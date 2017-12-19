То, о чем говорили последнюю неделю в кулуарах российского футбола – произошло. Валерий Крапин возвращается в премьер-лигу после паузы тренерский карьере. Контракт с ним подписан на два с половиной года.

К работе Валерий Георгиевич приступает с 19 декабря, а уже в январе повезет желто-синих на первый сбор. О составе тренерского штаба пока что ничего неизвестно. Непонятна и судьба Дмитрия Кириченко, который до сегодняшнего дня исполнял обязанности главного тренера.

КОГО ОБОШЕЛ КАРПИН?

Сразу после отставки Леонида Кучука руководство желто-синих сформировало шорт-лист. В него входило 6 кандидатов: Станимир Стойлов, Рашид Рахимов, Олег Кононов, Игорь Черевченко, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин. Вариант с Дмитрием Кириченко на Дону практически не рассматривали. У легенды «Ростова» еще нет опыта, своего штаба и необходимой лицензии.

После консультаций и переговоров осталось три наиболее вероятных варианта. Это Станимир Стойлов, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин. В итоге выбор пал на самого харизматичного российского специалиста.

Объясняем, почему союз Валерия Карпина и «Ростова» может принести пользу обоим.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО КАРПИНУ?

Последние несколько лет получились для Валерия Георгиевича далеко не лучшими в карьере. Сначала тренер попробовал свои силы в Испании. Его «Мальорка» до определенного момента показывала интересный и зрелищный футбол. Но потом в команде что-то «сломалось» и Карпину пришлось вернуться в России.

После зарубежной командировки тренер возглавил «Армавир», где у него тоже не все сложилось. Произошло это из-за далеко не самых лучших условий, в которых он работал. Команду собирали с нуля, защитники играли в нападении, а тренировки проходили в другом городе. В «Армавире» Карпин проработал ровно сезон.

Интересно, что после отставок многие футболисты из «Мальорки» и «Армавира» еще долго тепло высказывались о Валерии Георгиевиче. С созданием хороших коллективов у него никогда не было проблем.

После последних неудач новый главный тренер «Ростова» будет серьезно мотивирован. Ему есть, что доказывать общественности, и середняк премьер-лиги – отличное место для того, чтобы Карпиным начали вновь восхищаться.

ЧТО КАРПИН МОЖЕТ ПРИНЕСТИ «РОСТОВУ»?

Ни для кого не секрет, что «Ростову» нужно усиление. Летом в южную столицу переехало много новых футболистов, но далеко не все смогли заменить тех, кто покинул клуб. Желто-синие уже сейчас активно ищут игроков в каждую из линий, а назначение Карпина может повлиять на ход многих переговоров.

Трансфер Марко Асенсио «Ростов» не потянет, но в премьер-лиге хватает игроков, которые бы с радостью поработали с Валерием Георгиевичем.

Скорее всего, рады назначению и нынешние футболисты «Ростова», которые в свое время играли за «Спартак». Сергей Паршивлюк неоднократно говорил, что Карпин – лучший российский тренер, тепло о нем отзывались и Сергей Песьяков с Евгением Макеевым.

БОНУС: НЕ ВЫИГРАЕМ, ТАК ПОШУМИМ

Назначение Крапина вновь поднимет интерес к донскому клубу. За работой тренера внимательного будут следить во всех спортивных СМИ, в южную столицу станут прилетать съемочные группа различных каналов. Наверняка о «Ростове» вспомнят и в Испании, где внимательно следят за судьбой Валерия Георгиевича. Клуб должен воспользоваться новым поворотом в своей судьбе и постараться максимально заработать на этом.