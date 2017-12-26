Пытаемся понять, как мог бы выглядеть наш футбольный чемпионат, введи РФС новый лимит на легионеров не через три года, а сейчас.

Тех, кто с нетерпением ждал изменения формулы лимита на легионеров, пресс-конференция по итогам последнего исполкома РФС должна была повергнуть в шок. Вместо долгожданной схемы 10+15, при которой количество иностранных игроков ограничивается не в стартовом составе на матч, а в заявке на сезон, Виталий Мутко анонсировал систему с той же логикой, но 7-8 легионерами в заявке вместо ожидаемых 10.

То есть, условные «Зенит» или «Спартак» вряд ли смогут выставить на матч по 10 иностранных футболистов с одним российским вратарем. Да и вообще, эти слова означают, что наш чемпионат может лишиться больше четверти своих иностранных футболистов, которых и так по европейским меркам катастрофически мало.

А что, если…

Благо, изменения вступят не со следующего сезона, а только «года через три», чтобы «не давить на клубы». Имея на руках всю статистику, мы попытались представить, как может бы выглядел нынешний чемпионат, реши исполком РФС ввести новую формулу лимита уже в этом сезоне. Домыслы, конечно, но они помогут нам понять, какой мы увидим РФПЛ года через три.

Сейчас количество иностранцев в заявке клуба на сезон ничем не ограничено – заявляй сколько хочешь, главное, чтобы на поле в матче чемпионата одновременно не появлялось больше шести легионеров, иначе – техническое поражение и штраф. Это позволяет «Спартаку», а также «Краснодару» с «Амкаром» держать на контракте по 12 «гастарбайтеров». Под будущий лимит полностью подпадают лишь «Динамо» с ЦСКА, в заявках которых 6 и 5 иностранцев соответственно. Под «облегченный» вариант будущего лимита (с 8 иностранцами в заявке) могут подпасть «Уфа», «Тосно» и «СКА-Хабаровск». Остальным придется «сбрасывать балласт».

Теперь, предлагаем немного пробежаться по персоналиям. «Отчислять» из российских команд мы будем иностранцев, которые провели на поле меньше всего игрового времени или тех, кто находится в аренде и в любом случае покинет клуб по окончании сезона.

Так, например, «Спартаку», у которого в заявке числится 12 иностранцев, пришлось бы расставаться с 3-4 легионерами, в зависимости от строгости новой формулы. По количеству игрового времени тройку «аутсайдеров» составляют Джано Ананидзе (302 минуты в этом сезоне), купленный за 12 млн евро Педро Роша (449 минут) и Марко Петкович (569 минут). Четвертым по игровому времени идет Зе Луиш (959 минут), но нападающего «спасает» арендованный Марио Пашалич, который и так должен будет вернуться в «Челси».

Пострадал бы и «Краснодар». Отчислять пришлось бы 3-4 игроков. В список попали бы такие футболисты, как Андрей Иван (76 минут на поле в сезоне), Торнике Окриашвили (84 минуты из-за травмы), Рикардо Лаборде (214 минут), Михайло Ристич (510 минут) и, конечно, так и не заслуживший доверия тренера ни на минуту Стефан Страндберг (0 минут).

В «Зените», у которого на контракте на данный момент 9 иностранцев, «лишним» оказался бы один, в худшем случае – два игрока – не так и много. Пока главным кандидатом на выход видится эквадорец Кристиан Нобоа (675 минут игрового времени во всех турнирах). Второй «неудачник» в случае принятия жесткой версии лимита – защитник Миха Мевля (1098 минут).

Лидер чемпионата, столичный «Локомотив», лишился бы 2-3 футболистов. Основной кандидат на выход, как это ни удивительно, нападающий Ари (295 минут). Пока футболист не играет из-за травмы. Но от него легче всего избавиться, ведь с железнодорожниками его связывает пока лишь аренда из «Краснодара». Ари вот уже больше года собирается получить российское гражданство, но пока этого не произошло. Еще один кандидат на выход по окончании сезона – арендованный Эдер (816 минут). Главной жертвой лимита в случае его жесткой версии становится Виталий Денисов с узбекским гражданством (538 минут). Ни минуты на поле в этом сезоне за «Локо» не провел хорват Ведран Чорлука, но вряд ли его можно рассматривать, как кандидата на расставание, ведь прошлый сезон он заканчивал в статусе капитана команды.

Масштабы бедствия

Всего на данный момент в клубах российской премьер-лиги числится 150 легионеров. Им достается 43% игрового времени. Новый лимит сократит объемы иностранной рабочей силы в лучшем случае на 17,3%. При самом нежелательном варианте развития событий чемпионат России покинет более четверти всех легионеров – 26%.

Если бы сегодня клубам ограничили число иностранцев в заявке цифрой 8, из России в поисках работы уехало бы 26 футболистов. При 7 иностранцах в заявке, наш чемпионат покинуло бы 39 легионеров. На их долю выпадает порядка 6% игрового времени. Относительная цифра не впечатляет, но абсолютная составляет порядка 17-18 тысяч минут игрового времени по итогам лета и осени.

Как вы думаете, кто занял бы место этих футболистов? Правильно – российские игроки, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранцами. В лучшем случае на их место пришла бы отечественная молодежь. В худшем – десант из низших дивизионов.

Вроде все выглядит неплохо: больше россиян играют на высоком уровне, получают практику, являются потенциальными кандидатами в сборную. На деле мы получаем немотивированных игроков, которых возьмут на контракт за паспорт. Большие клубы за счет качественных россиян будут углублять состав. Ценность хорошего российского футболиста возрастет еще больше. «Паспорта», как их уже называют, будут больше стоить и требовать более высокую зарплату. В итоге наш футбол просто продолжит плодить так называемых «детей лимита» - футболистов, которые, подписав выгодный долгосрочный контракт, перестают прогрессировать, а то и вовсе играть в футбол, начинают просиживать штаны в запасе, получая за это миллионы рублей в месяц. за примерами далеко ходить не надо: Иван Новосельцев, Павел Погребняк…

Ниже мы приводим таблицу иностранцев, которые покинули бы российский чемпионат, ограничь РФС количество иностранцев в заявке клубов цифрой 7.