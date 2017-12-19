КТО НУЖЕН «КРАСНОДАРУ»

Конечно же, главный вопрос – покинет ли команду Федор Смолов? Уходить безусловно опасно даже в европейский топ-клуб, ведь на носу чемпионат мира. А из-за возможно скомканной адаптации легко остаться за бортом национальной команды. Но сейчас не о судьбе Федора, а о вариантах «быков» в случае ухода главной звезды.

Позиции: Нападающий, центральный защитник

ВАРИАНТ РЕАЛЬНЫЙ – ЕВГЕНИЙ МАРКОВ («ТОСНО»)

В прессу уже просачивалась информация, что «Краснодар» всерьез рассматривает лучшего бомбардира тосненцев в качестве замены Смолову. Transfermarkt оценивает Евгения в 400 тысяч евро, но мы-то с вами понимаем, что в чемпионате России даже агенты зарабатывают больше, что уж тут говорить о клубах. Наиболее реальным выглядит ценник в восемь миллионов евро.

Марков отлично выбирает позицию, и в этом, пожалуй, его самый большой плюс. Он может и на втором этаже себя проявить, и скинуть на партнера, и завершить момент самостоятельно. Смолов конечно на его фоне выглядит наиболее прокаченным футболистом (Марков хуже выбирает момент для удара), мастеровитым и остроумным. Но Маркову и лет все-таки поменьше. Быть может, все еще впереди.

Страшно лишь за результативность Евгения в потенциально новом месте. Все-таки «Тосно» играет в футбол вертикальный и откатно-оборонительный. «Краснодар» же на генном уровне привык играть от себя и очень редко подстраивается под соперника. Тосненцы плохо атакуют позиционно, краснодарцы – наоборот. Первые мощно выглядят на втором этаже, вторые – напротив. Все это наводит на мысли, что не превратится Марков в Смолова как только оденет темно-зеленую майку, что нужно будет и ему время на созревание дать, и тренерскому штабу на встраивание новой боевой единицы в старый состав. А есть ли это время?

ВАРИАНТ НЕРЕАЛЬНЫЙ – НАИГРЫВАЕТСЯ ИВАН ИГНАТЬЕВ

Все больше воспитанников академии «Краснодара» врываются в первую команду. Правда, даже у находящегося там второй сезон Ильи Жигулева проблемы с попаданием в основу. В начале сезоне ярко блеснули Магомед Шапи-Сулейманов и Иван Игнатьев. О втором хочется поговорить отдельно, ибо для 18 лет он выглядит просто нереально.

Не хочется делать поспешных выводов, но по движению с мячом, по выбору позиции и по открыванию Иван сильно напоминает Килиана Мбаппе. Речь ни в коем случае не о звездности, а о поведении на поле. Удивляет и статистика 18-летнего россиянина: в чемпионате России он участвует в голевой атаке «Краснодара» каждые 95 минут. Про молодежку «Краснодара» даже смыла говорить нет: судя по результативности – 13 голов в девяти встречах – этот уровень парень уже перерос.

Естественно, когда Смолов в огне и после травмы успевает перегнать Квинси Промеса и настигнуть Александра Кокорина, дабы в очередной раз стать лучшим бомбардиром РФПЛ, ни о каком Игнатьеве и речи идти не может. А значит проявить себя Иван, как и Мбаппе когда-то, может только в силу сложившихся обстоятельств – травмы или отъезда лидера.

ОБОРОНА

Андреас Гранквист не молодеет и ошибается все чаще. Грицаенко пока не созрел, а значит не способен в одночасье стать лидером, к тому же забыв о фланговом прошлом. Мартынович в принципе не готов играть весь сезон на высоком уровне. Вот и получается, что с каждым месяцем проблема центральных защитников в «Краснодаре» выглядит все острее.

«Быкам» нужен умный защитник, который сначала сможет образовать пару с ведущим Гранквистом, а затем сменить его в этой роли и стать главным столпом обороны на долгие годы. «Краснодару» пригодился бы футболист уровня и таланта Джикии. А раз Георгий в чемпионате России такой один, да еще и недавно продлил контракт со «Спартаком» до 2022 года, нужно искать кого-то в середняках. Можно попробовать выкупить Семенова у «Ахмата» или Чернова у «Тосно», а также поверить в Меркулова из «Урала» (вряд ли) или Устинова из «Ростова» (почему нет).

Рассматривать иностранных легионеров в оборону «Краснодару» можно, но это процесс весьма сложный. Либо стоит искать перспективного южноамериканца, а здесь гарантий никаких, либо тратить деньги на уже состоявшегося футболиста из не самого топового европейского чемпионата. Кандидатур по сути много – от условного Диего Карлоса из «Нанта» до Мэтта Мязги из «Витесса».