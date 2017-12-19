СБОРНАЯ: УПАСТЬ – ОТЖАТЬСЯ

Станислав Черчесов, вооружившись статистикой и прочей документацией, возможно, и сумеет объяснить, сколь ощутимо сборная России прибавила за год. А я не возьмусь. Мне, напротив, представляется, что главная наша команда, совершив некий сложносочиненный маневр, закольцевала год точно тем же, чем его начала. Ибо в предпоследней, ноябрьской, игре с Аргентиной она выглядела так же зажато и безлико, как и в самой первой, мартовской, с Кот д Ивуаром. Зато в заключительной – с Испанией – воспроизвела смелость и даже толику раскованности, отличавшие ее в мартовском дубль-два с Бельгией.

То есть, девиз сборной – «упасть – отжаться». У такого строгого командира, как Станислав Саламович, не захочешь, а отожмешься после падения. Но, с другой стороны, и без «спотыкача» нам пока никак. Летом вроде бы дела шли гладко: достойно проведенные контрольные встречи с Венгрией и Чили, нормальная победа над новозеландцами на старте Кубка конфедераций. Но ступор все равно прихватил – когда завидели перед собой чемпионов Европы португальцев. И тренерская опасливость (Шишкин в роли дополнительного опорного…) только усугубила ситуацию. Нуда, потом, с Мексикой, по обыкновению отжались – да тут уже переизбыток эмоций захлестнул. В сухом остатке от года: жаться в обороне этой сборной не по нутру, там она закисает.

«СПАРТАК»: ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ КАРРЕРЫ

Некто Массимо Каррера, российской общественности вовсе неизвестный, был словно заслан в наше отечество футбольными спецслужбами с особым заданием: резко оживить нудное и временами постылое бытие здешних тружеников мяча. «Эй, товарищ, больше жизни!» - не удивлюсь, если итальянец по-своему исполняет игрокам «Спартаку» что-то похожее на задорную песню из давнишнего советского кинофильма.

И в мае свершились сразу два эпохальных события. «Спартак» нежданно вернул себе утерянный в начале века чемпионский статус – и впервые за всю историю верх в чемпионате взяло дворовое футбольное начало.

Летом и в начале осени «Спартак» заканчивал едва ли не каждый матч в состоянии, напоминавшем послечемпионское похмелье, и многие подумали: кончен бал, погасли свечи. Но этот итальянский парень оказался не так прост, пожалуй. И когда Каррера говорит сегодня о желании по-тренерски развиваться вместе с командой (а для этого и 0:7 от «Ливерпуля» очень даже пригодятся), я, представьте, ему немножко верю. В конце года он дал команде дополнительную энергию – это раз. «Спартак» по-прежнему рьяно перекусывает соперника в центре поля – это два. В атаке стал комбинировать более ладно, чем в чемпионском сезоне, - это три. Что-то, конечно, нужно делать с обороной. Может, и до нее дойдет очередь. Твори, выдумывай, пробуй, «засланец»!

«ЛОКОМОТИВ»: СЕМИНСКИЙ СВЕЖАЧОК

Ну до чего ж он свеж, Семин Юрий Палыч! И сам по себе, и в работе. Не видно у «Локо» и следа тренерского консерватизма, который был бы, наверное, в данном случае естественен. Я, к примеру, просто обалдел, когда «Локо», пытаясь в концовке дожать-таки несчастный Хабаровск, воспроизводил одну за другой стеночки «Спартака» времен Романцева, категорически избегая банального навала!

У Семина все сработано в духе времени и в соответствии с трендом, введенным «Ростовом» и «Спартаком». Быстро, еще быстрее; темпераментно, еще темпераментнее! Вслед за Бердыевым и Каррерой теперь и Семин пожинает плоды командной настропаленности.

А главное – только вдумайтесь, какой контингент Юрий Палыч окатил живой футбольной водой. Кверквелия был больше не нужен «Рубину». Игорь Денисов всем надоел своим правдорубством. Фернандеш, Фарфан и Эдер затерялись где-то на околицах настоящего футбола. Миранчуки оставляли впечатление повышенной хрупкости: дунешь - упадут. А теперь остановить их – все равно что искать ветра в поле.

И всех нас надо поздравить с тем, что каждый сезон в России находятся хоть один тренер и хоть одна команда, способные вернуть к жизни былые ценности – играть нужно увлеченно и с удовольствием!