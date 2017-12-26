Все, что нужно знать о человеке, который уже побил вечный рекорд Ширера и все еще может обойти Месси.

СИЛА ДУХА

То, что Харри Кейн – феномен, стало понятно еще два сезона назад. Последним английским форвардом, который настолько дерзко стартовал в одном из лучших мировых чемпионатов, был Майкл Оуэн. Но это единственное их сходство. Во всем остальном они полные противоположности.

Если Оуэн на протяжении всей карьеры успешно эксплуатировал то, что было дано ему свыше, то Кейн отважно воевал за место под солнцем. Он пережил отчисление из академии «Арсенала» и прежде чем попасть в «Тоттенхэм» год кантовался в далеко не топовой школе «Уотфорда».

Впрочем, и в своем нынешнем клубе признание он получил не сразу. Детские тренеры поначалу не видели в Кейне большой перспективы, но он упорно пахал на тренировках и вскоре попался на глаза своему тезке – Харри Реднаппу, который тренировал «шпор» с 2008 по 2012 годы. Реднапп попросил специалистов клубной академии внимательнее присмотреться к таланту молодого форварда – с этого момента началось плавное движение Кейна по направлению к статусу одного из лучших игроков мира.

Он пережил аренды в «Лейтон Ориент», «Миллуол», «Норвич» и «Лестер», который еще только поднимался из Чемпионшипа. Он терпел, когда упертый Виллаш-Боаш в упор не замечал его на тренировках. Он менял позиции: играл инсайда и под нападающим. Он дождался, когда придет Маурисио Почеттино и в первом же матчем под его руководством отдал передачу на победный гол.

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ И ХАРАКТЕР

Кейн – это киллер, которому на задание выдают всего один патрон. И он никогда не промахивается. Харри бережно относится к шансам, которые предоставляют ему тренеры и судьба, потому что с ним никто никогда не нянчился. Он привык все доказывать своей упорной работой.

И даже сейчас, будучи самым результативным форвардом Британии, Кейн не дает слабину. Он с иррациональной уверенностью и напором переписывает всевозможные рекорды и никак на этом не спекулирует.

Харри не выкручивает руки руководству, требуя многократного повышения зарплаты или трансфера в «Реал», который им активно интересуется. Он не вмешивается в работу тренерского штаба и готов выполнять любое игровое задание в интересах команды.

Лучше всего Кейна характеризуют вот эти слова тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино:

«Иногда он расстраивается, потому что хочет дополнительно позаниматься днем, а мы говорим: «Нет, сейчас не время, давай завтра». Он отвечает: «Нет, я хочу позаниматься сегодня днем, я хочу дополнительную тренировку!».

Я ему отказываю: «Гарри, нет, нет». А он такой: «О, да брось, я чувствую себя хорошо, я не устал». Я все равно отказываю, но он не отстает. В конце концов, я говорю: «Ладно, у тебя 30 минут». И нам приходится звать двух или трех вратарей из академии. Это показывает его решительность и характер».

БЕЗ СЛАБЫХ МЕСТ

Чисто футбольные качества Кейна также сомнений не вызывают. При росте 188 сантиметров логично ждать от него прекрасной игры головой, но никак не выдающихся скоростных показателей. И все же Харри быстр. В первую очередь на дистанции.

Достаточно посмотреть на объем его перемещений. Кейна очень часто можно увидеть в центре поля, куда он поднимается, чтобы помочь партнерам организовать позиционную атаку, но буквально через 7 секунд этот форвард оказывается в центре чужой штрафной, будучи готовым к завершению.

Кейн – возможно единственный в мире классический «девятый номер», способный забивать такое количество голов. Сейчас на его счету 53 мяча за календарный 2017-й, и он все еще может обогнать Месси, который на данный момент забил больше всех в мире - 54. Но аргентинец в этом году больше не сыграет, а Кейн 26 декабря выйдет на поле в матче против «Саутгемптона».

Да, с этим утверждением можно поспорить, учитывая, что Эдинсон Кавани и Роберт Левандовски тоже демонстрируют невероятную результативность, но их игровые компетенции все-таки простираются далеко за пределы обычной «девятки». Да и выступают они все-таки не за «Тоттенхэм», а за «ПСЖ» и «Баварию», где уровень партнеров несоизмеримо выше. Голевые шансы для них создают лучшие полузащитники мира, а Кейну приходится многое делать самостоятельно.

Ему нет равных, когда игра ведется внутри или на подступах к штрафной площади соперника. Этому способствуют возведенные в абсолют навыки игры корпусом и разнообразный арсенал ударов, который Харри может применить, даже если находится в самом неудобном положении. При этом он держит свой космический уровень во всех турнирах, в которых выходит на поле.

ЦИФРЫ

- Я знаю, что повторил рекорд Алана Ширера. Подходя к этой игре, я думал, что могу забить парочку с прицелом, что впереди еще игра с «Саутгемптоном» - вот так буднично Кейн отреагировал на то, что повторил достижение легендарного английского форварда.

Рекорд, о котором речь - 36 голов за календарный год в АПЛ. Ширер забил столько же, но 1995 году, когда футбол был совсем другим. На все это Кейну потребовался 31 матч. 1,16 гола за игру – это самый крутой показатель в европейских чемпионатах, входящих в топ-5.

Чего уж говорить про то, что Харри быстрее всех в истории достиг отметки в 60 забитых мячей за «Тоттенхэм». Для этого ему потребовалось всего 99 матчей. И здесь он также обошел легенду – Тедди Шерингема.

А еще у Кейна семь хет-триков в 2017-м: 5 – в АПЛ, один из которых на самой «незабивной» арене лиги в Бернли, 1 – Кубке Англии и 1 – в Лиге чемпионов. У ближайших преследователей – Пьера-Эмерика Обамеянга из «Боруссии» Дортмунд и Мауро Икарди из «Интера» - их всего три. Потрясающая эффективность.

Кстати, королем хет-триков он был еще в школе. Не верите? Посмотрите это видео - как Кейн забивал в юношеских командах..

ПЕРСПЕКТИВА

А самое главное, что Кейну всего 24 года и куда приведет его прогресс можно только догадываться. Очевидно, что Харри не свернет со своего пути. Он совсем не похож на эго-маньяка вроде Криштиану Роналду, и у него нет ничего общего с представителем внеземной цивилизации - Лионелем Месси. Кейн просто играет в футбол и делает это настолько самозабвенно, насколько это вообще возможно. Кажется, таких людей называют Игроками.

Но вообще, даже Маурисио Почеттино не находит слов, чтобы описать свои впечатления от игры Кейна. И слабый английский аргентинского тренера ни при чем.

- Харри Кейн великолепен, он блистательный игрок. Ему нужен еще один гол, чтобы обойти Алана Ширера. Посмотрим, как сложится следующий матч. Сложно подобрать слова, чтобы охарактеризовать Кейна. Он продолжает удивлять меня.

Чего уж говорить про тех, кто включает телевизор или приходит на стадион, а потом наблюдает за тем, как этот парень уничтожает любую оборону, которая ему противостоит. Очевидно, что Кейн постепенно раздвигает границы разума и уже вписал свое имя в историю мирового футбола. Сейчас он – абсолютно лучший центрфорвард этой Вселенной.

Да, и кстати: Ширер тоже уверен, что его рекорд не продержится: "Он сделает это!" - заявил Ширер, когда его спросили, превзойдет ли Кейн его достижение.