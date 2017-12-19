«ДЛЯ КОГО-ТО И ЧАС – ЭТО ДОЛГО»

– С какими мыслями вступаете в новую должность?

– Много чувств и мыслей – очень соскучился по работе. С одной стороны, конечно, испытываю радость, с другой – ответственность. В любом случае, впереди нас ждет много работы. У нас есть три сбора, чтобы полноценно подготовиться ко второй части сезона.

– Когда присоединитесь к команде и будете представлены футболистам?

– 11 января у нас начинается учебно-тренировочный сбор, за день до него – медицинское обследование. Тогда и состоится личное знакомство с командой. По-другому и быть не может, поскольку пока футболисты в отпуске. С другой стороны, часть команды знает меня и работала под моим руководством.

– Кто стал инициатором вашего приглашения в «Ростов» и как это произошло?

– Руководство клуба. Мне позвонил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, предложил встретиться.

– Быстро согласились?

– Для кого-то час – это долго, а кому-то и пяти дней мало… Было несколько встреч, общались по шесть-семь часов. У президента клуба основательный и системный подход ко всему, что касается футбола и тренерской работы. Обсуждалось все до мелочей: тренировочный процесс, тактика, оборудование, тренерский штаб, физподготовка, реабилитация… Честно, был впечатлен тем, насколько глубоко человек погружен в футбол.

– Руководители «Ростова» ставили вам условия, как должна играть команда?

– Нет, по тактике условия не ставились. Мы обсуждали возможности команды, ее способность достигать результата и шаги для достижения поставленных целей.

– Уже обсудили задачу клуба на текущий сезон, в котором «Ростов» занимает после 20 туров десятое место?

– Задача – сохранить прописку в премьер-лиге с максимально возможным количеством очков. Нынешний сезон для «Ростова» – своего рода перезагрузка. Уже сейчас нам предстоит работа с прицелом не только на ближайшую перспективу, но и с оглядкой на следующий сезон.

– «Ростов» в двух очках от шестого места, дающего при определенных раскладах путевку в Лигу Европы, и в четырех – от зоны стыковых матчей. Куда сейчас чаще смотрите: на нижнюю или верхнюю половину таблицы?

– Наше внимание будет направлено на каждый предстоящий матч.

«ВИЛА МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ В «РОСТОВЕ»

– Трансферы уже обсуждали?

– Конечно.

– И у вас есть представление о том, какие позиции нуждаются в усилении?

– Есть. И у меня, и у клуба. Но озвучивать их не стану.

– Опасаетесь, что потенциальных новичков перехватят конкуренты, или не хотите смущать команду?

– Роль играет и то, и другое.

– Кого позовете в свой штаб?

– Понимание есть, но пока решения не приняты. С клубом мы этот вопрос, конечно, обсуждали.

– Вообще ни с кем еще не договорились?

– По-разному. С кем-то – да, с кем-то – нет.

– В «Ростове» может появиться ваш бывший ассистент по тактике в «Спартаке» Хуан Хосе Вила?

– Такая вероятность существует.

– Она велика?

– Да.

«ЦЕЛИ ПРИГЛАШАТЬ БЫВШИХ СПАРТАКОВЦЕВ НЕТ»

– Следили за игрой «Ростова» в первой части сезона?

– Я пристально следил за всеми командами РФПЛ и разбирал их игры.

– Какие слабые и сильные стороны в игре команды подметили?

– Публично я этого делать не стану, как не делал этого, возглавляя «Спартак» или любой другой клуб. Это внутренняя кухня.

– В четырех из пяти матчей сразу после перерыва «Ростов» ждут лидеры – «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив»…

– Не думаю, что эти игры станут определяющими, по три очка дается за победу над любым соперником. Но это, безусловно, самый сложный отрезок календаря.

– Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Сергей Песьяков и Александр Зуев ранее выступали под вашим руководством за «Спартак». Ждать ли в «Ростове» других бывших красно–белых?

– Во-первых, такой задачи не стоит. Во-вторых, формированием команды занимается клуб, а не я.

– Считается, что ваши команды нацелены на атаку, чего нельзя сказать о «Ростове» при Кучуке и ранее при Курбане Бердыеве. Будете менять стиль?

– Это зависит от игроков. Посмотрим, как они будут готовы. Сейчас рассуждать об этом бессмысленно. Надо дождаться момента, когда сформируется окончательный состав.

«ОПЫТ «МАТЧ ТВ» ПОЛЕЗЕН»

– Опыт аналитической работы на «Матч ТВ» поможет при подготовке к матчам?

– Думаю, что нет, так как пройдет уже немало времени с окончания первой части сезона, и все команды могут значительно измениться. С другой стороны, какие-то наработки в памяти остались. В целом это был полезный опыт.

– Какие предложения получали сразу после ухода с «Матч ТВ»?

– Переговоры велись, но контракты подписаны не были.

– Какие клубы на вас выходили?

– Сейчас это уже не важно.

– Но вы оставались в России?

– Был и в России, и за границей.

– И последний вопрос. Кто из нынешних игроков «Ростова» мог бы сыграть на домашнем чемпионате мира за сборную России?

– Думаю, что очень многие имеют шансы. Песьяков, Абаев, Паршивлюк, Макеев, Могилевец, Юсупов, Зуев, Ионов, Бухаров. Возможно, я кого-то забыл. Все зависит от них самих.