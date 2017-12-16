Дмитрий Кириченко воспользовался пресс-конференций после матча «Ростова» с «Уфой» для того, чтобы заявить о собственных карьерных амбициях. Исполняющий обязанности главного тренера желто-синих, еще продолжающий обучение в ВШТ и не обладающий собственным штабом, завершил свое общение с журналистами фразой «Я хочу быть главным тренером».

Впереди у «Ростова» ключевая часть из не самых простых матчей с лидерами чемпионата, и поэтому «Советский спорт» решил вспомнить тренеров, которые неудачно дебютировали в российской премьер-лиге, будучи еще неопытными специалистами.

ДМИТРИЙ ХОХЛОВ

В 2012 году Хохлов на несколько матчей был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо», но первый настоящий опыт самостоятельной работы в элите российского футбола получил лишь спустя 3 года.

В 2015 году «Кубань» в поисках лучшей жизни обратилась к услугам Дмитрия Валерьевича. Решение оказалось неудачным. В первых восьми турах чемпионата краснодарцы не одержали ни одной победы, а Хохлова попросили оставить свою должность.

СЕРГЕЙ ОВЧИННИКОВ

Случай с Хохловым был не первым, когда «Кубань» становилась неудачным местом работы для начинающих тренеров. В 2008 году желто-зеленых возглавил Сергей Овчинников, который до этого помогал Юрию Семину в киевском «Динамо».

В Краснодаре Овчинников начал бодро и даже несколько раз дома обыграл лидеров чемпионата, но на длинной дистанции новичку тренерского цеха не хватило опыта. «Кубань» выдала впечатляющую серию без победы, а бывший вратарь «Локомотива» собрал вещи и уехал домой.

КОНСТАНТИН ПАРАМОНОВ

Легенда пермского футбола, воспеваемый болельщиками, получил свой шанс на тренерском поприще в 2014 году. Сначала 41-летний специалист провел 2 матча в роли исполняющего обязанности (поражение и ничья), а потом еще 4 игры уже в роли главного тренера (2 поражения и 2 ничьих).

После такого отрезка руководство пермяков решили не продолжать эксперимент, и отправило Парамонова работать в молодежный состав.

ДМИТРИЙ АЛЕНИЧЕВ

В 2011 году Аленичев возглавил тульский «Арсенал» и проделал с командой путь от ЛФЛ до премьер-лиги. Но дебютный сезон в элите российского футбола Дмитрию Анатольевичу откровенно не удался. Туляки запомнились лишь победой над «Спартаком» и раньше всех команд чемпионата обеспечили себе вылет в ФНЛ

АНДРЕЙ ЧЕРНЫШОВ

Истории с назначением молодого Чернышова главным тренером «Спартака» уже больше 10 лет, но 12 игр (6 поражений) под его руководством остались в памяти у болельщиков красно-белых. Во многом из-за отсутствия опыта и авторитета футбольный специалист не смог справится с давлением, которое постоянно на него оказывалось болельщиками и ветеранами «народной команды».

В итоге последовала логичная отставка, а спасать «Спартак» был призван опытнейший Владимир Федотов.