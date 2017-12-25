Год подходит к концу, как и каникулы российских футболистов. Скоро холод, медосмотр и бесконечные сборы, на которых нужно перетаскать тонны железа. Поэтому сейчас – самое время отдохнуть по полной, как в последний раз.

Денис Глушаков подвел итоги своего отпуска на Мальдивах, который он проводил друзьями Романом Шишкиным и Дмитрием Комбаровым. Все происходившее там уместилось в три емких слова: скандалы, расследования, любовь…

Одноклубник Глушакова, Педро Роша, отправился отдыхать сначала в Соединенные Штаты Америки – в Орландо, где посетил парк развлечений. Позже новичок красно-белых уехал на родину – в Бразилию, чтобы повидаться с друзьями.

✌🏾🔝🌍🇺🇸 Публикация от Pedro Rocha ⚽ (@perocha99) Дек 22, 2017 at 4:10 PST

Еще один спартаковец, Денис Давыдов, который, правда, в составе пока появляется только по большим праздникам, сделал еще один шаг во взрослую жизнь – «русский Месси» отпраздновал свадьбу, с чем мы его и поздравляем.

В семье Давыдовых прибыло!❤️😊😎 Публикация от Denis Davydov (@davydovdenis69) Дек 22, 2017 at 4:33 PST

У голкипера народной команды, Артема Реброва, отпуск тоже подходит к концу. Вратарь завершает свой тур «галопом по европам» поездкой из Ниццы в Париж.

Георгий Джикия отдыхает в Арабских Эмиратах. Но развлекается он не один, а вместе с лидером «Локомотива» Алексеем Миранчуком. И парней получился отличный дуэт, смотрите, сколько призов они выиграли в парке развлечений.

Взрослые дети.... Публикация от Георгий Джикия (@georgiy_14) Дек 20, 2017 at 7:04 PST

У Федора Смолова, как и у Дениса Давыдова на отпуск выпала важная дата – помолвка со своей избранницей Юлией Левченко. Остается надеяться, что этот союз просуществует дольше, чем пара Смолов-Лопырева.

На Мальдивах пара отдыхала не одна. Вместе с ними помолвку отмечал и опорный полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов со своей новой спутницей жизни Анастасией Костенко.

Найс катаем☺️#vacay#uno Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Дек 21, 2017 at 9:48 PST

Там же, на Мальдивах, отдыхает и Павел Погребняк. Хотя, как сказать отдыхает… Что-то подсказывает, что в отпуске Павел даже больше играет в футбол, чем в свое рабочее время. да и соперники у него на Мальдивах поинтереснее, Дидье Дрогба, например…

Партнер Погребняка по «Динамо», голкипер Антон Шунин тоже проводит отпуск на Мальдивах в спортивном стиле. Только голкипер решил отложить в сторону мяч и попробовать себя на серфе – в стиле Дмитрия Сычева. Волны, правда, на Мальдивах – не самые лучшие для серфинга.

Стандартное место назначения для своего отпуска выбрал и Иван Новосельцев. Крепкий резервист «Зенита» увез свою красавицу-супругу Катерину Кейру на Мальдивы, где молодые наслаждаются такими потрясающими закатами.

Продолжает приятно удивлять защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Эту зиму он решил провести в Японии. Вот – фотография со священного для каждого японца острова Миядзима.

Кирилл Комбаров тоже выбрал местом отдыха не совсем стандартное для футболиста направление – Марокко. Главное – вернуться оттуда живим и здоровым.