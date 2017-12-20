«Советский спорт» называет лучших игроков чемпионата России из тех, кто приехал в нашу страну в летнее трансферное окно.

1. Самба СОУ, полузащитник

Команда: «Динамо»

Чем хорош: лучший в лиге хавбек по отборам и перехватам

Откуда перешел: «Кайсериспор» (Турция)

Цена трансфера: свободный агент

По данным WhoScored.com, из всех игроков средней линии в чемпионате России лучшим и по отборам, и по перехватам является динамовец Самба Соу - 3,6 и 2,4 в среднем за матч соответственно. По отбором в лиге он вообще уступает лишь левому защитнику «Анжи» Владимиру Полуяхтова - 3,8. Но россиянин играет в более плодородной для этого дела зоне - флангами команды атакуют чаще.

Малийца отличает великолепное сканирование обстановки - в считанные секунды он оценивает происходящее как перед собой, так и у себя за спиной, ловко мотая головой. При желании можете присмотреться к его действиям, когда команды выйдут с зимних каникул - оно того стоит. Великолепный мониторинг ситуации позволяет Соу выбирать оптимальную позицию. Отборы и перехваты - следствие удачного чтения игры. Впрочем, с боевитостью у него тоже все в порядке.

При великолепной игре в обороне Соу совсем не пассажир и при созидательных действиях, что делает ему честь. В среднем за матч он 1,1 раза выводит партнеров на удар и уже сделал две голевые передачи. В «Динамо» больше выполнил лишь Ташаев - три. На приличном уровне у Соу и точность передач - 81,6%. Это третий результат в «Динамо» после защитников Шуньича (85,9) и Хольмена (82,6). Но Самба обостряет больше. Если есть возможность, он продвигает мяч вперед одним касанием. И здесь ему тоже помогают аналитические способности - оценивать происходящее наперед.

Летом 2018-го у Самба истекает контракт с «Динамо». Возможно, уже зимой за него вступят в борьбу наши топ-клубы. Чем Соу хуже аргентинца Краневиттера, за которого «Зенит» летом заплатил 8 миллионов евро? Разве что аргентинского паспорта у него нет.

2. Эмануэль МАММАНА, защитник

Команда: «Зенит»

Чем хорош: третий футболист турнира по количеству перехватов за матч, лучший по точности передач.

Откуда перешел: «Лион» (Франция)

Цена трансфера: 16 миллионов евро

Маммана является третьим игроком чемпионата России по перехватам мяча - 3,1 в среднем за игру. И первым по точности передач - 89,5%

Аргентинский защитник обладает отличными скоростными качествами, что выделяет его на фоне других игроков обороны «Зенита». Помните, как он подкатился под спартаковца Луиса Адриано в московском матче и выбил мяч на угловой? А ведь Адриано изначально был на корпус впереди. Когда «Зенит» принимал «Локо», то скоростной Фарфан открывался под скоростные передачи в зонах Ивановича и Мевли, а под Мамману и не думал лезти - перуанцу были нужны голы, а не атлетические подвиги.

У Мамманы высок показатель точности передач, а ведь он сразу 6,7 раза за матч доставляет мяч партнерам длинными передачами. Из игроков, входящих в десятку лучших по точности, так часто это не делает никто.

3. Лео ЖАБА, полузащитник

Команда: «Ахмат»

Чем хорош: входит в десятку лучших в премьер-лиге по двум показателям - ударам и обводкам

Откуда перешел: «Коринтианс»

Цена трансфера: 2 миллиона евро

За игру Лео Жаба наносит 2.5 удара - десятый результат в лиге, а также совершает 1,6 удачных обводки - четвертый результат в турнире.

Основной схемой «Ахмата» в первой части сезона была 3-4-2-1. Лео творил на позиции инсайда. И был активен - сам на удар выходил, моменты партнерам создавал. Помимо обозначенных показателей стоит отметить еще два: в среднем за игру на бразильце 1,4 раза нарушают правила, один раз он выводит на удар партнеров. Забил три гола, больше в «Ахмате» не забил никто.

4. Петрюс БУМАЛЬ, полузащитник

Команда: «Урал»

Чем хорош: входит в пятерку лучших игроков турнира по количеству передач и в десятку лучших по их точности

Откуда перешел: ЦСКА София (Болгария)

Цена трансфера: свободный агент

В среднем за игру Бумаль делает 65 передач - это пятый результат в лиге. При этом его точность составляет 87,3% - десятый результат в турнире.

Играя в опорной зоне, Бумаль управляет атаками своей команды. Вторым по количеству передач в «Урале» является правый защитник Денис Кулаков, но он заметно уступает партнеру - 49,6 передач за игру.

Даже в сложных ситуациях Бумаль старается сыграть вперед. В тех матчах, который он провел от свистка до свистка, его показатель по передачам в финальную треть ни разу не упал ниже 12. Лучшие же цифры он показал во встречах с «Амкаром», «СКА-Хабаровском» и «Краснодаром» - 29, 26 и 21 соответственно.

Из игроков, входящих в десятку лучших по точности передач, у Бумаля второй после Маманы показатель по длинным доставкам мяча - 6,3.

5. Эванс КАНГВА, полузащитник/нападающий

Команда: «Арсенал»

Чем хорош: стал лидером атаки своей команды

Откуда перешел: «Газиантепспор» (Турция)

Цена трансфера: неизвестно.

Этот творец из «Арсенала» перемещается на поле со скоростью атомного электрона - упустить его можно, даже если внимательно за ним следить. Российские гранды уже в курсе. Не успел Каборе из «Краснодара» вовремя сыграть в мяч - и оставил свою команду в меньшинстве уже на 56-й минуте. Не увидел зенитовец Иванович у себя за спиной Кангва - и его команда получила гол. И у «Краснодара», и у «Зенита» «Арсенал» выиграл с одинаковым счетом - 1:0.

В среднем за игру Кангва наносит 2,1 удара (третий результат в «Арсенале»), 1,6 раза выводит на удар партнеров (второй результат), по 1,3 раза обыгрывает соперников (лучший).