Оно может стать ключевым для развития российского футбола на ближайшие 3-4 года.

Но это если президент РФС Виталий Мутко подаст в отставку. Однако никто из членов исполкома не ждет такого развития событий.

Дом футбола на Таганке живет обыкновенной предновогодней жизнью. То и дело приходят курьеры с подарками. Причем, поток входящих и исходящих - примерно одинаковый.

Но на понедельник назначили заседание исполкома, на который аккредитовалось более 80 журналистов. Среди них все центральные каналы и даже те издания, которые о футболе вспоминают только по большим праздникам.

Все они, конечно, желали получить хоть какую-то информацию. Приходящие же на заседание члены исполкома на вопросы о возможной отставке президента РФС отвечать отказывались, прыгали в лифт и уезжали на шестой этаж. А утвержденная повестка дня репортеров интересовала мало.

Последняя неделя была наполнена только слухами и рассуждениями колумнистов и обозревателей. Лишь «Советский спорт» получил четкий комментарий от почетного президента РФС, почетного члена ФИФА и УЕФА Вячеслава Колоскова: «Отставки Виталия Мутко не ждите, чемпионат мира-2018 у России не отнимут. Просто рассуждать на эту тему мне, как почетному члену ФИФА и УЕФА совершенно не хочется. Но давайте включим логику: в четвертом пункте постановления исполкома МОК говорится: «Запретить бывшему Министру спорта РФ Виталию Мутко и его заместителю Юрию Нагорных участие во всех будущих Олимпийских играх». Про футбол ни слова. Я также не слышал, чтобы МОК обращался в ФИФА с просьбой дать оценку всем своим решениям. Нет такого. В структуре ФИФА есть комитет по этике, который рассматривает подобные вопросы. Последние громкие решения – по отстранению Мишеля Платини и Йозефа Блаттера от руководства УЕФА и ФИФА соответственно. Но пока он не рассматривал вопросы по России. И вряд ли будет это делать. Зачем ФИФА за полгода до ЧМ-2018 изучать то, что не имеет прямого отношения к футболу?»

В 15.50 журналистам объявили, что протокольной съемки начала заседания не будет, а после него состоится пресс-конференция с участием Виталия Мутко. Исполком начинается вовремя - в 16.30.

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ИСПОЛКОМА НЕТ ВОПРОСА ОБ ОТСТАВКЕ МУТКО

1. О спортивных результатах сборных команд России по футболу в 2017 году и задачах на 2018 год.

2. О ходе проведения всероссийских профессиональных соревнований спортивного сезона 2017/18.

3. Об утверждении плана реализации в 2018 году общенациональной стратегии развития футбола в РФ на период до 2030 года.

4. О делегировании прав на проведение соревнований и передаче коммерческих прав.

5. О мини-футболе (футзале).

5.1. Об утверждении итогов всероссийского смотра-конкурса (мини-футбол).

5.2. Об утверждении итогов открытого первенства России по мини-футболу (футзалу) среди команд девочек (1999-2000 гг.р.) сезона 2017.

6. О смете (бюджете) РФС на 2018 год.

7. О ходатайстве ФК "Рубин".

8. О составе бюро исполкома и вице-президентах РФС.

9. Об отчете комитетов, комиссий, советов и юрисдикционных органов РФС за 2017 год.

СОСТАВ ИСПОЛКОМА

Виталий МУТКО

Президент Российского футбольного союза, вице-премьер Правительства РФ

Наталья АВДОНЧЕНКО

Председатель Комитета женского футбола РФС, инспектор УЕФА

Эмиль АЛИЕВ

Президент Ассоциации мини-футбола России.

Сергей АНОХИН

Вице-президент РФС, президент Московской Федерации футбола

Владимир АФАНАСЬЕВ

Президент Межрегиональной общественной организация «Футбольный союз «Приволжье»

Михаил БОЧКАРЕВ

Президент Межрегионального общественного объединения «Союз федераций футбола Урала и Западной Сибири».

Михаил ГЕРШКОВИЧ

Председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу».

Евгений ГИНЕР

Президент ПФК ЦСКА

Александр ДЮКОВ

Председатель совета директоров ФК «Зенит»

Владимир ЕВТУШЕНКО

Президент Межрегионального общественного объединения «Союз федераций футбола «Сибирь»

Игорь ЕФРЕМОВ

Президент Футбольной национальной лиги

Александр ЗОТОВ

Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов.

Лом-Али ИБРАГИМОВ

Председатель Межрегиональной общественной организации «Союз федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов».

Алексей КОМАРОВ

Президент Межрегиональной общественной организации «Федерация футбола «Золотое кольцо»

Владимир КРЫСИН

Президент Общественной организации «Дальневосточный футбольный союз».

Игорь ЛЕБЕДЕВ

Депутат Госдумы

Ильсур МЕТШИН

Мэр Казани

Александр МИРЗОЯН

Советник президента, президент Союза ветеранов футбола России

Сергей ПРЯДКИН

Вице-президент РФС. Президент НП «Российская футбольная Премьер-лига».

Никита СИМОНЯН

Первый вице- РФС

Алексей СМЕРТИН

Исполнительный директор ФК «Динамо»

Андрей СОКОЛОВ

Президент Ассоциации "Профессиональная футбольная Лига"

Денис СОЛОВЬЕВ

Официальный представитель компании «НОВАТЭК»

Алексей СОРОКИН

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»

Анатолий ТУРЧАК

Президент Общественной организации «Межрегиональное объединение федераций футбола Северо-Запад».

Рохус ШОХ

Президент МОА "Черноземье"