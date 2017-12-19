Нового главного тренера «Ростова» за его богатую на события карьеру побросало по городам и весям, видам спорта и профессиям.

ЭСТОНИЯ

Уроженец Нарвы учился футболу в местной спортивной школе и успел поиграть за различные детские сборные советской Эстонии. Также он пробовал силы в хоккее. А в 15 лет оказался в Таллине, где защищал цвета клубов «Звезда» и «Спорт».

ЦСКА

В Москву Карпин перебрался в 1988 году. Будущего спартаковца, как военнослужащего, призвали во вторую команду ЦСКА (16 матчей и два гола).

РОМАНЦЕВСКИЙ «СПАРТАК»

Транзитом через «Факел» наш герой оказался в главном клубе своей жизни. По признанию Карпина, в «Спартаке» он получал в три раза меньше, чем в Воронеже. Зато стал игроком сборной и трехкратным чемпионом России (1992-1994).

СТРАНА БАСКОВ

После чемпионата мира 1994 года (туда он поехал, хотя и подписал знаменитое «письмо 14" против Павла Садырина) начался испанский период его карьеры. Первая остановка – «Реал Сосьедад», который заключил с россиянином 5-летний контракт. Сюда Карпин вернется в 2002 году и отыграет за баскский клуб последние три сезона футбольной карьеры. Его суммарная статистика в Сан-Себастьяне: 174 матча и 36 голов.

СОЮЗ С МОСТОВЫМ В ВИГО

В «Валенсию» в 1996 году он переходил как европейская звезда, но там – не заладилось. Зато на следующие пять сезонов пришелся расцвет Карпина – вместе с Александром Мостовым он составил дуэт лидеров атак «Сельты», которая показывало самый безбашенный футбол в примере. Испанские журналисты однажды признали Валерия Георгиевича самым универсальным игроком чемпионата. Вот только с командными титулами была беда: самый реальный шанс выиграть хоть что-то та «Сельта» упустила в финале Кубка Испании-2001 против «Сарагосы» (1:3, несмотря на гол Мостового на 6-й минуте).

«ПЛЯЖНОЕ» СЕРЕБРО

В 2005 году Карпин закончил с большим футболом и… попробовал себя в пляжном. В составе сборной России было завоевано серебро Кубка Европы в Москве (поражение в финале со счетом 3:4 от швейцарцев).

ВЕЛОСПОРТ И ВОЛЕЙБОЛ

До 2010 года являлся совладельцем профессиональной велокоманды, которая несколько лет называлась Karpin-Galicia. Также курировал женскую волейбольную команду из Виго.

«СПАРТАК» ФЕДУНА

Возвращение в стан красно-белых состоялось в 2009 году. До 2012-го Карпин занимал должность гендиректора, совершив четыре тренерские рокировки. В двух случаях сам возглавлял команду, которая дважды выигрывала серебро чемпионата РФПЛ (2009 и 2011/12). В марте 2014 года был уволен с поста наставника «Спартака». По словам владельца клуба Леонида Федуна, за время гендиректорства Карпин израсходовал на трансферы более 250 миллионов долларов.

БАЛЕАРЫ

Спустя пять месяцев после завершения спартаковской эпопеи возглавил клуб второго испанского дивизиона «Мальорка». Но уже в феврале 2015-го из-за турнирных неудач был уволен, получив солидную компенсацию за досрочное расторжение контракта.

АРМАВИР

В июле 2015 года Карпин неожиданно оказался в ФНЛ, но и роман с армавирским «Торпедо» продлился недолго. Команда вылетела в низшую лигу.

«МАТЧ ТВ»

Вспомнив о коротком, но плодотворном опыте сотрудничества с испанским телевидением (у Карпина даже была своя передача El Rondo), откликнулся на приглашение Тины Канделаки. Поначалу работал постоянным экспертом «Матч ТВ», с февраля 2017 года – главным редактором футбольных трансляций. Ушел с канала в июле. Как выяснилось вчера – опять в большой футбол.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

19 декабря был представлен в качестве главного тренера «Ростова», сменив Дмитрия Кириченко, дорабатывавшего концовку первой части чемпионата-2017/18 в качестве «и. о.». Контракт с Карпиным был подписан на 2,5 года.