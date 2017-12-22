Есть несколько вещей, которые объединяют Юргена Клоппа и Арсена Венгера.

Во-первых, немец, также как и француз, не любит бродить из команды в команду. В «Майнце» он проработал в общей сложности 18 лет – 11 как игрок, 7 как тренер. В дортмундской «Боруссии» - 7 как тренер.

В Интервью Sky Sports Клопп признался, что в курсе того, что дольше него этими командами никто не руководил. Но проведет ли он в «Ливерпуле» 20 лет, сказал, что не знает.

В Европе в настоящий момент только Арсен Венгер тренирует одну команду 20 или более лет. У Клоппа на повторение подобного достижения, согласитесь, шансов мало. В современном футболе тренеров меняют, как перчатки. К тому же, немец не обладает в клубе теми же полномочиями, которыми наделен тренер «Арсенала». Но если руководство «мерсисайдцев» ставит на первое место сам процесс, то есть красоту игры, тогда Клоппа еще не скоро уволят.

Во-вторых, футбол Клоппа, как и футбол Венгера, радует глаз. Он комбинационный, зрелищный и атакующий. Да, он далеко не всегда приносит титулы, но болельщикам такая игра нравится. Есть, правда, одно существенное отличие в манере работы двух тренеров. Главной добродетелью футбола Клоппа являются молниеносные и убийственные для соперника контратаки. Игра в позиционном нападении у него и в «Боруссии» была довольно простой. Многое в ней решало исполнительское мастерство самих игроков. А когда появляется пространство, и необходимо в два счета доставить мяч от штрафной до штрафной, его команды демонстрируют чуть ли не образцовую игру. Если не верите, спросите у Массимо Карреры. А Венгер, напротив, всегда славился умением построить игру в позиционной атаке.

В-третьих, есть много общего в биографии двух тренеров.

Оба были средними игроками и ни разу не вызывались в свои национальные сборные.

Оба переехали тренировать в Англию, когда им не исполнилось и 50. Венгер – в 1996-м, в возрасте 47 лет, Клопп – в 2015-м в 48 лет.

Оба до АПЛ выигрывали в качестве тренеров чемпионат у себя на родине. Венгер с «Монако» в 1987-м, Клопп с «Боруссией» - в 2011-м и 2012-м.

Оба в первые годы своей работы в Англии выводили свои команды в финал еврокубка и в решающем матче проигрывали. Венгер – в 2000-м «Галатасараю» в кубке УЕФА (0:0, 1:4 по пенальти), Клопп – в 2016-м «Севилье» в Лиге Европы (1:3).

Как видите, сходств, действительно, много. И «Арсенал» с «Ливерпулем», к слову, в канун очного противостояния соседствуют в таблице. «Канониры» на пятом месте, а «мерсисайдцы» - на четвертом. Разделяет команды расстояние в 1 очко. И те, и другие пропускают в среднем больше гола за игру (по 20 мячей после 18 туров).

Но в личных встречах Клоппа и Венгера никакого равновесия нет. Тут у немца серьезное преимущество. В 4 матчах АПЛ его команда трижды победила и лишь раз сыграла вничью – 3:3, 4:3, 3:1 и 4:0.

Что ж, пора Арсену брать реванш?