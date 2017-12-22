Турнирные задачи

Завтра в 15.00 по Москве лучший подарок футбольным болельщикам в канун праздников преподнесут не их жены, а «Реал» и «Барселона». Мадридцы побегут спасать интригу в чемпионате, а «Барса», напротив, сделает все, чтобы прекратить все разговоры на эту тему. Задача Месси и компании убить ее, эту самую интригу, в зародыше, за полгода до последнего тура. И выключить из борьбы главного конкурента.

Прогноз Эмери

Наставник «ПСЖ» Унаи Эмери в интервью газете Marca заявил, что фаворит «Реал». По его мнению, фактор домашнего поля является определяющим. С этим можно поспорить, потому что в 3 из 4 своих последних выездов на «Бернабеу» в рамках Примеры побеждала «Барса» - 3:2, 4:0 и 4:3. В последние годы, в принципе, в класико чаще выигрывают гости. «Реал» не проигрывает на «Камп Ноу» 3 встречи подряд – 2 в Примере, 1 – в Суперкубке. Именно воспоминания от унижения в Суперкубке-2017 должны дополнительно мотивировать каталонцев. На старте сезона они были биты Мадридом в двух матчах с разницей мячей 1:5.

Но с той поры прошло больше 4 месяцев и «Барселона» с Эрнесто Вальверде безоговорочно лидирует в чемпионате, без проблем вышла из группы ЛЧ и главное – научилась играть без Неймара. Но есть одна проблема. Нынешняя «Барселона», убирая за скобки Суперкубок, не сталкивалась с лучшей командой календарного года - «Реалом». С «Реалом», которому нечего терять.

Форма Роналду

По-прежнему есть опасения относительно состояния Роналду, почти всю неделю тренировавшегося индивидуально. Сам Криштиану уверяет всех, что готов играть. Нет сомнений, что запредельная мотивация, с которой португалец выйдет на поле (если выйдет), компенсирует проблемы физической готовности. В конце концов, речь идет о лучшем футболисте мира на данный момент. Иной раз бывает достаточно одного его пушечного удара или умения появляться в нужное время в нужном месте.

Мотивация Месси

Цель Месси - завершить неудачный для себя год второй победой на «Бернабеу». Ведь именно в столице Испании, на поле «Реала», Лео выдал, пожалуй, свой лучший матч в 2017 году. Во втором круге прошлого сезона он оформил дубль, забив победный мяч в добавленное время. Но чемпионство все равно в итоге праздновал Мадрид.

Футбол и политика

Не хочется смешивать футбол с политикой, но, увы, порой это неизбежно. Нестабильная обстановка в Испании, связанная с неопределенным статусом Каталонии, добавляет противостоянию политический подтекст. Наверняка не удастся избежать провокаций на трибунах и за пределами стадиона. Но хочется верить, что на первом месте будут не скандалы, не разговоры на посторонние темы, не обсуждение высказываний Пике или Рамоса, а сама игра.