Голы, которые понравятся даже Промесу
Десять самых красивых мячей месяца в ПФЛ
В ноябре ФОНБЕТ – Первенство Профессиональной футбольной Лиги ушло на зимний перерыв. За месяц команды ПФЛ провели всего 58 матчей и забили в них 162 гола. Но и этой сокращенной программы с лихвой хватило для составления традиционного рейтинга 10 самых красивых мячей месяца. Футболисты второго дивизиона умеют не только ярко отмечать свои успехи, но и забивать действительно крутые голы. Смотрите самые лучшие из них в нашей традиционной подборке.
10. Артем Геворкян («Афипс»).
9. Дмитрий Рыбчинский («Локомотив-Казанка»).
8. Ризван Ахмедханов («Дружба»).
7. Николай Злобин («Сатурн»).
6. Ахмад Магомедов («Легион Динамо»).
5. Антон Шишаев («Псков-747»).
4. Эдуард Лусикян («Армавир»).
3. Дамир Трегулов («Торпедо Москва»).
2. Денис Сычев («Строгино»).
1. Руслан Рзаев («Краснодар-2»).