Бывший лидер «Спартака» и испанской «Сельты» будет поддерживать каталонский клуб, хотя и не уверен в его успехе.

– Свои симпатии не меняю, буду болеть за «Барселону», - заявил 49-летний экс-полузащитник. - В споре Криштиану Роналду и Лионеля Месси я всегда на стороне аргентинца. Однако фаворитом считаю «Реал». Мадридцы слишком отстали, победа им нужна кровь из носу. А матч проходит у них дома.

Впрочем, если Месси будет в порядке – а он всегда в порядке, «Барса» способна преподнести сюрприз. Каталонцы играют без давления, это для них плюс.

– За счет чего «Барселона» оторвалась от «Реала» на 11 очков или на 8, если считать потерянные?

– «Реал» выиграл весной вторую подряд Лигу чемпионов. После такого в начале следующего сезона обычно наступает спад. Поэтому и Роналду отличается реже, чем раньше. Но все равно он и Месси – феноменальные футболисты! Когда эти люди, забивающие по 50 голов за год, уйдут из футбола, мы еще долго не увидим подобной статистики.

– Жозе Моуринью тоже говорил, что после ухода Месси и Роналду футбольная карта Европы будет переписана…

– Жозе должен был мои интервью почитать, я говорил об этом еще 10 лет назад, когда этих игроков только увидел. Прежде всего, это касается Месси.

– France Football вручил «Золотой мяч» по итогам года Роналду, а The Guardian назвал номером один Месси. Чья позиция вам ближе?

– Роналду заслужил «Золотой мяч» в 2017 году. Одна победа в Лиге чемпионов и его голы в этом турнире чего стоят. Да и Месси сам признал, что в 2017 году Роналду был лучше. Все справедливо.

– Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде заявил перед матчем, что «Барселона» не является в нем фаворитом. Что это – дипломатия или подстеленная соломка?

– Конечно, дипломатия.

– Матч пройдет для Испании непривычно рано (в 15.00 по мск). Для чего это сделано?

– Я и сам удивился, когда услышал об этом, но рад, что игру покажут в России, в последнее время чемпионат Испании у нас освещается не очень активно. Понятно, почему время матча такое раннее. Это связано с телетрансляциями, чтобы матч посмотрели по всему миру. Вспомните деньги, которые вкладывает Китай, например.

Хотя могу вас заверить, что эту встречу будут показывать в три часа ночи, поверьте мне, полмира ее будут смотреть, а на стадион все равно придут 100 тысяч болельщиков.

По испанскому времени это будет вообще час дня. Даже не припомню, чтобы в Испании кто-то в это время когда-то в футбол играл, пусть бы даже и в выходной день.

– По вашему опыту, в конце декабря в Испании уже холодно?

– По нашим меркам в Мадриде в декабре не холодно, но для Испании – очень даже может быть (смеется). Многие футболисты и в 10 градусов тепла могут в варежках на поле выйти.

– Как бы вы оценили работу Вальверде в текущем сезоне?

– Гвардиола, когда тренировал «Барселону», много раз говорил о том, что пока в «Барсе» есть Месси, все остальное отходит на второй план.

– И работа тренера тоже?

– Ну, конечно. Вот когда его в команде не будет, тогда и можно будет оценить работу тренеров, работающих в столице Каталонии. Многие даже не знают, кто такой Вальверде и кто вообще тренирует «Барселону».

– Довелось ли вам поприсутствовать на Эль Класико лично?

– Когда играл в чемпионате Испании, конечно, был на паре матчей. Это, конечно, событие мирового масштаба, но я тогда был действующим футболистом и смотрел под несколько другим углом, нежели обычные болельщики. Все-таки впечатления были не такими яркими – сегодня они на поле, завтра ты выйдешь играть против них, ничего особенного.