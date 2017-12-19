В ноябре ФОНБЕТ – Первенство Профессиональной футбольной Лиги ушло на зимний перерыв. За месяц команды ПФЛ провели всего 58 матчей и забили в них 162 гола. Но и этой сокращенной программы с лихвой хватило для составления традиционного рейтинга 10 самых красивых мячей месяца. Футболисты второго дивизиона умеют не только ярко отмечать свои успехи, но и забивать действительно крутые голы. Смотрите самые лучшие из них в нашей традиционной подборке.



10. Артем Геворкян («Афипс»).

9. Дмитрий Рыбчинский («Локомотив-Казанка»).

8. Ризван Ахмедханов («Дружба»).

7. Николай Злобин («Сатурн»).

6. Ахмад Магомедов («Легион Динамо»).

5. Антон Шишаев («Псков-747»).

4. Эдуард Лусикян («Армавир»).

3. Дамир Трегулов («Торпедо Москва»).

2. Денис Сычев («Строгино»).

1. Руслан Рзаев («Краснодар-2»).