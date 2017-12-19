Подробности «футбольной» свадьбы в Северной Осетии, которая прогремела на всю Россию, благодаря стрельбе Кокорина.

Футбольное утро понедельника в России началось с того, что Александр Кокорин выложил в интернет видео того, как он стреляет в воздух из пистолета. Буквально за несколько часов до этого генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко назвал нападающего «настоящим зенитовским героем», с которого «хочет быть похожим молодое поколение», а также «очень хорошим и добрым человеком».

«Чочик! Со свадьбой!» – кричит Кокорин в камеру и делает два выстрела в воздух.

Так Александр поздравляет своего друга и бывшего партнера по юношеской команде «Локомотива» Алана Чочиева, ныне выступающего в составе «Крыльев Советов».

Видео было подписано словом «дебют». Если из пистолета Александр по его собственным словам стрелял впервые, то лезгинка, которую он позже исполнил в банкетном зале – это результат опыта.

Кавказским танцем нападающий уже поздравлял своего бывшего партнера по «Динамо» вратаря Владимира Габулова, остановившись на Кутузовском проспекте и станцевав рядом с авто.

Футболист быстро осознал, какой резонанс могут вызвать в принципе безобидные публикации с пистолетами и быстро удалил фотографии со своей странички в социальных сетях. Но волну общественного негодования было уже не остановить. Ближе к концу дня Александр плюнул на все и выложил в сеть фото, где он позирует уже с двумя «стволами».

Естественно, одним известным футболистом свадьба такого игрока, как Алан Чочиев обойтись не могла. Среди приглашенных был замечен скромный Руслан Камболов из казанского «Рубина», также успевший пересечься с Кокориным и Чочиевым в академии «Локомотива».

Там же был Сослан Джиоев (автор следующего фото), Виталий Гудиев, Гела Засеев и многие другие. Кокорин нафотографировался с партнерами, коллегами и простыми осетинскими поклонниками на год вперед.

Возможно, на предыдущей фотографии вы не разглядели еще одну звезду российского футбола – Алана Дзагоева. Фотографий с ним попало в интернет не так много.

Но главное, что есть видео того, как Алан танцует лезгинку. Становится понятно, что Александру Кокорину до него еще далеко, если не на футбольном, то на танцевальном поле – точно.