Как уже сообщал «Советский спорт», гендир РФС Александр Алаев назначен исполняющим обязанности президента РФС вместо «приостановившего работу» Виталия Мутко.

На сайте РФС функционеру уделено всего несколько строк. Алаеву 38 лет, поэтоу он станет самым молодым главой РФС в недолгой истории. Изначально Александр Алаев – человек из мира футбола. Он выступал за сборную России по пляжному футболу, играл в мини-футбол, становился призёром Европейской лиги.

С 2013 года он занимает в РФС должность гендиректора. В последнее время именно он осуществлял непосредственное руководство деятельностью РФС, хотя и полностью координировал свои действия с Мутко. Это легко объяснимо: Мутко и десятка раз не появился за год в здании Дома футбола на Таганке.

– Я вижу Мутко практически ежедневно – в том числе и в кабинетах этого здания. Могу высказать своё личное мнение: Виталий Леонтьевич – управленец высочайшего уровня. Ему не нужно сидеть на работе каждый день, чтобы контролировать процессы. Он в курсе всех важнейших проблем РФС и нашего футбола, - эти слова Алаев произносил год назад, идя вслед за Мутко на перевыборы.

Известны давние дружеские отношения с вице-президентом РФС и главой Московской федерации футбола Сереем Анохиным. В интервью «Советскому спорту» Сергей Анохин отозвался о новом главе РФС как о человеке глубоко порядочном и профессиональном:

– Честный, справедливый. А главное – он за развитие футбола!

Из дел, которые были видны болельщикам: именно Алаев занимался расторжением контракта с экс-главным тренером сборной России Фабио Капелло. Чиновник лично вел переговоры с итальянским специалистом и его командой. С недавних пор Алаев стал ответственным за расследование процедуры допинг-тестирования в чемпионатах России в 2012-2015 годах.