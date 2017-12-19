Испанцы планируют посетить все игры москвичей в подготовительный период к весенней части чемпионата России.

У "Спартака" - отпуск, а помощники главного тренера "Атлетика" Бильбао уже начали подготовку "разведывательной операции" для изучения своего будущего соперника в Лиге Европы.

Как сообщает Marca, ими тщательно прорабатывается объявленная программа зимних сборов красно-белых, первые два этапа которых пройдут в Дубае (ОАЭ) и Марбелье (Испания).

Первый подробный отчет о "Спартаке" должен лечь на стол Хосе Сиганды в начале февраля, после пяти тренировочных игр, запланированных москвичами к тому времени.

У "Атлетика" уже есть наработанный опыт отслеживания соперников, проводящих сборы в Марбелье: несколько лет назад его скауты точно так же "держали под колпаком" венскую "Аустрию", набиравшую там форму перед встречами двух клубов в Лиге Европы.

Теперь аналитики "Атлетика" вновь собираются в Марбелью отсмотреть каждый матч "Спартака" "живьем", чтобы взять на примету всех его особо опасных игроков, равно как и уязвимые места.

По информации газеты, "Спартак" тоже собирает свой материал по сопернику. У него уже имеются записи всех матчей, проведенных "Атлетиком" в Лиге Европы, а также многих его игр в испанском чемпионате.

Кроме того, изучив расписание зимних спаррингов москвичей, Marca предполагает, что их главный тренер Массимо Каррера благодаря прямому воздушному сообщению между Малагой и Бильбао и сам не упустит возможность увидеть будущего противника воочию на его родном стадионе San Mames. 28 января "Атлетик" там принимает "Эйбар".

Через неделю уже, видимо, один из помощников Карреры отправится в каталонскую Жирону для просмотра "Атлетика" на выездной игре против местного клуба 4-го февраля.