На итоговом заседании исполкома РФС принято важное решение – президент Виталий Мутко временно приостановил свои обязанности, исполнять их будет Александр Алаев. О напряженной обстановке в Доме футбола на Таганке – в репортаже «Советского спорта».

СУЕВЕРНЫЙ РФС

Последнее в году собрание исполкома РФС – это всегда интересно. Главные футбольные чиновники страны подводят итоги, утверждают всевозможные программы, оценивают работу коллег, взрывают информационное пространство каким-нибудь спорным или одиозным решением. Короче говоря, скучно бывает редко.

За неделю до Нового года в Доме Футбола на Народной улице стало непривычно жарко. Журналистов в зал для пресс-конференций набилось под завязку. Бутерброды, чай, кофе, профессиональные байки и разговоры, когда же Виталий Мутко покинет пост президента РФС – в этот вечер или нет. За несколько дней до заседания сразу из нескольких источников – не всегда официальных – стало известно, что Мутко пока останется в должности. Но они ошибались. В новый год со старым начальником РФС вступать не захотел. Суеверные что ли?

Генеральный секретарь оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин на входе в здание на Таганке признался, что не знает ничего о возможной смене руководства РФС. Почетный президент организации Вячеслав Колосков заявил, что никаких причин снимать Мутко нет. Того же придерживался глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский.

БЮДЖЕТ, ЛИМИТ, ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц перед заседанием признался, что от мероприятия «ничего судьбоносного не ждет». Странно, ведь в ходе заседания исполкома кроме временного отстранения Мутко обсуждались важные и очень даже судьбоносные темы. И дело не в подведении итогов спортивных результатов национальных сборных, их задачах на 2018 год, делегировании прав на проведений соревнований и прочих вопросов, слабо будоражащих сознание рядовых обывателей. Всех интересовал, интересует и будет интересовать лимит на легионеров, бюджет РФС на следующий год и конечно же программа развития футбола на ближайшие 12 лет (до 2020 года).

Важнейшие вопросы на повестке дня (дословно с официального сайта РФС):

Об утверждении плана реализации в 2018 году общенациональной стратегии развития футбола в РФ на период до 2030 года.

О смете (бюджете) РФС на 2018 год.

О ходатайстве ФК «Рубин» (клуб планирует изменить форму собственности с МАУ на ООО – прим. ред.).

О составе Бюро Исполкома и Вице-президентах РФС.

Пока курьеры с подарками шныряли по Дому футбола туда-сюда, а «Спартак» заключал очередное спонсорское соглашение, журналисты терпеливо ждали обещанной пресс-конференции. Скоротать время удалось, пролистывая итоговый Информационный бюллетень РФС. На первой странице читателей любезно встречал временно (?) взявший паузу президент организации Виталий Мутко.

Дальше больше. Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, рассказывающий о необходимости «обеспечить ресурсы» для развития российского футбола, новости регионов, все о международных контактах. Кроме того, особого внимания заслуживал выверенный до слова монолог Будогосского о том, как важно поддерживать плохо отработавших арбитров. А если серьезно, самое интересное – это табель о штрафах клубов РФПЛ в первом круге, где лидирует «Спартак» (1 585 000 рублей), и размышления главы Медкомитета РФС и главного врача сборной России Эдуарда Безуглова. По словам специалиста, за его время работы в национальной сборной ее игроки сдали свыше ста допинг-проб – как внезапных, так и послематчевых. И все они – в связи с последними событиями в это поверить трудно – оказались чистыми.

ИСПОЛКОМ ЗАСЫПАЕТ, ПРОСЫПАЕТСЯ МУТКО

В ожидании пресс-конференции кто-то из журналистов предложил разыграть заседание исполкома по правилам «Мафии». А-ля, исполком засыпает, просыпает Мутко. Но идея не прижилась. Куда интереснее – придумывать формулировки отставки для Виталия Леонтьевича или думать, как бы выдать что-нибудь этакое, чтобы мероприятие досрочно закончилось. Как досрочно закончились булочки и бутерброды для представителей СМИ.

Ощущение сугубо протокольного мероприятия не отпускало до самого конца. Это не 2014 год, когда Евгений Гинер ссорился с Николаем Толстых, а легендарную стенограмму перепечатывали все кому не лень. Это 2017-й, где приостановивший деятельность президент все-таки выходит на пресс-конференцию, и дежурно подводит итоги годовой работы.

Вот она, интрига, которая витала в воздухе на протяжении трех совещательных часов! Благодаря инсайдам журналисты были уверены: Мутко останется. И как они ошибались, когда на шестом этаже Дома футбола узнали обратное. В тот момент вечер перестал быть томным.

Дюков и Гинер оставили прессу без комментариев, быстро нырнув в представительские автомобили. Будто повторив за ними, так же сделал и президент РФПЛ Сергей Прядкин. Мороз, снегопад и ветер с Краснохолмской набережной не остановили только трех членов исполкома: Сергея Анохина, Игоря Ефремова и Рохуса Шоха. Да и те, надо сказать, ответили только на несколько вопросов прессы. Первый будто бы резюмировал за остальных: «Холодно мне, ребята!». Еще двое, Никита Симонян и Алексей Сорокин поделились мнением о произошедшем в тепле, у проходной.

ИСКУССТВЕННЫЙ ОФСАЙД

Важно понимать, что никакой смены власти в РФС не произошло. Алаев лишь юридически стал руководить организацией, да и то временно. Мутко же остался у власти фактически, в той же системе координат, при той же директиве, имея тот же вес. Вспоминаются строки Сергея Довлатова: «Мне стало противно и я ушел. Точнее, остался».

Только вычеркнете из цитаты первые три слова.