«Советский спорт» продолжает исследовать работу главных арбитров и ассистентов судьи на матчах российской премьер-лиги. Уже в следующем году три лучших рефери, и три лучших помощника главного арбитра – получат призы от нас!

Сегодня – лучшие решения, принятые арбитрами в матчах 19-го и 20-го туров РФПЛ.

Главные арбитры

1-е место – решение Романа Галимова назначить пенальти на 26-й минуте матча ЦСКА – «Тосно».

Во время затяжной атаки армейцев полузащитник Александр Головин диагональным пасом забросил мяч в угол штрафной площади, куда уже устремился Марио Фернандес – за спину защитнику «Тосно» Чернову. Фернандес укротил мяч в одно касание, и пытался перевести его вдоль линии ворот, но на пути оказалась рука Чернова, причём защитник «Тосно» сделал не одно, а два касания мяча. Подумать, что рука была в естественном положении – арбитр не успел, увидев сигнал ассистента. Хотя простым момент назвать нельзя.

2-е место – решение Сергея Лапочкина зафиксировать фол последней надежды, и удалить с поля игрока на 80-й минуте матча «Локомотив» – «Рубин».

Полузащитник «Рубина» Цакташ грубо ошибся в поперечной передаче перед штрафной площадью «Локомотива». Перехвативший мяч Коломейцев немедленно отправил его вперёд, где Эдер зацепился за мяч в борьбе с защитником «Рубина» Сезаром Навасом. Мяч португалец обработал лучше, и если бы не объятья защитника – убежал бы один на один с вратарем. Арбитр верно определил фол последней надежды со стороны защитника «Рубина».

3-е место – решение Сергей Иванова назначить пенальти на 57-й минуте матча «Краснодар» – «Ахмат».

В ходе атаки хозяев поля Федор Смолов устремился в штрафную грозненцев по диагонали из центра. Никакой опасности его положение не представляло, однако защитник «Ахмата» решил выбить мяч у Смолова из-под ног. Единоборство случилось на линии штрафной площади и и многим даже показалось что контакт был за ее пределами. Однако на повторе видно, что защитник находится внутри штрафной, контакт случается на линии, соответственно решение арбитра – верное.

4-е место – решение Алексея Еськова определить фол последней надежды и удалить с поля голкипера на 26-й минуте матча «Анжи» – «СКА-Хабаровск».

Перехватив мяч у своей штрафной площади, «Анжи» немедленно устремился в контратаку. На пути мяча оказался только что появившийся на поле защитник гостей Эдиев. Возможно, он просто не успел разогреться, но пас назад голкиперу получился крайне неудачным. У вратаря Криворучко не оставалось другого выхода, как бежать вперёд. Нападающего он сбил, и решение судьи вопросов не вызывает.

5-е место – решение Романа Галимова назначить пенальти на 9-й минуте матча ЦСКА – «Тосно».

Снова Галимов, и снова все начинается с Головина. Проникающий пас полузащитника армейцев в штрафную предназначался Понтусу Вернблуму. Швед, однако, двигался в сторону от ворот, и непосредственной угрозы им не представлял. Защитник гостей Буйволов решил сыграть на перекрещивании траекторий и оказался слишком не аккуратен. Ногу шведа он задел, пенальти назначен верно.

Ассистенты главного арбитра

1-е место – решение Алексея Ширяева зафиксировать игру рукой, и просигнализировать рефери о нарушении правил на 26-й минуте матча ЦСКА – «Тосно».

Сам эпизод достаточно подробно описан выше. Но хвалить здесь нужно не только главного арбитра, выдержавшего паузу, но и его ассистента, быстро и точно принявшего верное решение. Скорее всего, Ширяеву с бровки контакт руки с мячом был виден лучше. В итоге – абсолютно верное решение судейской бригады, похвалы за которое достойны оба.

2-е место – решение Антона Аверьянова зафиксировать положение вне игры, и не засчитывать гол на 61-й минуте матча «Зенит» – «Урал».

После подачи углового хозяевами поля, и удара по воротам, мяч прилетел к защитнику «Зенита» Ивановичу, лежащему в районе линии вратарской. Похвалы здесь в равной степени заслуживают и арбитры, и защитники «Урала», своевременно вышедшие вперёд. В момент удара по воротам Иванович находится в положение вне игры, и засчитывать забитый им спустя секунды гол было нельзя.

3-е место – решение Романа Усачева не фиксировать положение вне игры, и засчитать гол на 73-й минуте матча «Урал» – «Арсенал».

После розыгрыша стандартного положения командой гостей мяч полетел на правый фланг к защитнику Анри Хагушу. Ближе всех к воротам «Урала» в этот момент располагался номинальный форвард хозяев Портнягин. Скорее всего, ему не хватило навыков игры в обороне. После удара Хагуша и рикошета, Лука Джорджевич головой направил мяч в ворота. Яростно протестовавший вратарь «Урала» Годзюр, все понял, увидев Портнягина за своей спиной. Джорджевич был в правильной позиции, гол забит верно.

4-е место – решение Валерия Данченко зафиксировать положение вне игры, и не засчитывать гол на 57-й минуте матча «Арсенал» – «Спартак».

После подачи «Спартаком» штрафного с левого фланга атаки, мяч прилетел к Пашаличу, в борьбе с которым находился защитник «Арсенала» Сундзу. Кого из них в итоге коснулся мяч – определить непросто. Зато на повторе очевиден офсайд у Пашалича в момент подачи штрафного. Гол отменён арбитром абсолютно верно.

5-е место – решение Андрея Глота не фиксировать положение вне игры, и засчитать гол на 40-й минуте матча «Рубин» – «СКА-Хабаровск».

Затяжная атака «Рубина» завершилась диагональным навесом Оздоева в штрафную площадь. Максим Канунников подкараулил мяч за спинами защитников, и направил его в ближний угол ворот команды из Хабаровска. Голкипер легко мог забрать мяч, но упустил его в сетку. Но нас интересует не это, – в момент паса Канунников находился в правильной позиции, на одной линии с защитниками.