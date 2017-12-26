Известный российский футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об анонсированном экс-президентом РФС Виталием Мутко лимите на легионеров в РФПЛ, который с 2020 года должен сменить формулу «6+5 в поле» на «7+18 (или 8+17) в заявке».

«НАДО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА АНГЛИЮ»

- Как относитесь к изменению лимита на легионеров, который в понедельник анонсировал Виталий Мутко?

- Во-первых, давно являюсь сторонником точки зрения, что появление седьмого иностранца на поле не таит особой опасности. Во-вторых, хотелось бы, чтобы мы в этом отношении ориентировались на Англию – чтобы к нам не приезжал всякий хлам. Чтобы если футболист приезжает, у него было определенное количество игр за свою сборную.

Все-таки если иностранец приезжает в Россию, он должен быть на две головы сильнее нашего игрока. А у нас подчас берут какого-нибудь бесплатного футболиста, выписывают за него агентские, и он здесь занимает место местного футболиста.

- Ожидается, что в лимите будут прописаны требования к нескольким легионерам – матчи за сборные и в групповых этапах еврокубков, - но не всем.

- Наверное, это все-таки правильно. Есть ведь клубы вроде «Удинезе», которые живут за счет того, что они выводят футболистов на определенный уровень и продают. Допустим, я руководитель клуба, и я нашел талантливых 16-18-летних игроков – серба, румына и еще кого-то. А откуда у них матчи в Лиге чемпионов или Лиге Европе?

Если я хочу взять молодого и перспективного, развить его и продать дальше, тогда в этом логика есть. А так все зависит от клуба и его финансовых возможностей. Все равно в российском футболе сложилась такая ситуация, что этот лимит может быть интересен пяти-шести ведущим клубам.

«ВСЕГДА НЕМАЛО ЖЕЛАЮЩИХ ПРИСОСАТЬСЯ К БЮДЖЕТУ»

- Кому из российских клубов этот лимит может быть интересен?

- С ним спокойно справятся «Краснодар», «Зенит», «Спартак», « Локомотив»… В ЦСКА сейчас тот уникальный момент, когда клуб никого не покупает, и молодые футболисты – Гордюшенко, Чалов, Жамалетдинов, Олейников – получили свой шанс, который хорошо используют. Лично я за них рад и считаю, что кто-то обязательно выстрелит – те же Хосонов или Кучаев. В клубе собралась целая плеяда перспективных игроков, и это очень приятно.

- Существует популярная точка зрения, что действующий лимит «6+5» значительно повысил стоимость российских футболистов. Новый лимит сможет исправить эту проблему?

- Во-первых, у нас все равно имеют деньги и покупают игроков пять-шесть команд. Во-вторых, кто платит, тот и заказывает музыку. Раньше вот агенты были виноваты во всех смертных грехах, но если стул стоит 100 рублей, я, как менеджер, могу купить его за 110, но никак не за 500, правильно?

Просто есть клубы частные, как у Галицкого, которые считают деньги, а есть государственные, в которых у менеджеров всегда существует соблазн присосаться к бюджету и что-то заработать. Это не только в футболе такая ситуация, но и в любой сфере – строительстве, например. Вспомните, сколько было желающих присосаться к строительству «Баклан-Арены». Цена стадиона в Санкт-Петербурге росла чуть ли не каждый день.

- То есть не лимит «6+5» резко поднял стоимость российских футболистов?

- Думаю, что не он, мы ведь даже сборную набрать не можем. Футболистов в России много, а классных игроков – мало. За последнее время серьезно выросли только Роман Зобнин, да Александр Головин. Среди молодых только они безоговорочно играют в сборной, остальные сборники ближе к 30 годам.

«С КОГО БУДЕМ СПРАШИВАТЬ В 2020 ГОДУ?»

- Мутко сказал, что лимит вступит в действие только с 2020 года. Чем обусловлен выбор такого срока?

- Это решение из категории «после меня хоть потоп», как с крейсером Аврора – в 1917 году выстрелил, до сих пор разруливаем. Когда в 2020 году Мутко не будет в РФС, с кого мы будем спрашивать?

- Для ваших клиентов со вступлением лимита в законную силу что-нибудь изменится?

- У нашего агентства поменялся вектор развития, и сейчас у нас больше молодежи, чем опытных игроков. Я им всегда говорю, что дорогу осилит идущий. Караваев пошел своим путем, Давыдов сейчас женился и, надеюсь, встряхнется и заиграет, Миша Левашов тоже имеет хорошие перспективы. А ребята помоложе вроде Ломовицкого вне зависимости от наличия или отсутствия лимита должны прогрессировать и сами себя развивать. Никто за ручку их вести не будет.

Почему российские футболисты не едут за рубеж? Да потому, что они там не нужны никому. У нас молодежка 1996 года рождения выиграла чемпионат Европы, команда Хомухи стала призером Евро, но кроме того же Митрюшкина в Европе никто не играет.

- Неужели российские футболисты настолько слабы, что не могут играть в Швейцарии или условной испанской «Жироне»?

- Есть два момента, которые мешают отъезду российских футболистов. Они и в России неплохо живут, в «Жироне» им не будут платить такие зарплаты. Кроме того, все зависит от личности самого человека, что он выберет – футбол или деньги?

Тот же Александр Зуев видел, что в «Спартаке» практически не играл, поэтому поехал в «Крылья Советов», сейчас играет в «Ростове». Вот он молодец – выбрал футбол. Мы рассуждаем, поедет ли Смолов в «Реал», но ехать-то надо туда¸ где ты в первую очередь будешь играть.

Так что дело не в лимите, российскому футболу в принципе нужны кардинальные перемены.

«МУТКО, КАК ШАХМАТИСТ, СМОТРИТ НА ТРИ ХОДА ВПЕРЕД»

- Но изменение лимита – это правильный первый шаг?

- Пока это не шаг, а популизм. Мутко сказал, что через два года что-то поменяется, в сейчас вместо него придет новый президент РФС и пролоббирует какое-то иное решение. Мутко сказал это, уже уходя, но права подписи-то у него теперь нет. Придут другие люди, скажут: «Мы вообще лимит отменим».

- Как относитесь к временной отставке Мутко?

- Мутко надо отдать должное, потому что он хороший стратег. Как шахматист, на три хода вперед смотрит. Сейчас ему было выгодно сказать про новый лимит, он и сказал – ничего не поменялось, ни с кем не поругался, просто пообещал и ушел в тень.

Все-таки два года – это немалый срок. Напоминает притчу про Хаджу Насреддина, который за 50 тысяч золотых пообещал эмиру, что за 30 лет научит осла говорить, а в противном случае будет казнен – «за 50 лет либо ишак сдохнет, или эмир». Думаю, Мутко не вернется, будет мемуары писать.

Мне, честно говоря, без разницы, кто возглавляет РФС – Газзаев, Мутко, Алаев или кто-то другой. Главное, чтобы в России развивался футбол – строились поля, велись качественные трансляции, детский футбол был на высоком уровне, а зрителям хотелось прийти на стадион с детьми для того, чтобы смотреть игру, а не отморозить задницу.