уверен. Антуан любит атакующую игру, и мне кажется, что ему нужен клуб, который делает ставку именно на это.

Я очень люблю своих игроков, и всегда говорю им об этом. Мне нравится наблюдать за их прогрессом. Я – честный тренер, поэтому не стану создавать проблем, если какой-то футболист подойдет ко мне и скажет: "Тренер, у меня есть шанс перейти в команду мечты, я хочу покинуть "Атлетико". Отвечу согласием, даже если это будет такой игрок, как Гризманн.

Конечно, Антуан должен расти, как футболист. Я знаю, что в один прекрасный день он покинет Мадрид. Также как и Диего Коста или Арда Туран, поэтому отношусь к этому спокойно", – заявил Симеоне в интервью L'Equipe.

Напоследок главный тренер "Атлетико" объяснил, чем его лидер отличается от таких звезд , как Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар.

"Гризманну нужен помощник, который будет создавать за него голевые моменты. Посмотрите на игру "Барселоны", "Реала" или "ПСЖ". Почему их форварды забивают много мячей? Потому что они не отходят назад, их внимание направлено на атаку. А в клубах по-слабее, например, таких, как "Атлетико", каждому футболисту приходится выполнять много оборонительной работы. Вот почему Роберт Левандовски, Неймар, Криштиану Роналду и Лионель Месси выглядят ярче, чем Гризманн", – ответил аргентинский тренер.