Вратарь «Рубина», участник ЧМ-2014 в Бразилии о неровной игре казанской команды, своих перспективах в сборной России и психологии победителя

«МНОГО ОЧКОВ ПОТЕРЯЛИ САМИ»

Чтобы подвести итоги сезона с Сергеем Рыжиковым, пришлось приехать в манеж РГУФКСМиТ на матч по… мини-футболу, в котором он принимал участие.

- Сергей, давно играли в мини-футбол да еще и в зале?

- Ой, дайте вспомнить. Лет десять назад. Да и то – в поле. Не играл – поигрывал (смеется).

- А в воротах?

- Точно двадцать лет не играл. Здесь все непривычное: и покрытие, и мяч, и комбинации.

- Можно было оставить ворота и свою майку «сухими»?

- В мини-футболе это нереально. Вот Володя Габулов сделал все, чтобы я сыграл хорошо – дал мне свою форму и перчатки. Но я подвел вратаря сборной.

- Вызова в национальную команду от Станислава Черчесова уже не ждете? Вы же ездили на чемпионат мира 2014 года в Бразилию.

- Это из области фантастики. Что было – прошло.

- Давайте все-таки помечтаем: не пропускаете за 10 туров ни одного гола и вас вызывают в сборную.

- Мне ваши мечты нравятся. Но, повторюсь, это вряд ли. Я даже последние игры за клуб проводил на скамейке запасных.

- Часто общаетесь с вратарями сборной?

- Да, у нас отличные отношения. И с Володей Габуловым, и с Игорем Акинфеевым, и с Андреем Луневым.

- Что с «Рубином» происходит?

- Когда вернулся Курбан Бекиевич Бердыев, вроде, все начало налаживаться – победа в Москве над ЦСКА (2:1), ничья дома с «Локомотивом» (1:1), крупная победа над «Анжи» (6:0), достойная игра в гостях со «Спартаком» (0:1)… А потом снова – серия поражений и ничьих.

- Так в чем дело? Может быть, игроки не понимают Курбана Бердыева? Он ведь привык работать и добиваться успеха с теми игроками, которых набирал сам и кому безоговорочно доверяет?

- Все футболисты, которые сейчас в команде приняли требования главного тренера. К сожалению, мы много пропускаем на последних минутах. Это можно объяснить только психологией. Неудачи сильно выбивают из колеи. Такого раньше точно не было. Мы много очков потеряли сами.

- «Рубину», а особенно тем игрокам, которые добывали чемпионство в 2008-м и 2009-м годах, наверное, еще тяжелее? Психология-то успела стать чемпионской.

- Согласен. Но что такое чемпионская психология? Отрабатывать на тренировках и в играх на все сто процентов. Я вижу, ребята стараются, и всем нам нелегко.

«ЧМ-2018 ПОСМОТРЮ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ»

- Где отпуск проведете?

- Сначала по России покатаюсь, потом поеду в южные страны.

- Какие мысли перед оставшейся весенней частью сезона?

- Надеюсь, хорошо поработаем на сборах и вкатимся в весну. Впереди 10 туров. Сейчас мы на 11-м месте. До зоны Лиги Европы (на пятом месте ЦСКА) – 12 очков. Это, конечно, много. Но мы постараемся. Очень постараемся попасть в еврокубки. Понимаю, что от нас этого ждут все: и руководство, и болельщики.

- Билеты на матчи чемпионата мира-2018, которые пройдут в Казани, купили?

- Нет. Зачем они мне, ведь команда будет на сборах. Я и Кубок Конфедерации смотрел по телевизору. Такова жизнь футболиста.

- С какими чувствами наблюдаете за игрой тех, с кем давно соперничаете в чемпионате России и провели много времени в сборной страны?

- Переживаю, конечно. Последние матчи, пусть они и проводились с топ-соперниками, были контрольными. Мне же больше нравится накал борьбы. Его, на чемпионате мира, будет в избытке. А мы поболеем за нашу сборную.

- Казань ждет ЧМ-2018?

- Да, когда едешь по городу, постоянно что-то напоминает о его приближении. Надеюсь, будет больше туристов, и они тоже полюбят наш город.

- Соберет столица Татарстана аншлаги?

- Не сомневаюсь.

- А потом и посещаемость игр «Рубина» увеличится.

- И эта ваша мысль мне нравится! Пока мы не показываем ту игру, которую хотят видеть зрители. И результаты не радуют. Но мы, конечно, хотим все исправить.