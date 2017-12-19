Валерий Карпин – главный тренер футбольного клуба «Ростов». Официально! Пока сам Валерий Георгиевич отбивается от шквала звонков, переводя все вопросы по адресу пресс-службы ростовского клуба, мы решили проверить как на такое назначение реагируют болельщики. Ну что, парни, верим?

Маркиз: Я думал, Карпин идёт всегда туда, где есть деньги и армяне. А у нас вроде только армяне.

Bruder: Ндааа, как то не рад, не верю в него

L12: Все таки денег мало и никто не даёт, поэтому – Валера. Слуцкий на такое не подписался. Зато пиар клубу обеспечен.

Bred: Карпин не владеет схемой в 3 защитника... Да и вообще он больше мотиватор, чем тренер... Прогноз – в лиге останемся, но через год его уволят.

СФ-18: К двум смешным мясоигрокам ещё и смешной мясотренер.

Lacoste: Карпин на прессухах будет отжигать, так что веселье обеспечено. Валерим!

Кир(61rus): Все оставшиеся игры на 0:0.

alex262: Никогда не считал Карпина серьезным тренером. Так, тренеришка.

rendido: По большому счёту, нам и нужен мотиватор сейчас. 2,5 года? Не знаю... Любая кандидатура вызывает вопросы. Посмотрим на Валеру. Тем более, не за золото боремся.

KonstP: Вот все тут недовольны, а я скажу, что нам очень повезло. Валера – отличный тренер и нас ждет большое будущее с ним.

Новочеркасец: По-моему, наихудший вариант. Свои тренерские способности он показал в «Мальорке» и Армавире. Да, то были крайне нищие команды, но и у нас особо денег нет.

NektoS: На самом деле, просто подошёл по первой букве фамилии: Кучук - Кириченко – Карпин.

DALIN: Может проще и дешевле сняться с чемпионата?

Болельщик Ростова: Карпин так Карпин. Думаю, при нем дурака валять на поле никто не будет. А, что у него получится, как у тренера, – поживем и увидим. Вылететь не дадут. Там «Хабаровск» и «Анжи». В стыках «Тосно» и «Амкар», если не снимется. В общем, рули и доказывай, что ты не только хороший футболист, но и тренер.

абв: Валера с молодежью хорошо работает. Титечкой Марко Асенсио подкармливал недолго, но зато до сборной Испании и основы «Реала» накормил!

RnD: Карпин, это худшее, что могло произойти с нами. Кононов, Рахимов, да того же Божовича позвать обратно, все лучше...