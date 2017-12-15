Через две недели откроется трансферное окно. Будет о чем посудачить, скрашивая антифутбольную зиму, так ведь?

Написал по привычке предыдущую фразу – и поймал вдруг себя на ощущении, что вовсе и не жду этого самого окна. Просто о нем позабыл. Почему? Да реалии заставили!

Бросим взгляд на полгода назад, вернувшись в летнее рыночное окошко. Вы не забыли, что тогда происходило? «Зенит» взрывал рынок – набрал себе чуть ли не полный новый состав. И всем уже грезился качественно новый «Зенит», могущественный и похорошевший. А на дистанционной – на отрезке с лета до зимы – перспективе ЦСКА и «Локомотива» столь же единодушно ставили крест. Одни вовсе не пополнились, другие привлекли кадры с сомнительным потенциалом – что называется, изрядно потрепанные и, на первый взгляд, малопригодные для решения серьезных задач. Журили летом за недостаточную трансферную активность и «Спартак».

А теперь переведем внимание на таблицу. Можно обогатить наше расследование и изучением дополнительной статистики. Так вот, переведя и обогатив, обнаруживаем: конкретная польза, извлеченная питерским клубом из летнего рыночного буйства, заключается в единственной конкретной фамилии – Кузяев. Вот он действительно привнес новый импульс. А в остальном – будто и не покупали никого. Ибо получилось-то у Питера на первом отрезке сезона даже слабее, чем год назад с Луческу…

И вот что я вам скажу: «Зенит» выпал из тренда! А тренд, заданный тремя московскими клубами, называется «Работать над собой». Иными словами – с уже имеющимся контингентом.

Вот скажите на милость: если в новом году у Семина вернутся в игре Чорлука с Ари, зачем лидеру чемпионата вообще на рынок ходить? Да, красно-зеленые подтянули по ходу осеннего отрезке Рыбуса – но тот, заметьте, оказался на первых порах не шибко конкурентоспособным. Те, кто уже вработался в тренинг Юрия Палыча, держали поляка по большей части на расстоянии от основного состава.

И в «Спартаке» та же история. Кто-то не увидел в пришедших Пашаличе и Петковиче искомого качества. А я другое замечу: эти парни просто не успели еще вработаться, впитать рабочие и игровые ценности, исходящие от штаба Карреры. Пример от противного: вы не удивились тому, как преобразился минувшей осенью Мельгарехо? Да парагваец, о невнятности коего только ленивый не твердил, предстал в матче с ЦСКА клоном Зобнина, потрудившись мастером на все руки! Это и называется – вработался. И, соответственно, разыгрался.

Или взять «Краснодар», до сей поры в трансферной пассивности не замеченный. Помните, сколько разговоров было о замечательных скоростных свойствах Рамиреса и Вандерсона-второго? Но часто ли мы видим их в основе «Краснодара», много ли от них пользы? И есть в команде еще некий румынский нападающий, кажется. Но вот когда в Перми не играл Смолов, то заменил его не румын, а молодой Игнатьев, и сноровисто продолжил голевое дело старшего товарища. И если посмотреть на круг, то, пожалуй, один Классон заслуживает того, чтобы быть названным находкой.

Словом, если кому-то и требуется срочно усиление, то только ЦСКА, дошедшему в своем режиме экономии до крайности, – проворный центральный защитник и форвард, что-то знающий о голах (да и то, наверное, есть надежда, что Чалов поправит функционал и станет похож на себя весеннего). А «Зенит» в своем агонистическом рыночном раже только бездумно пренебрегает-разбрасывается теми, кто свою полезность команде уже доказал. Будут нам теперь лапшу на уши вешать, что Шатов – не игрок? И уж молчу про Дзюбу…