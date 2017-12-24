В ПОГОНЕ ЗА «НАПОЛИ»

Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри неожиданно решил оставить в запасе звездного нападающего Пауло Дибалу, забившего в середине недели в ворота «Дженоа» в Кубке Италии (2:0). Вместо аргентинца в поддержку Гонсало Игуаину слева в атаке появился более работоспособный Марио Манджукич. Справа, по традиции, вышел Хуан Куадрадо.

Хозяева выбрали привычную для себя расстановку 4-3-3, с первых минут давая понять римлянам серьезность своего настроя, поскольку лидер сезона «Наполи» несколькими часами ранее обыграл «Сампдорию» (3:2) и довел отрыв от преследователей до четырех очков. Желто-красные, в свою очередь, хотя и шли в турнирной таблице на четвертой позиции, по потерянным очкам отставали от команды Маурицио Сарри всего на один балл и отлично понимали, какие возможности предоставила бы победа в Турине.

В первые полчаса перед гостями стояла задача не пропустить, поскольку «Ювентус» больше всего мячей забивает на стартовом отрезке матчей, однако им этого не удалось. С первых минут футболисты черно-белые завладели инициативой и уже на 18-й минуте открыли счет. Мехди Бенатиа подкараулил отскок в чужой штрафной и со второй попытки переиграл голкипера гостей Алисона Бекера. Этот мяч стал для «Ромы» первым в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, пропущенным со стандарта (не считая 11-метровых ударов).

БЕЗЗУБАЯ «ВОЛЧИЦА»

Гости через несколько минут ответили убойной контратакой. Эдин Джеко зацепился за мяч в середине поля и бросил его налево Диего Перотти, который промчался по флангу и зряче выкатил его на линию вратарской Стефану Эль-Шаарави. Последний с нескольких метров попал в выскочившего с линии ворот Войцеха Щенсны. Однако других моментов в первом тайме у «волков» не было, тогда как вышедший на острие туринских атак Игуаин к тому моменту уже несколько раз потревожил Алисона.

Гол не изменил хода матча. Выйдя вперед, «старая синьора» продолжила гнуть свою линию, ища слабые места в обороне соперника, но ее атакам не хватало скорости, а передачам с фланга на маячивших в штрафной Игуаина и Манджукича – точности.

У гостей комбинационная игра в первые 45 минут не клеилась вообще. Троица центральных полузащитников Миралем Пьянич – Сами Хедира – Блез Матюиди вчистую выиграла середину поля у своих оппонентов, вытеснив их атакующие потуги на фланги. Форварду Джеко даже пришлось опускаться в среднюю линию в поисках мяча и там вступать в единоборства, однако в опасной близости от ворот босниец его так ни разу и не получил.

Показательна статистика ударов (12-4) и попаданий в створ (4-1) по итогам первой половины встречи.

«ГОСТЕПРИИМСТВО» ИГУАИНА

В перерыве наставнику римлян Эусебио Ди Франческо надо было кардинально менять игру команды, однако начало второго тайма стало логическим продолжением первого. «Ювентус» уверенно контролировал игру и даже мог увеличить преимущество – Хедира проникающей передачей нашел в центре штрафной гостей Игуаина, но тот из убойной позиции пробил над перекладиной.

Впрочем, кое-что изменилось. Если в первые 45 минут туринцы при потере мяча достаточно глубоко садились в оборону, то после перерыва включили прессинг. Для футболистов «Ромы» этот ход стал откровением – потери на своей половине поля стали регулярными, и в том, что хозяева не забили второй мяч, они могут винить только себя. Ну и, конечно, конкретно Игуаина.

Ди Франческо в попытке что-то изменить выпустил на замену инертным Эль-Шаарави и Кевину Стротману Патрика Шика и Лоренцо Пеллегрини. У «волков» задвигался мяч и даже получилось доставить мяч в штрафную площадь на Джеко, но Джорджо Кьеллини, не проигравший за 90 минут ни одного единоборства, подстраховал партнеров.

«СТАРАЯ СИНЬОРА» УСТАЛА

Несмотря на все сложности, последней десятиминутке гости имели несколько реальных возможностей спасти матч. На 80-й минуте Даниэле Де Росси передачей из глубины нашел на дальней штанге Алессандро Флоренци, который слета «парашютом» перебросил Щенсны, но мяч попал в перекладину, а к добиванию итальянский полузащитник оказался не готов.

За пять минут до окончания основного времени матча Ди Франческо снял с игры капитана Де Росси, выпустив вместо него 20-летнего Дженгиза Ундера. И через несколько минут турецкому полузащитнику представилась возможность пробить с острого угла – Щенсны парировал удар в ближнем углу и перевел мяч на угловой.

А самый реальный момент спасти игру уже в добавленное арбитром время имел вышедший на замену Шик. Воспользовавшись ошибкой защитников, он убежал один на один с Щенсны, но перенервничал и проиграл дуэль вратарю.

Таким образом, «Ювентус» отстоял победу, вернув очковое отставание от лидера чемпионата Италии из Неаполя. «Рома» осталась на четвертой строчке, но она по-прежнему имеет преимущество над идущим третьим «Интером» за счет того, что имеет матч в запасе.