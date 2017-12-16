АПЛ. «Ман Сити» - «Тоттенхэм»

«Сити» не обыгрывал «шпор» 4 матча подряд, даже вместе с Гвардиолой в прошлом сезоне вышел конфуз. И вот пришло время все исправить. Лучше момента не придумаешь. Сейчас «Сити» сносит все на своем чемпионском пути. Под горячую руку может попасть и «Тоттенхэм», который, к слову, в больших матчах этого сезона играет откровенно слабо – уступили «Челси», «МЮ» и «Арсеналу». С другой стороны, «шпоры» для «Ман Сити» соперник неудобный: умеет грамотно действовать в защите и эффективно выбегать в контратаки. И у Поккетино есть то, чего не хватает конкурентам Гвардиолы – сбалансированная игра и умение находить слабые стороны оппонента даже в тех случаях, когда это сделать труднее всего. В общем, тут не все так однозначно.

Серия А. «Интер» - «Удинезе»

«Интер» чудом избежал позора в кубке, одолев по пенальти представителя Серии С «Порденоне», и в четвертьфинале встретится с «Миланом». Свидетелями очередного миланского дерби зрители станут в дни рождественских праздников. Ну, а в чемпионате команда Спаллетти продолжает лидировать и в предстоящем туре примет дома «Удинезе». Фриульцев синьор Спаллетти тренировал больше 10 лет назад и достиг с ними грандиозного успеха – впервые в истории клуба вывел его в Лигу чемпионов. А потом пошел на повышение в «Рому». Сейчас «Удинезе» о подобных достижениях и не мечтает, но сотворить сенсацию в рамках одного матча куда проще. К тому же, приход Массимо Оддо положительно повлиял на игру команды – 3 последних матча (2 в чемпионате, 1 в кубке) она выиграла с разницей мячей 13:3.

Бундеслига. «Боруссия» Д – «Хоффенхайм».

Дортмундская «Боруссия» пережила смену тренера – на место авантюриста Боша пришел прагматик Штегер. Тоже Петер, кстати. И уже успел успешно дебютировать. «Боруссия» впервые с сентября победила. Что еще более важно – победила и не пропустила. На выезде, в Майнце. Впрочем, в эти выходные соперник у дортмундцев намного серьезней. «Хоффенхайм» вылетел из Лиги Европы и готов посвятить всего себя чемпионату. А руководит «Хоффенхаймом» Юлиан Нагельсман. Человек, который, вероятно, уже со следующего сезона будет работать в «Баварии» или… «Боруссии». Да-да, дортмундской. По крайней мере, такой вариант рассматривается. Поскольку у Штегера контракт до конца сезона текущего. И чтобы вмешаться в планы руководства, ему нужно быть убедительным в результатах. Победа над командой Нагельсмана будет иметь для австрийского специалиста принципиальное значение.