«ЛОКОМОТИВ»

Кто нужен: нападающий, правый защитник, атакующий полузащитник

– Учитывая позицию лидера и выступление в еврокубках, команде необходим качественный забивной нападающий, правый защитник и атакующий полузащитник.

– Дзюбу чуть ли не каждый второй отправляет в «Локомотив».

– А почему нет? Но нужно понимать, в каком состоянии вернется Ари. До травмы он ведь очень здорово смотрелся, никаких вопросов не вызывал. Поэтому если он сможет быстро набрать форму, и Дзюба будет не нужен. Но вообще такой футболист не одной команде нашего чемпионата не помешает.

«ЗЕНИТ»:

Кто нужен: нападающий

– Питерцам нужен дорогой фактурный и забивной форвард типа Кавани, который выйдет и сразу будет забивать. Тем более «Зенит» сейчас уже в роли догоняющего.

В остальном, в команде какой-то нереальный перебор футболистов. Думаю, 5-6 игроков уйдут этой зимой.

– Как оцените подписание Заболотного?

– Сложно сказать. Когда Широков из «Химок» переходил в «Зенит», я скептически отнесся к трансферу. А получилось, что Роман стал лидером команды, выиграл чемпионство и Кубок УЕФА, стал основным в сборной России. Не хочется наступить на те же грабли и недооценивать Заболотного.

Не могу сказать, что Антон сразу будет железным игроком основы. Для меня сделка загадочная: Марков в «Тосно» забил больше него, но купили все-таки Заболотного. Если тренер видит – дай бог, чтобы все получилось.

«СПАРТАК»

Кто нужен: правый и центральный защитники

– Промес? Футбол – это бизнес, поэтому любой может уйти. Не только Промес, но и Месси продается. Если кто-то предложит серьезные деньги, почему нет?

Я бы заострил внимание на обороне. Нужен хороший правый защитник и центральный тоже необходим. Может, даже два. Если команда ставит задачу играть в Европе, укреплять оборону необходимо. А в чемпионате России можно обойтись и этим составом.

– А немного ли? Уже есть Кутепов, Джикия, Таски, Боккетти.

– Мне кажется, с Сердаром контракт продлевать не будут.

– Джикия недавно продлил соглашение со «Спартаком» до 2022 года.

– Георгий выглядит хорошо. Сравнивать его с Хидиятуллиным и другими звездами СССР преждевременно, хотя многие уже охотно это делают. Джикия прибавляет, это видно. Он старательный, боевой такой и болельщикам нравится. Поэтому переподписание на данном этапе выглядит логичным. Особенно в условиях лимита.

ЦСКА

Кто нужен: центральный защитник, нападающий

– Есть горе от ума, а есть от горе от денег. Армейцы живут сейчас по средствам, дают шанс молодежи. В принципе, у некоторых получается: у Кучаева и Гордюшенко например. Верю, что из них вырастут хорошие футболисты.

Ни Гинер, ни болельщики не будут против, если кто-то оплатит ЦСКА покупку форварда. А пока таких не нашлось, приходится работать по рынку свободных агентов. Мы же понимаем, что Вернблум не нападающий, что в обороне не все хорошо. Но команда держится, ниже своего уровня не падает, не жалуется.

«КРАСНОДАР»

Кто нужен: центральный полузащитник, нападающий

– Можно взять разве что нападающего на подмену или на замену Смолову, если тот все-таки уйдет куда-то или получит травму. Хотя есть тот же Игнатьев, который выходит и забивает, ему нужно больше доверять. Есть Шапи-Сулейманов, Жигулев, надо парней подтягивать к основе побыстрее.

Ходили разговоры, что Мамаев может уйти. Если это так – в среднюю линию футболист креативного плана обязательно нужен.

– Верите в отъезд Смолова? Он не заигран в еврокубках, может стать усилением для европейского топ-клуба уже сейчас.

– В преддверии чемпионата мира – маловероятно. Уезжать в Европу сейчас – большой риск. Потратив время на адаптацию в новом клубе, можно пролететь мимо сборной России. Если Федор и уйдет, то только летом.

Судите сами: «Барса», «Челси», «ПСЖ», «Реал» – сможет ли Смолов сразу дать там результат? Я сомневаюсь.