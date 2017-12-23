Девять раз Лео выводил на удар партнеров! На втором месте по этому показателю среди всех игроков Марсело, но уступил аргентинцу он значительно – четыре таких передачи. Интересно в истории Месси то, что в текущем розыгрыше чемпионата Испании он выводит партнеров на удар в среднем всего 2,7 раза! И вот вам, пожалуйста, представление в главном матче первого круга.

А еще Месси стал лучшим по дриблингу – восемь попыток обыграть оппонентов, шесть из них удачные. Это лучшие показатели центрального матча 17-го тура примеры. Интересно, что среднем по сезону Месси совершает меньше удачных обводок – 5,6.

Четыре раза Месси сам угрожал воротам (три пришлись в створ). Получается, поучаствовал в 13 ударах своей команды. Гол и голевая передача при таком раскладе – логичный итог. А всего «Барса» нанесла 18 ударов! Что бы делали сине-гранатовые без Лео?

Просчет Зидана

А ведь наставник «Реала» Зинедин Зидан знал, что Месси может стать проблемой. Иначе бы не поставил против него Матео Ковачича – хорват играл персонально против аргентинца, когда королевский клуб оборонялся на своей половине поля.

Но пользы от данного хода Зидана было меньше, чем вреда. Ковачич постоянно был рядом с Месси, но часто в метре от аргентинца, а потому в большинстве случаев не успевал вступать в отбор. В первом тайме дважды после передач аргентинца мог забить Паулиньо, но «Реал» выручал голкипер Кейлор Навас.

После перерыва Месси продолжил уходить от Ковачича. Показательнее всего второй гол «Барсы»: в начальной стадии атаки Ковачич не успел помешать Месси вывести на ударную позицию Суареса, а потом просто встал, тогда как Месси побежал в штрафную. Атака закончилась заработанным пенальти, удалением Даниэля Карвахаля и голом Месси.

За 72 проведенные на поле минуты Ковачич совершил всего два отбора и ноль перехватов. С ним в роли нейтрализатора Месси Зидан просчитался.

Возможно, был нужен другой футболист. Когда на поле был Ковачич, Месси пять раз вывел партнеров на удар. Когда хорват был заменен, за Месси уже никто не приглядывал. Но в такой игре аргентинец четырежды выводил товарищей на ударные позиции. Проще говоря, лучше не стало.

Роль Месси и сообразительность его партнеров

По данным WhoScored.com, за матч Месси сделал 57 передач – это пятый результат в «Барселоне» и первый в команде среди атакующих игроков. Восхищает точность – 87,7%. И это при постоянном обострении!

Месси часто работал с мячом. Но даже без работы умудрялся помогать команде. Когда «Барса» открывала счет, отвлеченностью Ковачича на Месси воспользовался Ракитич, протащивший мяч вперед и создавший ситуацию «три в два». Аргентинец поступил очень умно – понимая, что Ковачич играет по нему, Лео не побежал открываться под Ракитича в атаку, а встал на месте, оставив рядом с собой и оппонента. Лучший тактический ход выходных! И в этом голе Месси поучаствовал точно не меньше, чем во втором, когда забил сам, и в третьем, когда ассистировал одноклубнику.

В нынешнем сезоне Месси делал хет-трик (против «Эспаньола» – 5:0) и даже покер (против «Эйбара - 6:1). Но против «Реала» его успех гораздо важнее – «Барса» сделала весомую заявку на чемпионский титул, унизив прямого конкурента.

Скриншоты: Первый канал.