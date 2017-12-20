«ЗЕНИТ»: ПОТЕРЯ ИДЕНТИЧНОСТИ

Мелькнула было надежда: вернувшись в клубные президенты, Сергей Фурсенко вернет к жизни и прежнее зенитовское ноу-хау. Вспомним, во времена Петржелы и Адвоката команда радовала глаз стремительной и веселой атакующей каруселью. Но теперь уже преобладает опасение, что Фурсенко, в отличие от Семина, не удалось дважды войти в ту же реку.

Может, президент клуба ответит: почему тренеры «Зенита», уже третий кряду, только и знают, что ныть? Виллашу-Боашу в ночных кошмарах являлся исчадием ада пресловутый лимит. Луческу страдал манией преследования со стороны судейской мафии. Теперь Роберто Манчини являются глюки – в матчах своей команды он видит нечто, чего там нет и в помине. Тотальное якобы превосходство над «Локо», «Спартаком», «Тереком» – при единственном набранном в этих играх очке и разности 1 – 6…

Синьору Роберто должно быть стыдно просить у руководства форварда-забивалу. И это при имеющихся в его распоряжении Кокорине, Дзюбе, Полозе, Ригони, Дриусси! Ему б оглянуться по сторонам – и увидеть, сколь виртуозно Семин превратил вялого полунападающего Фарфана в снайпера, не знающего осечек. Или как Гончаренко в отсутствие профильных нападающих разглядел такового в Вернблуме.

Потому и вывод: халтурит Манчини, недорабатывает. А клубное руководство, знать, потворствует капризам своих тренеров – коль скоро их жалобы стремятся к бесконечности…

Между тем рецепт оздоровления «Зенита» – проще пареной репы. Нужно сделать команду со своими устойчивыми ценностями, к которым тренер обязан подстраиваться. А не наоборот! Пока же «Зенит» только и делает, что прогибается – чего, мол, изволите? – перед Халком, Боашем, Манчини… Не замечая, что тем самым только активирует командный раздрай да тренерское нытье.

КОКОРИН И СМОЛОВ: КОМУ ВСТРЯСКА, КОМУ КОМПАНИЯ

Два российских голеадора завершили летне-осенне-зимний отрезок чемпионата с добротными и красивыми цифрами – по 10 голов на брата. Но не факт, что так и продолжат.

Насчет Смолова уверенности значительно больше. Федор не первый сезон убеждает в том, что достаточно подкрепить его снайперский дар подходящей игроцкой компанией в средней линии – и искомый голевой продукт он выдаст непременно. И тому свидетельство не только его краснодарская практика, но и матч сборной с испанцами. В кои-то веки Черчесов сделал форварду подарок, выпустив в основе Дзагоева и Алексея Миранчука, тех то есть, с кем можно обыграться, – и получайте, знатные испанцы, дуплет имени Феди Смолова.

А Кокорин… Как он зажигал летом! Укрощал мяч любой сложности, ловил момент там, где им не пахло! Что-то же с ним, футболистом Кокориным, случилось тогда. То ли отставка из сборной повлияла, то ли авторитет принявшего «Зенит» Манчини. Да только недолго примерял на себя соответствие лучшим мировым образцам. Стал потихоньку угасать уже в сентябре. И не забитый с полуметра мяч в крайнем матче с «Ахматом», боюсь, – диагноз. В личном деле Кокорина останется запись: иногда увлекался футболом, а большей частью в нем только пребывал.

ГОНЧАРЕНКО: ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО?

Вот так, возможно, тренерам предстоит работать в будущем, когда футбол перестанет с жиру беситься. Когда качество команды нельзя будет взять и купить на рынке. И тогда тренеру

придется менять каким-то своим игрокам амплуа – потому что в какой-линии у тренера достаток, а в другой – шаром покати. И нужно будет до упора продлевать полевую жизнь ветеранам – пока они способны будут ноги передвигать.

К нынешнему ЦСКА невольно испытываешь симпатию. Ну да, как к команде нового (или старого?) типа. Которой третьего просто не дано. Или удастся выпестовать клубную молодежь до соответствия привычным задачам – или прощай, светлое будущее.

Притом Виктор Гончаренко, заметьте, не то что не жалуется – вот, мол, как мой тренерский дар скован Сциллой и Харибдой обстоятельств, – но даже не позволяет себе скупой мужской слезы. Еще раз: Манчини, ну как же вам не совестно, посмотрите, каким кадровым ресурсом ЦСКА с вами благополучно конкурирует! Да и Семин, если вдуматься, следует той же тропой, что и Гончаренко, – где в цене придумка и изобретательность. Снайперское преображение Фарфана и перерождение Ал. Миранчука из кабинетного работника центральной зоны в острого нападающего – того же поля ягоды, что и переквалификация Вернблума в ЦСКА.

Наверное, есть особый вкус у такой вот вдумчивой тренерской работы; впрочем, об этом лучше пусть расскажут сами Семин и Гончаренко.