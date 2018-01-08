Во вторник 9 января появится в продаже новый номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот его основные материалы.

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«Лучшее состояние игрока – страх»

Диего Симеоне седьмой год тренирует «Атлетико», команду, которую «надо все время подстегивать». Потому и кричит во время матчей, «передает игрокам энергию». Об этом он рассказал в интервью L’Equipe.

Будьте готовы!

Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов заглянул в футбольный 2018-й, понял, что нас ждет много интересного и сделал прогноз на главные события. Вот один из них – на чемпионате мира сборная России выйдет из группы и вылетит на стадии 1/8 финала, проиграв Испании или Португалии.

Тактика под знаком Моуриньо

Каким мы запомним 2017 год с непосредственно футбольной точки зрения? «ССФ» выделил главные тактические тенденции российского и европейского футбола.

Новички нужны даже «Зениту»

По мнению обозревателя «ССФ» Евгения Ловчева, все команды из группы лидеров РФПЛ нуждаются в усилении.

Голодные, хулиган и мама Спаллетти

Чемпионат Италии остался единственным из топ-5, поддерживающим в новом году чемпионскую интригу. И какую! Рассказывает Андрей Мурник.

В желтой жаркой Африке

В новогодние праздники «ССФ»» поговорил с российскими футболистами, выступающими в экзотических чемпионатах: ЮАР, Гонконге и Кыргызстане.

Как молоды мы били!

«ССФ» продолжает серию публикаций, посвященную истории чемпионатов России по футболу. На сей раз черед 2011–2015 годов. Взлет и падение «Анжи», скитания Красножана, «сбитый летчик» Карпин, легендарная фраза Аршавина – что-то мы вспоминаем с улыбкой, что-то – с раздражением, что-то – с грустью.