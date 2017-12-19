Наш автор решил оценить отдачу от инвестиций в российские клубы, поделив размер их бюджетов на количество набранных по итогам 20 туров очков

Результаты получились показательными. «Зениту» каждый балл в таблице РФПЛ обходится в 10 раз дороже, чем «Тосно».

292 МЛН ЗА ОЧКО

У нашего футбола – системные проблемы. Недаром владелец «Спартака» Леонид Федун недавно предложил устроить революцию… Если она устранит расслоение между богачами и бедняками РФПЛ, то мы обеими руками «за». Пора уже с этим что-то делать!

Скажем, весьма показательны примеры ЦСКА и «Ахмата». По размеру бюджетов они находятся на шестой и седьмой строчках. Но разница между ними – почти двукратная (4,3-4,5 млрд рублей против 2 млрд). Что уж говорить о дебютантах. Финансовые траты клуба из Хабаровска оцениваются примерно в 400 млн, а у «Тосно» – в 540 - 600 млн.

Однако суть – не в том, сколько ты тратишь, а в том, насколько это оправдывает спортивный результат.

Например, промежуточный лидер чемпионата «Локомотив» (45 очков) имеет бюджет 5,4 млрд, а «Зенит» (37 очков) – 10,8. Математически получается, что каждое заработанное очко обходится команде Юрия Семина в 120 млн, а подопечным Роберто Манчини – в 292 млн!

Хороша эффективность, ничего не скажешь.

«ЗЕНИТУ» НАДО БРАТЬ ПРИМЕР С СОСЕДЕЙ

Питер – абсолютно худший по эффективности бюджета в РФПЛ. Минувшим летом клуб потратил на трансферы €72,9 млн, платит новичкам космические зарплаты, но не только отстал от «Локомотива», но и не дотянул до своего же результата по итогам 20 туров в прошлом чемпионате.

Дороговато обходятся набранные очки и «Спартаку». И все-таки не так, как у Питера, - «всего» в 219 млн за один балл. Другое дело, что и красно-белые, и сине-бело-голубые находятся в промежуточной тройке призеров. Но как быть с «Рубином», который угрохал 4,7 млрд на 23 очка и 11-е место в РФПЛ. Вот будет анекдот, если весной казанцы угодят в стыковые матчи или еще хуже опустятся в ФНЛ. На примере лопнувшего московского «Динамо» мы это уже недавно проходили.

Так зачем вкладывать такие средства, если отдача – примерно такая же, как у «Тосно»? В чем сакральный смысл подобных бюджетов?

Безусловно, клуб из Ленинградской области должен служить своего рода примером для толстосумов РФПЛ. Отдельно отметим и работу руководителей «Урала», «Уфы» и «Арсенала». Все три клуба расположились в таблице между шестым и девятым местом, а их затраты составили менее 50 млн на каждое заработанное очко.

То есть почти в шесть раз меньше, чем у «Зенита»…

ДВА ПЛЮСА – ТОЛЬКО У «УРАЛА» И «АРСЕНАЛА»

16 клубов премьер-лиги можно разбить на четыре группы – в зависимости от того, сколько они потратили/заработали на трансферах и на сколько больше/меньше очков набрали по сравнению с прошлым сезоном.

«УРАЛ»

Трансферы: +1 млн

Результат: -5 очков

«АРСЕНАЛ»

Трансферы: 0

Результат: +10 очков

«Урал» и «Арсенал» входит в четверку команд, которые прибавили в очках по сравнению с той же отсечкой в 20 туров в сезоне-2016/17. При этом клуб из Екатеринбурга умудрился заработать на трансферах за счет продажи Чисамба Лунгу в «Аланьяспор». Ну а туляки пожинают плоды от приглашения на пост главного тренера Миодрага Божовича – известного мастера выжимать максимум из самых скудных ресурсов. При нулевом трансферном балансе «Арсенал» превзошел прошлогодний турнирный показатель на 10 баллов!

«ЛОКОМОТИВ»

Трансферы: -3,6 млн

Результат: +18 очков

«КРАСНОДАР»

Трансферы: -10,5 млн

Результат: +3 очка

«Локомотив» и «Краснодар» потратились в межсезонье на рынке, но прибавили в турнирной таблице. Особенно впечатляет взлет Семина и компании – аж на 18 очков! Получается, каждый дополнительный балл стоил москвичам в 200 тысяч евро. Совсем недорого по современным меркам.

«РУБИН»

Трансферы: +11,5 млн

Результат: -4 очка

«РОСТОВ»

Трансферы: +7,5 млн

Результат: -5 очков

ЦСКА

Трансферы: +1,8 млн

Результат: -4 очка

«АНЖИ»

Трансферы: +1 млн

Результат: -4 очка

«АХМАТ»

Трансферы: +0,2 млн

Результат: -3 очка

«АМКАР»

Трансферы: +0,5 млн

Результат: -9 очков

Самая многочисленная группа задает тренд нашего футбола – зарабатывать на трансферах в ущерб результату. Причем, довольно неожиданно «Рубин» выделяется здесь в положительную сторону. Казанцы потеряли по сравнению с прошлым сезоном 4 очка, зато на трансферах отбили больше всех в России – €11,5 млн. В аналогичной ситуации оказались и ростовчане – плюс €7,45 млн ценой пяти набранных баллов. Оба клуба связаны с именем Курбана Бердыева…

Несмотря на титанические усилия Виктора Гончаренко, ЦСКА потерял четыре очка, но летом чисто формально заработал благодаря продаже Кирилла Панченко в «Динамо». Учитывая, что его приезд обошелся Евгению Гинеру в смешные €185 тыс, сделку можно назвать чрезвычайно удачной.

«УФА»

Трансферы: 0

Результат: -5 очков

«СПАРТАК»

Трансферы: -13 млн

Результат: -8 очков

«ЗЕНИТ»

Трансферы: -72,9 млн

Результат: -2 очка

«Зенит» и здесь отличился с огромным знаком минус. За каждое недополученное очко питерцы заплатили по €36,45 млн! У пока еще действующего чемпиона страны ситуация тоже неважнецкая. Восемь очков недобора в таблице и 13 млн – на трансферном рынке.

«Тосно», «СКА-Энергия» и «Динамо» не рассматривались, так как в прошлом сезоне выступали не в РФПЛ, а в ФНЛ.