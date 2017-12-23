А может отложить это решение на следующий год. Шеф-редактор еженедельника «Советский спорт – Футбол» размышляет о том, почему второй вариант реальнее первого, и восхищается необыкновенной живучестью Виталия Леонтьевича.

Вы не поверите, но Мутко опять всех переиграл. По крайней мере он близок к тому, чтобы снова оставить нас в недоумении и разочарованно выдохнуть: во дает…Что-то мне подсказывает, наверное, предыдущий опыт, именно так и будет – ведь после всех скандалов последних лет этот блестящий чиновник уходил только на повышение.

Итак, что же случилось? Несколько дней назад наивная общественность обрадовалась: Мутко уволят! О причинах вы уже читали, но все же напомню. Отставки президента РФС хочет в первую очередь ФИФА, потому что Виталий Леонтьевич скомпрометировал себя оглушительно громким допинговым скандалом, из-за которого сборной России запретили называться сборной России на Белой Олимпиаде в Корее в феврале 2018 года.

Ну, или его скомпрометировали, тут можно выбрать любую версию, зависит от ваших общественно-политических взглядов, не суть. В ФИФА свято чтут честь и достоинство своей организации. Непоколебимые принципы демократии и честной спортивной борьбы не позволяют мировому футбольному союзу проводить чемпионат мира в стране, где глава РФС, грубо говоря, – «допингер».

У ФИФА есть масса способов надавить на Россию, но глава организации Джанни Инфантино не хочет этого делать – он знает, что сила действия совершенно точно будет равняться силе противодействия, поэтому пока стороны пытаются договориться по-хорошему.

Примерно так – Мутко уйдет не сразу и сам. Все-таки у него заслуги перед Отечеством, должность вице-премьера и вообще отличные связи. То есть уволится он не 25 декабря на заседании исполкома РФС, а позже, в первые месяцы следующего года. Да, он уйдет с должности президента союза, хотя самое интересное даже не это, а то, что Виталию Леонтьевичу в знак признания тех самых заслуг (ну и чтобы Инфантино не зазнавался) оставят должность вице-премьера (скажем, по туризму и молодежной политике), добавив к ней кресло полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе! Круто?

Курировать же спорт, вероятно, станет не Мутко, а страстный футбольный болельщик, зампредседателя правительства Аркадий Дворкович, но разве это имеет большое значение? Главное – у Виталия Леонтьевича будет не одна важная должность, а две! Да любой мечтает о такой отставке.

Чтобы не дразнить гусей и не расстраивать милого инфантильного Инфантино, в феврале-марте Мутко, так и быть, покинет РФС. По собственной воле. На прощанье он грустно, но сурово скажет преемнику: «Оставляю тебе уникальный подарок – чемпионат мира по футболу! Проведи его достойно, чтобы Родина тобой гордилась».

У преемника не будет иного выхода, кроме как блестяще организовать ЧМ-2018. Вы наверняка слышали, что этот счастливчик – генеральный директор «Оргкомитета-2018» Алексей Сорокин. И знаете, что он не хочет в РФС, у него и так много работы, с которой он великолепно справляется. Однако ему, видимо, сделают предложение, от которого он не сможет отказаться.

Итого: у Мутко две шикарные должности, блестящие связи, отличные перспективы и не так много лет до пенсии. Ну и кто кого тут уволил?