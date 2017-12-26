Матч «Тоттенхэма» с «Саутгемптоном», возможно, впервые в истории вызывает интерес далеко за пределами Англии. Все будут следить за Кейном.

Чтобы стать рекордсменом АПЛ и лучшим бомбардиром Европы по итогам 2017 года, нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну требуется забить «Саутгемптону» в 20-м туре чемпионата Англии не менее одного мяча.

ФУТБОЛИСТ ОДНОГО КЛУБА

21 ноября в матче Первой лиги между «Уиганом» и «Донкастером» (3:0) нападающий хозяев Райан Колкруг оформил дубль и спустя пару минут после второго мяча попросил замену, чтобы успеть на роды супруги.

- А кто бы остался, чтобы оформить хет-трик? – мгновенно отреагировал на неординарное событие лучший бомбардир АПЛ двух последних сезонов Харри Кейн. – Я!

И в этом весь форвард «Тоттенхэма» - простой и душевный парень с севера Лондона, на футбольном поле превращающийся в рвущего жилы льва, отдающегося действу без остатка (интересно, как его жена отреагировала на подобное замечание?).

К слову, избранница нашего героя Кейт в январе подарила мужу дочь Айви, а летом получила официальный статус жены. Но интересно другое – Харри и Кейт знакомы еще со школы. Это очень показательный момент, и он многое говорит о Кейне и его постоянстве. Не зря ведь в каждом втором интервью форвард сборной Англии, которого СМИ едва ли каждый день отправляют то в «Реал», то в «Барселону», подчеркивает, что хотел бы завершить карьеру в составе «шпор».

- Моя цель — провести всю свою карьеру только в «Тоттенхэме», - приводит слова Кейна Bild. - У нас отличная команда, отличный тренер, замечательный учебный центр, а вскоре будет и новый стадион. На данный момент меня здесь все устраивает, и я счастлив. Я бы хотел быть футболистом одного клуба.

ТРУДЯГА КЕЙН

Кейн – очень основательный человек, и это качество во многом сделало из него того, кем он является. Да, Харри всегда был одаренным нападающим, но по-настоящему топовым игроком стал благодаря упорству, трудолюбию и уверенности в себе.

- Прежде всего Кейн — хороший человек, с прекрасным характером и трудяга. Он любит бросать вызов самому себе, всегда стремится забить еще и еще, - делится впечатлениями о партнере вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис. – Ему не нужно что-то говорить в раздевалке, шуметь или хвастаться. Настоящий лидер проявляет себя на поле, тренировке, в тренажерном зале, в игре. Если он должен задержаться на тренировке, он сделает это. Это игрок, с которого молодые футболисты должны брать пример.

Главное качество Кейна – убойная реализация голевых моментов, которую в 2017 году он довел до автоматизма. Просто вдумайтесь, за 12 месяцев форвард записал на свой счет больше голов, чем сыграл матчей – 53 мяча в 51 матче. Никто среди его конкурентов из ведущих европейских лиг не может похвастать тем, что забивает в среднем больше гола за игру. Даже великие Лео Месси и Криштиану Роналду.

Каким должен быть план на игру у тренера соперников «Тоттенхэма» или сборной Англии, чтобы не позволить Кейну отличиться? На этот вопрос довольно точный ответ дал наставник сборной Литвы Эдгарас Янкаускас перед встречей с англичанами.

- Первым делом план состоит в том, чтобы не пустить его на стадион, - пошутил 42-летний специалист.

ЧЕРНЫЙ АВГУСТ

Одним из ключевых факторов высокой результативности Кейна является его манера игры. Форвард не просто не чурается игры в отборе, но в каждом матче таким образом начинает атаки своей команды. Вспомните, как часто вам доводилось видеть, чтобы Месси, Роналду или Роберт Левандовски сами начинали атаку отбором и сами ее завершали. Для 24-летнего нападающего – это норма жизни. Что уж говорить о бесконечных единоборствах с участием габаритного (188 см) нападающего.

В связи с вышесказанным, чтобы много забивать, форварду необходимо быть в идеальной физической форме, и по ходу сезона у Урагана (Harricane – прозвище форварда среди болельщиков) проблем с этим не возникает, однако на старте у него регулярно случается сбой. Вот уже на протяжении трех лет он никак не может забить в официальном матче в августе. Дошло до того, что в прессе заговорили об «августовском проклятье».

- Об этом много говорят, хотя меня это не слишком беспокоит. Я стараюсь хорошо играть и забивать, но иногда мяч не идёт в ворота или у меня просто почти не возникает моментов, - приводит слова нападающего Sportsmole.

Зато стоит ему набрать физические кондиции, и остановить его практически невозможно. Например, в текущем сезоне последний месяц лета вновь не принес нападающему «шпор» позитивных впечатлений, зато с наступлением осени его просто-таки прорвало – 13 голов в разных турнирах только за один сентябрь, в том числе в майке сборной Англии, в которой он даже примерил капитанскую повязку. Неудивительно, что по итогам сентября он был признан лучшим футболистом АПЛ и признался, что этот месяц был для него лучшим в карьере.

В ОДНОМ ГОЛЕ ОТ РЕКОРДА

Львиную долю своих мячей Ураган забил в чемпионате Англии – 36 из 53. По этому показателю он сравнялся с легендарным снайпером Аланом Ширером, наколотившим столько же в 1995 году за «Блэкберн Роверс». Правда, лучшему бомбардиру в истории АПЛ потребовалось для этого 42 матча, тогда как Кейну хватило и 34.

Чтобы перебить выдающееся достижение соотечественника, Кейну требуется забить хотя бы один мяч в ворота «Саутгемптона» в заключительном туре 2017 года.

В заключение вспомним весьма символичную ошибку, которую в октябре допустили журналисты телеканала ESPN в Южной Америке, когда составляли его бомбардирский график. Легким взмахом волшебной палочки Харри Кейн превратился в главного героя популярной серии книг Гарри Поттера. Возможно, заклятие «авада кедавра» и не под силу английскому супербомбардиру, зато забить два мяча в ворота «Саутгемптона», которые позволят побить рекорд Ширера, обогнать Месси и стать лучшим бомбардиром года, вполне по плечу.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ 2017 ГОДА В ЕВРОПЕ

Чемпионат Кубок страны Кубок лиги Суперкубок ЛЧ КЧМ Сборная Итого Ср. голов/ 90 мин Месси («Барселона», Испания) 40 5 - 1 4 - 4 54 0,84 Кейн («Тоттенхем, Англия) 36 4 - - 6 - 7 53 1,03 Роналду («Реал», Испания) 19 1 - 1 19 2 11 53 0,89 Кавани («ПСЖ», Франция) 36 2 4 0 8 - 3 53 0,85 Левандовски («Бавария», Германия) 33 4 - 1 6 - 9 53 0,84

КАК ОНИ ЗАБИВАЛИ