«Рубин» продолжает штормить. Причем сильно. Одна из самых дорогостоящих команд РФПЛ проваливает второй сезон подряд. На «Казань Арену» не ходит публика. Но если год назад все шишки сыпались на голову испанского тренера Хави Грасии, то теперь назвать главный источник проблем очень тяжело.

Не будешь же критиковать Курбана Бекиевича Бердыева.

К легенде клуба отношение лояльное. Бердыев всем все доказал. Не только в «Рубине», но и в «Ростове», откуда его позвали обратно. Но балаган-то в клубе с уходом на перерыв продолжается…

Во-первых, «Рубин» погряз в долгах. В клубе уже 4 месяца не выплачивают игрокам зарплату, задолженность по которой достигла 10 млн фунтов. Неудивительно, если вспомнить, как Казань сорила деньгами в прошлое межсезонье, еще при Грасии.

Допустим, Ян Мвила стал самым высокооплачиваемым игроком РФПЛ (его зарплата с бонусами – 6 млн евро). Алекс Сонг зарабатывает 4 млн, Максим Лестьенн – около 2,5 млн, Рубен Рочина – около 2,2 млн. При этом из названной троицы на поле регулярно появляется только Мвила.

Предпосылки финансового кризиса проявились еще летом. На «Рубин» уже тогда давил финансовый fair play, а спихнуть из раздутой платежки лишний балласт не получалось. Худо-бедно избавились Жонатаса (з/п – 3 млн), который уехал в «Ганновер» за 9 млн. В самый последний момент отдали в аренду в ПАОК Карлоса Самбрано (з/п – 2млн), а в «Эспаньол» - Серхио Санчеса. Но системно мало что поменялось.

Однозначно, распродажа должна продолжиться. Первый кандидат на выход – это Сонг, который при Бердыеве играет мало, но интересен клубам АПЛ. Мвила явно приехал в Россию «срубить бабок» - и, хотя тренер от него не отказывается, в руководстве «Рубина» были не прочь отправить француза в «Сент-Этьен». Лестьеном уже заинтересовался «Лас-Пальмас» - и сам игрок был бы рад оказаться на Канарах. К бердыевской дисциплине строптивый бельгиец оказался явно не готов.

И это далеко не полный список. Скажем, покупателей активно ищут для Рочины, который проиграл конкуренцию Мийо Цакташу.

В общем, «Рубин» ждет много событий этой зимой. В марте у Бердыева наверняка будет совсем другая команда. Но вот появятся ли деньги на зарплату и придет ли тот результат, которого ждали от маститого специалиста, - большой вопрос. Клуб давно не зарабатывает. А отставание от лидеров слишком велико.

Кстати, к зимним потерям «Рубина» может добавиться и вратарь Сергей Рыжиков. Если и он уйдет – это будет конец целой эпохи, 37-летний вратарь выступает за команду с 2008 года. По информации «Бизнес Online», контракт Рыжикова переподпишут, только если ветеран отыграет 70 процентов матчей «Рубина».

А ведь у Бердыева в составе есть Сослан Джанаев. Который постоянно играл у Курбана Бекиевича в «Ростове» и не оставляет надежд попасть на домашний чемпионат мира.

Да, «Рубин» - на пороге больших перемен.