На днях журналист Нобель Арустамян сообщил об интересе четырех клубов РФПЛ – ЦСКА, «Краснодара», «Рубина» и «Динамо» - к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову. Корреспондент «Советского спорта» - о шансах некогда игрока сборной России сменить команду в самое ближайшее время.

КУДА ПРОПАЛ ШАТОВ?

Олег потерял место в составе «Зенита» и сборной России еще в прошлом сезоне, когда петербургский клуб приехал тренировать Мирча Луческу. Шатова не до конца встроили в новый состав с Маком, Эрнани и Жулиано, россиянин сыграл всего 25 матчей во всех турнирах и пролетел мимо Кубка конфедераций.

В этом году все повторяется если не в точности, то по очень похожему сценарию. Новый тренер, в очередной раз новый «Зенит», вместо вышеуказанных легионеров вагон новых аргентинцев. Олег начал сезон в основе, но уже в октябре выходить с первых минут стал все реже, а ближе к Новому году окончательно присел на лавку. То шесть минут в безнадежной встрече с «Локомотивом» (0:3), то чуть больше времени в матчах с «Рубином» и «Ахматом» (оба – 0:0). Обстановка, мягко говоря, удручает.

Уже в ноябре начали судачить: Шатова бы неплохо при таком раскладе – говорили о конфликте с Роберто Манчини – отдать в аренду. Это и футболиста не убьет, и зарплату будет платить кто-то другой. Хотя, второе для «Зенита» не аргумент. Вот и определились четыре ясных претендента на нестандартного футболиста с российским паспортом, мотивированного вернуться в сборную перед ЧМ-2018.

ВАРИАНТ РЕАЛЬНЫЙ – ЦСКА

У армейцев не хватает денег на приобретение, но хватит на аренду. С одной стороны, у ЦСКА есть Головин, выполняющий те же функции, что и Шатов, но почему бы не попробовать сразу двух креативных инсайдов? Тот же «Челси» в этом сезоне играет с двумя свободными «десятками». Схема у красно-синих для этой тактической авантюры вполне подходит, а в условиях разучившихся играть в футбол нападающих так вообще выглядит как спасение.

Кроме того, сама возможность для Олега не потерять в классе при смене клуба очень важна. Армейцы по-прежнему продолжают нестись за «Локомотивом» и по сути имеют такие же шансы догнать команду Юрия Семина, как и «Спартак» с «Зенитом» - разница в очках с ними минимальна. Жаль, что Шатов заигран за «Зенит» в Лиге Европы. Не будь этого, вариант с арендой в ЦСКА в преддверии еврокубковой весны выглядел бы до безумия привлекательным.

ВАРИАНТ ВОЗМОЖНЫЙ – «КРАСНОДАР»

Шанс перебраться в еще одну команду из топ-5. «Краснодар» опасен: он укладывает середняков лучше всех в этом сезоне, плюс опять-таки имеет шансы на лигочемпионскую тройку. Команде Игоря Шалимова чуть проще, чем остальным конкурентам – нет никакой кубковой нагрузки. Да и Шатову будет проще – его манера игры полностью подходит под философию «быков».

И если тот же ЦСКА может не захотеть платить Шатову всю его зарплату, то «Краснодар» напротив – сможет не только без вопросов покрыть оклад футболиста, но и в случае чего даже выплатить «Зениту» какие-то деньги за аренду. Единственная проблема – слишком большая конкуренция в средней линии: тут тебе и Вандерсон, и Мамаев, и Перейра, и Классон, и Подберезкин, и Лаборде. Не тяжело ли будет Олегу отвоевать место в составе?

ВАРИАНТ СОМНИТЕЛЬНЫЙ – «РУБИН»

Безусловно, в команде классом ниже такому футболисту, как Шатов, легче пробиться в основной состав и может даже стать лидером. Так же понятно, что игрок его амплуа необходим любому коллективу – и сверхатакующему и автобусообразному. «Рубин» Курбана Бердыева новой сборки пока не оправдывает и половины выданных авансов. Поэтому необходимо что-то менять. Карадениз совсем стар, Азмун больше не забивает, Канунников сник. В таком случае на Шатова можно рассчитывать чуть ли не как на мессию.

«Рубину» в этом сезоне не хватает не только скорости, но и голевых моментов. Команда мало создает, еще меньше – реализует. Олег способен возродиться из пепла именно в Казани. Команда там собралась интересная. В первую очередь по составу. Но никак не по действиям на поле. И именно в этом «Рубин» должен и может прибавить, если возьмет такого игрока, как Шатов. Вдруг именно он станет тем винтиком, что так не хватало?

ВАРИАНТ НЕРЕАЛЬНЫЙ – «ДИНАМО»

С одной стороны, Москва. С другой – холод ФНЛ морозит пальцы ног. Перебираться в именитый клуб в ужасное для него время – не лучший вариант для Шатова, если тот действительно хочется вернуться в сборную России. Станислав Черчесов судит по результату: вылетела команда в низшую лигу, ну и как оттуда приглашать в сборную? Впереди все-таки домашний чемпионат мира, историческое событие между прочим. Лишних быть не должно.

Но при всей рискованности аренды в «Динамо», может сработать и закон противодействия. Вытяни Олег за уши команду из опасной зоны, сохрани клубу прописку в РФПЛ, выйди на ведущие роли, и вуа-ля – путь в сборную снова открыт. История помнит многих футболистов, которые оказывались в сборной будучи лидерами не самых сильных клубов. На фоне остальных они выделялись, показывали себя во всей красе и абсолютно заслуженно представляли страну на больших турнирах. Но готов ли Шатов так рискнуть?