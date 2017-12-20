«НЕ СЧИТАЮ КАРПИНА ВЫДАЮЩИМСЯ ТРЕНЕРОМ»

Хочу сказать вот что: кто уже попробовал тренерскую работу, того она не отпускает. Хотя это ежедневное напряжение, горячее кресло под тобой, но это и огромный адреналин. И Карпин уже почувствовал вкус тренерской работы.

К Карпину, как спартаковец к спартаковцу, отношусь с уважением. Но к Карпину тренеру у меня отношение сложное, я его не считаю выдающимся тренером. Говорят о его двух серебряных медалях, которые он выиграл со «Спартаком». Но он приходил после хороших тренеров, которые работали с командой перед ним. И они тоже внесли какой-то вклад в эти медали.

И кто-то сейчас может вспомнить другие страницы его биографии: как после «Спартака» у Карпина не получилось в «Мальорке» и в Армавире.

Но я хочу сказать о том, что мудрые тренеры никогда не сжигают за собой мосты, понимая, что с их уходом из данного клуба жизнь не заканчивается. А вот Карпин мосты сжигал. Во время его работы в «Спартаке» Леонид Федун как никто оберегал Валерия. После хода Карпина Федун озвучил огромную сумму, потраченную на трансферы при нем, а после ухода у них случилась перепалка в СМИ. После ухода из «Мальорки» Карпин тоже не совсем лестно отзывался о руководителях клуба. И получается, что Карпин хороший, а все кругом плохие. И этот шлейф за ним так и тянется. И это не очень хорошее качество, которое ему, видимо, мешает выстраивать отношения.

«ПОЛУЧИТСЯ ЛИ У КАРПИНА В «РОСТОВЕ»? ЭТОГО НИКТО НЕ ЗНАЕТ»

Теперь конкретно об этом назначении. Понятно, что Карпин хочет работать тренером и понятно, что он разбирается в футболе. Его было приятно слушать, когда он разбирал игру команд на «Матч ТВ».

Недавно я был на турнире в Новосибирске, там играла команда из Павлодара. И на днях мне пришло сообщение из Павлодара: местная газета написала, что Карпин встречался с местным акимом, это губернатор по-нашему. И если выбирать между Павлодаром и Ростовом, то, понятно, выбор в пользу Ростова очевиден. Хотя мы не знаем, было ли ему сделано предложение из Павлодара. Факт встречи с местным руководителем еще ни о чем не говорит.

Теперь возникает вопрос: получится или нет? Но этого никто не знает. Но я думаю, выбор пал на Карпина еще и потому, что часть игроков работала с ним в «Спартаке». И сейчас очень важно доверие со стороны руководства «Ростова», что бы у Карпина было время, а не всего полгода. И тогда мы сможем узнать, стал ли он уже заметным специалистом.