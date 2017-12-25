МУТКОUT. Он ушел, чтобы вернуться?
На итоговом заседании исполкома РФС принято важное решение – президент Виталий Мутко временно приостановил свои обязанности, исполнять их будет Александр Алаев. О напряженной обстановке в Доме футбола на Таганке – в репортаже «Советского спорта».
СУЕВЕРНЫЙ РФС
Последнее в году собрание исполкома РФС – это всегда интересно. Главные футбольные чиновники страны подводят итоги, утверждают всевозможные программы, оценивают работу коллег, взрывают информационное пространство каким-нибудь спорным или одиозным решением. Короче говоря, скучно бывает редко.
Заседание исполкома #РФС через минуту. Журналисты пока парятся в пресс-центре. pic.twitter.com/QKgWuzPE7i— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 25 декабря 2017 г.
За неделю до Нового года в Доме Футбола на Народной улице стало непривычно жарко. Журналистов в зал для пресс-конференций набилось под завязку. Бутерброды, чай, кофе, профессиональные байки и разговоры, когда же Виталий Мутко покинет пост президента РФС – в этот вечер или нет. За несколько дней до заседания сразу из нескольких источников – не всегда официальных – стало известно, что Мутко пока останется в должности. Но они ошибались. В новый год со старым начальником РФС вступать не захотел. Суеверные что ли?
Генеральный секретарь оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин на входе в здание на Таганке признался, что не знает ничего о возможной смене руководства РФС. Почетный президент организации Вячеслав Колосков заявил, что никаких причин снимать Мутко нет. Того же придерживался глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский.
БЮДЖЕТ, ЛИМИТ, ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц перед заседанием признался, что от мероприятия «ничего судьбоносного не ждет». Странно, ведь в ходе заседания исполкома кроме временного отстранения Мутко обсуждались важные и очень даже судьбоносные темы. И дело не в подведении итогов спортивных результатов национальных сборных, их задачах на 2018 год, делегировании прав на проведений соревнований и прочих вопросов, слабо будоражащих сознание рядовых обывателей. Всех интересовал, интересует и будет интересовать лимит на легионеров, бюджет РФС на следующий год и конечно же программа развития футбола на ближайшие 12 лет (до 2020 года).
Важнейшие вопросы на повестке дня (дословно с официального сайта РФС):
Об утверждении плана реализации в 2018 году общенациональной стратегии развития футбола в РФ на период до 2030 года.
О смете (бюджете) РФС на 2018 год.
О ходатайстве ФК «Рубин» (клуб планирует изменить форму собственности с МАУ на ООО – прим. ред.).
О составе Бюро Исполкома и Вице-президентах РФС.
Пока курьеры с подарками шныряли по Дому футбола туда-сюда, а «Спартак» заключал очередное спонсорское соглашение, журналисты терпеливо ждали обещанной пресс-конференции. Скоротать время удалось, пролистывая итоговый Информационный бюллетень РФС. На первой странице читателей любезно встречал временно (?) взявший паузу президент организации Виталий Мутко.
Информационный бюллетень #РФС по итогам года. #Мутко появляется на первой странице в последний раз? #футбол pic.twitter.com/HKU9pptcIi— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 25 декабря 2017 г.
Дальше больше. Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, рассказывающий о необходимости «обеспечить ресурсы» для развития российского футбола, новости регионов, все о международных контактах. Кроме того, особого внимания заслуживал выверенный до слова монолог Будогосского о том, как важно поддерживать плохо отработавших арбитров. А если серьезно, самое интересное – это табель о штрафах клубов РФПЛ в первом круге, где лидирует «Спартак» (1 585 000 рублей), и размышления главы Медкомитета РФС и главного врача сборной России Эдуарда Безуглова. По словам специалиста, за его время работы в национальной сборной ее игроки сдали свыше ста допинг-проб – как внезапных, так и послематчевых. И все они – в связи с последними событиями в это поверить трудно – оказались чистыми.
Интересная информация от #РФС. #Спартак заплатил штрафов в первом круге больше всех. pic.twitter.com/11UTFM8Is3— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 25 декабря 2017 г.
ИСПОЛКОМ ЗАСЫПАЕТ, ПРОСЫПАЕТСЯ МУТКО
В ожидании пресс-конференции кто-то из журналистов предложил разыграть заседание исполкома по правилам «Мафии». А-ля, исполком засыпает, просыпает Мутко. Но идея не прижилась. Куда интереснее – придумывать формулировки отставки для Виталия Леонтьевича или думать, как бы выдать что-нибудь этакое, чтобы мероприятие досрочно закончилось. Как досрочно закончились булочки и бутерброды для представителей СМИ.
Ощущение сугубо протокольного мероприятия не отпускало до самого конца. Это не 2014 год, когда Евгений Гинер ссорился с Николаем Толстых, а легендарную стенограмму перепечатывали все кому не лень. Это 2017-й, где приостановивший деятельность президент все-таки выходит на пресс-конференцию, и дежурно подводит итоги годовой работы.
Вот она, интрига, которая витала в воздухе на протяжении трех совещательных часов! Благодаря инсайдам журналисты были уверены: Мутко останется. И как они ошибались, когда на шестом этаже Дома футбола узнали обратное. В тот момент вечер перестал быть томным.
Дюков и Гинер оставили прессу без комментариев, быстро нырнув в представительские автомобили. Будто повторив за ними, так же сделал и президент РФПЛ Сергей Прядкин. Мороз, снегопад и ветер с Краснохолмской набережной не остановили только трех членов исполкома: Сергея Анохина, Игоря Ефремова и Рохуса Шоха. Да и те, надо сказать, ответили только на несколько вопросов прессы. Первый будто бы резюмировал за остальных: «Холодно мне, ребята!». Еще двое, Никита Симонян и Алексей Сорокин поделились мнением о произошедшем в тепле, у проходной.
ИСКУССТВЕННЫЙ ОФСАЙД
Важно понимать, что никакой смены власти в РФС не произошло. Алаев лишь юридически стал руководить организацией, да и то временно. Мутко же остался у власти фактически, в той же системе координат, при той же директиве, имея тот же вес. Вспоминаются строки Сергея Довлатова: «Мне стало противно и я ушел. Точнее, остался».
Только вычеркнете из цитаты первые три слова.