И просвета не видно.

УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Говорить о росте уровня РФПЛ не приходится давно. Примерно с 2014 года, когда по экономике страны был нанесен серьезный удар. После этого наше футбольное хозяйство в лучше случае стагнирует, а если брать реальные расклады, то на лицо все признаки стремительной деградации.

Все потому, что когда в росфутболе появились космические деньги, их тратили на трансферы, зарплаты игроков и комиссии агентов, а не на развитие инфраструктуры, школы и академии. За то прекрасное время, когда баррель нефти стоил 120 долларов, мы не построили систему, которая сейчас позволила бы нам стабильно выращивать своих Джастинов Клюйвертов и Марко Асенсио.

Мы вложились в Кубки и Суперкубки УЕФА, безбедную старость Фабио Капелло, зарплаты Халка, Акселя Витцеля и прочих Хави Грасий. Теперь же, когда экономические реалии совсем другие, а именитые игроки разъехались во все стороны, мы стоим перед красноречивым фактом: пермский «Амкар» в межсезонье может не найти средств, чтобы доиграть чемпионат.

Такие вещи случались и раньше, но тогда письма президенту реально помогали решать такие вопросы. Сейчас же бизнес бежит прочь от спорта, как подросток от толпы хулиганов. Все прекрасно знают, что для инвестиций это крайне неподходящая область. Прибыли здесь ни за что не дождешься, зато легко хапнуть конкретный минус.

БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ

Все это приводит к тому, что в РФПЛ практически не осталось клубов, которые могут тратить деньги. «Зенит» в этом плане можно вынести за скобки, он уже давно существует в отрыве от общепринятых реалий, в которых «Локомотив» уже четвертый год получает фиксированный бюджет размером 5 миллиардов рублей и ни копейкой больше, в ЦСКА забыли, что такое покупка нового игрока, и даже со всех сторон благополучный «Краснодар» притормозил в развитии после открытия стадиона. А тут еще и финансовый фэйр-плей подкрался со спины и ударил так, что полтора года назад некогда благополучное московское «Динамо» впервые в истории обнаружило себя в ФНЛ.

Клубы захлебываются в своих проблемах, спортивный результат ухудшается, а игра стремительно тускнеет. Это привело к тому, что чемпионство в РФПЛ буквально валяется на полу, его может подобрать тот, кто первым решит свои проблемы.

В прошлом сезоне это сделал «Спартак», которому повезло схантить оказавшегося по какому-то недоразумению свободным Массимо Карреру. Итальянец со своим свежим взглядом и незаурядным тренерским мастерством быстро взломал систему и сделал то, чего до него не удавалось никому на протяжении 16 лет.

Сейчас по этому же пути идет «Локомотив». Юрий Семин готовился мучительно грызться за каждое очко и затачивал свою команду на перманентную борьбу, а получилось так, что своих оппонентов железнодорожники могут превосходить, просто играя в футбол без надрыва и даже без нападающих.

Качество игры в РФПЛ снизилось настолько, что средняя результативность провалилась ниже 2,5 голов за матч в среднем. Теперь у нас классический низовой чемпионат, в котором стыков и фолов больше, чем осмысленных действий.

Все большие звезды разъехались, лишь «Спартак» каким-то чудом удерживает Куинси Промеса, но и это ненадолго. В «Локомотиве» есть Мануэл Фернандеш и прогрессирующий Алексей Миранчук, в «Краснодаре» - Федор Смолов, в «Зените» - Эмануэль Маммана и Леандро Паредес. На этом все.

Смены нет, играем теми, кто остался в наличии. Но и эти ребята постепенно стареют. Поколение Глушаковых выросло в тепличных условиях лимита и вместе с большим количеством игрового времени имеет настолько же большие зарплаты. Свой уровень оно показало на Евро-2016. И дальше будет только хуже.

Низкое качество исполнителей приводит к тому, что все больше команд используют «автобусную» тактику с 5 защитниками в линию. И это не мода, а необходимость. Когда нет мастерства, чтобы забить хотя бы два гола, нужно делать ставку на оборону, где тоже не хватает качественных исполнителей. Поэтому почти все команды РФПЛ обороняются количеством, компенсируя недостаток навыков у игроков.

Просвета не видно. Сейчас достроятся стадионы к чемпионату мира и потом мы будет в муках искать команды, которые смогут на них играть. Футбол в регионах умрет окончательно, потому что все деньги сожрет содержание этих арен. Боюсь, что ситуации не спасет даже баррель нефти по 200 долларов.