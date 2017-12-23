Возможно, это будет закрытая информация, но члены исполкома будут знать всё.

Отставка Мутко в сегодняшних реалиях совершенно неизбежна. Не раз говорилось, что олимпийскую историю можно было легко погасить - убрав Мутко подальше от спорта. Теперь его уберут подальше от футбола, как бы чего не вышло.

Дальше будут выборы, это процесс долгий, и новый президент у РФС появится не раньше конца февраля. Кстати, в истории этой организации есть самые честные выборы последнего российского периода, которые выиграл Николай Толстых. Сейчас по понятным причинам он не рассматривается в качестве кандидата. Лично для меня этот вариант был бы лучшим, но… Давайте поговорим о тех, кто есть.

Итак, «шо мы имеем с гуся»?

1. Алексей Сорокин. Глава оргкомитета чемпионата мира 2018 – фигура устраивающая и международные организации, и российские власти. Проблема только в одном – сам Сорокин не хочет занимать этот пост. Эта кандидатура не слишком устраивает влиятельных членов исполкома, владеющих футбольными клубами. Причина проста – он им неподконтролен. Они хотят устанавливать свои правила – об этом свидетельствуют так называемые идеи по реорганизации от Леонида Федуна.

2. Валерий Газзаев. Соперник Мутко на предыдущих выборах (набрал 35% голосов). Абсолютно уверен в собственных силах и в том, что именно ему надлежит вести российский футбол в светлое будущее. Совершенно не факт что эта кандидатура устраивает власть. Владимир Путин как-то интересовался мнением Газзаева, и узнал только то, что оно полностью совпадает с его собственным. Показалось даже что президенту Российской Федерации было несколько неудобно. За Газзаевым (как говорят) серьезные деньги, это может изменить любой расклад в его пользу. Да и всё-таки в футболе он настоящий профессионал.

3. Сергей Прядкин. Обычный технический кандидат последних лет, даже если будет выдвинут – не стоит относиться к этому всерьез. Кандидатура Прядкина навряд ли будет согласована с властями, к тому же он руководит премьер-лигой, и там находится на своем месте.

4. Сергей Фурсенко. Уже был президентом РФС, отметился кучей странностей, но продолжает оставаться уважаемым членом футбольного сообщества. Текущие неудачи «Зенита» под руководством роберто Манчини могут ускорить переезд Фурсенко из Петербурга в Москву. Не стоит думать, что он попал в немилость к Путину, несмотря на то что совсем недавно президент его пожурил. Теневой фаворит выборов, на тот случай, если Сорокин всё-таки откажется.

5. Борис Грызлов. Странным образом этот кандидат снова обсуждается, хотя, казалось бы, эта тема давно должна быть закрыта. Если Грызлов действительно станет актуальным, это будет означать только одно – президента РФС теперь не выбирают а назначают. О перспективах для футбола говорить здесь излишне.

6. Александр Алаев. Генеральный директор РФС вполне мог бы принять организацию из рук Виталий Мутко, но все же не за полгода до чемпионата мира, и в более спокойной обстановке. Теоретически Алаев может быть выдвинут, но на практике вряд ли это случится.

Дальше продолжать не стоит, хотя выдвинуты могут быть и Алишер Аминов, и Игорь Лебедев.