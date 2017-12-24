Задача журналиста – отражать реальность. Вот только реальность эта чрезвычайно переменчива.

Полторы недели назад, после того, как президент отвечал на вопросы журналистов (в том числе вопрос «Советского спорта»), всеми был сделан вывод: грядут кадровые изменения. Сначала на условиях анонимности в телеграм-каналах, а затем и в авторитетных СМИ появились версии о том, в какую конкретно политическую ссылку отправят рулевого отечественного футбола. Звучали конкретные названия должностей, и - как само собой разумеющееся – эксперты обсуждали, какая из кандидатур на пост главы РФС более перспективна. Мол, Газзаев и Фурсенко – тяжеловесы. За обоими будут стоять деньги, вот только оба поработали уже на должностях и славы себе не снискали (один рулил некой структурой под названием «Оргкомитет объединенного чемпионата» и не запомнился ничем, второй – российским футболом в целом и запомнился разного рода «кодексами чести»). А вот, дескать, Алексей Сорокин – кандидатура, на которую согласны и российские власти, и ФИФА, но он якобы упирается и не хочет. Потому что возглавлять Оргкомитет ЧМ-2018 – куда как более перспективно, чем взваливать на себя груз ответственности за весь русский футбол, бессмысленный и беспощадный.

Решения действительно готовились. Правда, именно «Советский спорт» первым выяснил (а в интервью с почетным президентом РФС Вячеславом Колосковым, вышедшем на этой неделе, это лишний раз подтвердил), что ситуация отыгралась назад.

Виталий Мутко проявил чудеса живучести. Непотопляемость, которой могут позавидовать многие чиновники. Он умеет нащупать нужные струны у высокопоставленных собеседников и переубедить их. И теперь пост главы РФС не будет вакантным еще какое-то время. Как минимум, до конца чемпионата мира.

Как быть с давлением ФИФА и лично Инфантино, которые вроде как намекали, что не хотят общаться с нерукопожатными и забаненными другими международными спортивными структурами (например, МОК) чиновниками? А никак. Ещё столько всего может произойти. Олимпиады может не быть, если сумасшедший сосед Ким нажмёт на кнопку. Уже и не важно будет, кого туда пускали, кого - нет. Так что об этом мы подумаем потом.

Да и исполком перенесли вдруг со вторника на понедельник. Не надо искать в этом тайный смысл. Просто у одного из ключевых участников встречи в РФС давно куплены билеты на 26-е. Там же тоже люди, должны отдыхать. Ясно, что революции так не готовятся. Да и мелкие, рутинные вопросы тоже решено отложить «на потом». К примеру, странная структура, оставшаяся в наследие от Фурсенко (когда он активно боролся с Толстых) – ПФЛ, которая проводит турнир на уровне бывшей второй лиги, вопреки прогнозам и куче готовившихся документов, переподпишет в понедельник договор с РФС еще на четыре года. Никто не хочет ничего менять. Все хотят затаиться и переждать. Обычно шумные зачинатели разных футбольных новаций – Сергей Галицкий и Евгений Гинер – тоже не идут в атаку. У первого – проблемы с ритейлом и ему снова не до футбола, у второго – сделка.