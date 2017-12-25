У Глушакова – скандалы, у Тарасова – помолвка. Горячая зима в РФПЛ
Следим за тем, как проводят свой отпуск футболисты российских клубов.
Год подходит к концу, как и каникулы российских футболистов. Скоро холод, медосмотр и бесконечные сборы, на которых нужно перетаскать тонны железа. Поэтому сейчас – самое время отдохнуть по полной, как в последний раз.
Денис Глушаков подвел итоги своего отпуска на Мальдивах, который он проводил друзьями Романом Шишкиным и Дмитрием Комбаровым. Все происходившее там уместилось в три емких слова: скандалы, расследования, любовь…
Запоминающийся был отпуск!🌴🤪Скандалы,расследования,любовь ,все было на этом острове!🏝 за это я и люблю друзей! Компания 🔝👍🏻скоро в холод, и приступаю к делу ⚽#отпуск #отдых #отдыхаем #компания #друзья #дети #семья #тепло #усталотдыхать #море #океан #курорт #остров #мальдивы #maldives #male #глушаков #комбаров #шишкин #спартак#москва #russia #repost#счастье #любовь #дружба#футбол #спорт
Одноклубник Глушакова, Педро Роша, отправился отдыхать сначала в Соединенные Штаты Америки – в Орландо, где посетил парк развлечений. Позже новичок красно-белых уехал на родину – в Бразилию, чтобы повидаться с друзьями.
Еще один спартаковец, Денис Давыдов, который, правда, в составе пока появляется только по большим праздникам, сделал еще один шаг во взрослую жизнь – «русский Месси» отпраздновал свадьбу, с чем мы его и поздравляем.
У голкипера народной команды, Артема Реброва, отпуск тоже подходит к концу. Вратарь завершает свой тур «галопом по европам» поездкой из Ниццы в Париж.
Георгий Джикия отдыхает в Арабских Эмиратах. Но развлекается он не один, а вместе с лидером «Локомотива» Алексеем Миранчуком. И парней получился отличный дуэт, смотрите, сколько призов они выиграли в парке развлечений.
У Федора Смолова, как и у Дениса Давыдова на отпуск выпала важная дата – помолвка со своей избранницей Юлией Левченко. Остается надеяться, что этот союз просуществует дольше, чем пара Смолов-Лопырева.
На Мальдивах пара отдыхала не одна. Вместе с ними помолвку отмечал и опорный полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов со своей новой спутницей жизни Анастасией Костенко.
Там же, на Мальдивах, отдыхает и Павел Погребняк. Хотя, как сказать отдыхает… Что-то подсказывает, что в отпуске Павел даже больше играет в футбол, чем в свое рабочее время. да и соперники у него на Мальдивах поинтереснее, Дидье Дрогба, например…
Партнер Погребняка по «Динамо», голкипер Антон Шунин тоже проводит отпуск на Мальдивах в спортивном стиле. Только голкипер решил отложить в сторону мяч и попробовать себя на серфе – в стиле Дмитрия Сычева. Волны, правда, на Мальдивах – не самые лучшие для серфинга.
Стандартное место назначения для своего отпуска выбрал и Иван Новосельцев. Крепкий резервист «Зенита» увез свою красавицу-супругу Катерину Кейру на Мальдивы, где молодые наслаждаются такими потрясающими закатами.
Продолжает приятно удивлять защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Эту зиму он решил провести в Японии. Вот – фотография со священного для каждого японца острова Миядзима.
Кирилл Комбаров тоже выбрал местом отдыха не совсем стандартное для футболиста направление – Марокко. Главное – вернуться оттуда живим и здоровым.