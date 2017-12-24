Московский «Спартак» в уходящем году набрал больше всех очков и забил больше всех мячей.

Волею сильных мира сего уже на протяжении нескольких лет чемпионат России проводится по системе «осень-весна» вместо более привычной «весна-осень», и теперь стали считать «цыплят» в мае. Однако от старых привычек не так легко избавиться, и мы продолжаем подсчитывать количество очков российских клубов, набранных за один календарный год, чтобы ответить на вопрос – кто же был сильнее за отчетный период? В 2017 году обошлось без сюрпризов – «Спартак».

«СПАРТАК» - СИЛЬНЕЙШИЙ КЛУБ РОССИИ В 2017 ГОДУ

Для московского «Спартака» 2017 год стал триумфальным – команда впервые за 16 лет стала чемпионом России, прибавив к золотым медалям еще и Суперкубок страны. После летней паузы красно-белые несколько растеряли победный настрой, а за ним и несколько важных очков, отстав к концу осеннего отрезка от лидера на целых восемь очков.

Тем не менее, свалить чемпиона с Олимпа по итогам 2017 года никто не смог – «Локомотив», великолепно проведший осеннюю часть сезона, по весне играл ни шатко, ни валко. Впрочем, железнодорожники сделали ставку на победу в Кубке страны и в чемпионате России особо не убивались. Этим и объясняются четыре их поражения в 13 весенних турах. Для сравнения, в новом сезоне подопечные Юрия Семина в 20 матчах потерпели всего три поражения.

«Зенит» же, напротив, завалил конец года, выиграв только в двух матчах из девяти последних. Похожая ситуация и у столичных армейцев. На весеннем отрезке сезона они набрали 30 очков из 39 (9 побед, 3 ничьи и поражение), что составляет более 76%, а уже после летнего перерыва значительно сдали – 58,3% (35 очков из 60).

«ЗЕНИТ» ВСЕГО ЧЕТВЕРТЫЙ

Удивительно, но самый богатый и амбициозный клуб России календарный год без преувеличения провалил. Если в первом полугодии шансов побороться за чемпионский титул у сине-бело-голубых было меньше, чем проблем, в которых они погрязли под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу, то после появления на тренерском мостике итальянца Роберто Манчини ожидания от игры команды были значительно выше.

Этому способствовала и агрессивная трансферная политика клуба в межсезонье – летом Санкт-Петербург покинули 16 футболистов первой команды, а на их место были пришли 12 новых игроков. Затраты на перестройку составили € 72,9 млн, и это без учета подъемных, агентских и прочих сторонних расходов.

Питерцы здорово стартовали, одержав шесть побед в семи первых турах и даже разбив на своем поле действующего чемпиона с унизительным счетом 5:1, но с приходом осени и еврокубков резко снизили обороты и по итогам календарного года оказались лишь четвертными. Для клуба с такими ресурсами, особенно на фоне конкурентов, результат попросту неприличный.

«КРАСНОДАР» ДЫШИТ В СПИНУ ЛИДЕРАМ

Клуб Сергея Галицкого все так же настойчиво стучится в элиту российского футбола. Отставание краснодарцев от лидера по итогам 2017 года составило всего девять очков, столько же, сколько и преимущество над идущим шестым «Ростовом».

Тем не менее, работы у тренерского штаба Игоря Шалимова по-прежнему хоть отбавляй - из приведенной ниже таблицы следует, что в шестерке лидеров и по количеству забитых мячей, и по количеству пропущенных «быки» занимают предпоследнее место. Если краснодарцам удастся в будущем сезоне найти баланс в игре, их перспективы выглядят весьма прилично.

«ОРЕНБУРГ» СИЛЬНЕЕ «СКА»

Вылет демонстрировавшего симпатичную игру «Оренбурга» был обидным и даже в значительной степени несправедливым, что видно и по результатам команды в 2017 году. В 13 матчах регулярного первенства подопечные Роберта Евдокимова одержали пять побед и набрали 18 очков, финишировав на 13-й строчке турнирной таблицы, однако очном противостоянии не смогли найти ключи к воротам «СКА-Хабаровск» (0:0, 0:0) и проиграли в серии послематчевых пенальти.

Однако статистика не на стороне хабаровчан. На осеннем отрезке сезона они смогли одержать всего две победы. Уступив соперникам в 11 встречах и набрав всего 12 очков, они глубоко увязли в трясине последнего места и вряд ли в оставшейся трети сезона сумеют спастись. В шести последних матчах команда потерпела шесть поражений с общей разницей мячей 6-19.

Так что, при всем уважении к «СКА», очень жаль, что «Оренбург» уступил армейцам в переходных матчах. Хотя бы потому, что РФПЛ от этого стала слабее.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИДЕРОВ РФПЛ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

И В Н П Голы Очки

1. «Спартак» 33 19 9 5 56-37 66

2. ЦСКА 33 19 8 6 54-21 65

3. «Локомотив» 33 19 7 7 50-29 64

4. «Зенит» 33 18 9 6 48-19 63

5. «Краснодар» 33 16 9 8 48-31 57

6. «Ростов» 33 12 12 9 34-23 48