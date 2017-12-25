Английская премьер-лига уже начала свой традиционный «интенсивный новогодний забег» матчами состоявшегося в субботу 19 тура. Следующая остановка – столь любимый всеми Boxing Day. 26 декабря чемпионат Англии по старой традиции будет дарить подарки болельщикам по всему миру. Что же заготовил Туманный Альбион для нас накануне Нового Года?

Как и в прошлом году, к сожалению, традиция матчей в один день будет нарушена. На среду будет вынесено противостояние «Ньюкасла» и «Манчестер Сити», а на четверг – матч лондонских «Кристал Пэласа» и «Арсенала». Дерби в Boxing Day ждать тоже не приходится. Но все же в «День подарков» будет на что посмотреть в английской премьер лиге.

«Тоттенхэм» - «Саутгемптон»

Единственная игра дня, которая начнется раньше остальных, но именно в нем может случиться историческое событие. Харри Кейн стоит на пороге нового рекорда премьер-лиги по забитым голам за календарный год. На счету бомбардира «шпор» 36 голов – по этому показателю он сравнялся с Аланом Ширером. Маурисио Почеттино наверняка решит перетасовать колоду игроков на матч против «Саутгемптона», но Кейн просто обязан выйти в основном составе.

«Святые», между тем, остались без своего нападающего – Чарли Остина. А это весомая потеря. Почему «Тоттенхэму» стоит опасаться «Саутгемптона»? Все просто – «святые выиграли пять из шести последних матчей в Boxing Day. Статистика подкрепляется еще и разгромной победой над «Арсеналом» в 2015 году со счетом 4:0.

«Манчестер Юнайтед» - «Бернли»

В гости к манкунианцам на «Олд Траффорд» пожалуют «выскочки» из «Бернли». Команда Жозе Моуриньо сдала позиции в борьбе за чемпионство, а недавняя ничья с «Лестером» больно ударила по самолюбию «особенного». В британскую прессу просочилась информация, что контракт с Моуриньо не будет продлен – расплата за совершенные тренером ошибки? С составом у «красных дьяволов» тоже все не слава богу: Каррик и Феллайни выведены из состава, а Антонио Валенсия получил травму. Под вопросом – Дармиан и Смоллинг.

«Бернли» также невзрачно провел последнюю свою игру, проиграв даже не столько «Тоттенхэму», сколько одному Харри Кейну. Тут еще другая напасть – нападающий Крис Вуд может и не выйти на поле, а Эшли Барнс – совсем не равнозначная замена. Особенно с учетом того, что «Бернли» и так забил лишь 16 голов в 19 играх. Справедливости ради, стоит заметить, что и пропускают «бордовые» совсем немного. А если вспомнить последнюю очную встречу соперников на Олд Траффорд в прошлом году, то «Бернли» вполне может рассчитывать хотя бы на очко. «Манчестер Юнайтед» тогда нанес 38 ударов по воротам «бордовых», но ни один из них не достиг цели.

«Ливерпуль» - «Суонси»

Казалось бы, что может быть интересного в матче одного из лидеров с явным аутсайдером? Победа в кармане у «Ливерпуля»? Ведь мерсисайдцы подойдут к игре в боевом составе. Выбыл из строя разве что только Хендерсон. Дело в том, что именно «Суонси» - большая головная боль «Ливерпуля» последних нескольких сезонов. В трех последних матчах «красные» проиграли два. Стоит ли напоминать о прошлогодней победе «Суонси» на «Энфилде» со счетом 3:2?

Чего еще стоит ждать от этой игры – обилия голов. Статистика говорит нам о том, что в последних девяти встречах между этими соперниками было забито 35 мячей: в среднем 3,9 за игру! А разве не за голевую феерию мы так любим Boxing Day? Игра «Ливерпуля» в обороне в этом году крайне нестабильна, а упрямые валлийцы вполне могут воспользоваться таким подарком и попортить кровь мерсисайдцам в, казалось бы, стопроцентно проходной игре.

Достоин внимания: Альваро Мората

Испанец возвращается в состав «Челси» и будет готов сыграть против «Брайтона» в «День подарков». Бывший игрок мадридского «Реала» - пожалуй, единственная надежда Антонио Конте в нападении. Мората может существовать на поле полностью «на самообеспечении», создавая моменты для самого себя из ничего. Для новичка премьер-лиги девять забитых мячей и четыре голевые передачи – хороший результат за половину сезона. У Мораты появится отличный шанс вновь напомнить о себе и улучшить статистику, несмотря на то, что «Брайтон» довольно крепкая в обороне команда.

Расписание матчей в Boxing Day (время мск.)

15:30 – «Тоттенхэм» - «Саутгемптон»

18:00 – «Борнмут» - «Вест Хэм»

18:00 – «Челси» - «Брайтон»

18:00 – «Хаддерсфилд» - «Сток Сити»

18:00 – «Манчестер Юнайтед» - «Бернли»

18:00 – «Уотфорд» - «Лестер»

18:00 – «Вест Бромвич» - «Эвертон»

20:30 – «Ливерпуль» - «Суонси»