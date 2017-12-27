Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев вспоминает, как это было.

«ЗАРЯ» – БАЗОВЫЙ КЛУБ СБОРНОЙ

Начну с предыдущего сезона. Я был довольно взрывным футболистом, быстрым, видимо, из-за этого у меня возникали проблемы с задней поверхностью бедра. Поэтому в конце 71-го года я лег в ЦИТО к легендарному хирургу-травмотологу Зое Сергеевне Мироновой. Из-за этого я пропустил хлебную поездку во Францию, куда отправился «Спартак» по окончании сезона. Правда, закончилась эта поездка для ребят не очень хорошо – везли много махера и их всех накрыли на таможне.

Сезон 72 года получился насыщенным для сборной СССР, команда участвовала сразу в трех турнирах. Начали с чемпионата Европы, который я пропустил – не восстановился после травмы. Сборная стала серебряным призером, проиграла в финале сборной ФРГ 0:3.

А вот на второй турнир я уже в состав вошел. Но здесь опять необходимо сделать небольшое отступление для молодого поколения. Этот сезон прекрасно провела «Заря» из Ворошиловграда, которая и стала чемпионом. После первого круга «Заря» тоже лидировала в чемпионате. Видимо, начальство решило игроков ворошиловградской команды поощрить, а заодно дать передышку первой команде, поэтому создали на ее базе сборную СССР и отправили на Кубок Независимости в Бразилию.

Это был чемпионат мира лайт, выражаясь современным языком. Участвовали 16 команд, как и в чемпионате мира, проводился турнир по регламенту мирового первенства. Все привезли первые сборные, мы отправили «Зарю», усиленную Евгением Ловчевым, Кахи Асатиани, Анатолием Бышовцем, а также Альбертом Шестерневым. Первые трое были действующими футболистами, а вот Альберт еще в прошлом сезоне получил травму, всю зиму лечился. Он фактически уже завершил карьеру, но его решили поощрить и включили в состав этой сборной. Со своей ногой он мог минут на десять выйти и помочь, однако не сыграл в Бразилии ни минуты.

Выступили мы достойно, обыграли Уругвай в первом матче, но затем проиграли Аргентине и Португалии, поэтому из группы не вышли.

«ЭТОТ МОЙ ПРОХОД ПО ФЛАНГУ ЗАПОМНИЛИ МНОГИЕ»

Затем была Олимпиада в Мюнхене, куда уже поехала первая сборная. Там здорово дебютировал Олег Блохин, мы завоевали бронзовые медали. Об этом подробно написано, повторяться не буду. Скажу только, что после Олимпиады нам присвоили звание мастеров спорта международного класса.

Теперь подходим к главному, за что же мне, крайнему защитнику, дали звание лучшего футболиста страны. Мне думается, в основном за мой осенний отрезок в сборной и «Спартаке». Причем для «Спартака» сезон-1972 сложился неудачно – мы заняли 11-е место в чемпионате. Но зато здорово сыграли в 1/8 Кубка Кубков с «Атлетико» Мадрид. Никто не верил, что мы пройдем испанцев. «Атлетико» тогда был одной из лучших команд Испании.

В первом матче в Мадриде мы повели 4:1, но все же два гола пропустили. Выиграли 4:3. Ответный матч проходил в Москве 8 ноября. Был мороз, выпал снег. Мы не сомневались, что в таких условиях легко испанцев обыграем. Но они приехали подготовленными, вышли на поле в бутсах с каким-то присосками и почти не скользили на подмерзшем газоне. Испанцы провели 2:0. Надо было что-то делать. И тут я продрался по краю, по дороге прошел трех испанцев и прострелил в штрафную с левого флага. Набегавший Саша Пискарев не попал по мячу, но на дальней штанге оказался Гиля Хусаинов, который переправил мяч в ворота. Он после матча сказал: «Дядя Гиля вам поездку в Европу устроил». Четвертьфиналы были в марте, и в феврале «Спартак» отправился в Европу готовиться и проводить контрольные игры. В общем, думаю, этот мой проход запомнили многие.

Осенью сборная провела два отборочных матча ЧМ-74. Мы проиграли во Франции 0:1, но зато одержали важную победу в Дублине над Ирландией – 2:1. Мне кажется, я в этих матчах выглядел неплохо.

«ВАЛЕРА ВИНОКУРОВ ПОЗВОНИЛ ПРЯМО В САНАТОРИЙ»

После сезона я по традиции отправился в санаторий в Кисловодск, куда ездил с 1969 года. Помню, еще в ноябре я сказал Гене Логофету: «Чувствую, меня могут назвать лучшим футболистом года». Он тогда усомнился: «У тебя паблисити не тот». Гена любил умные словечки.

Где-то 29 декабря в комнату постучали с рецепшена – телефонов в номерах не было – и сказали, что звонят из Москвы, из еженедельника «Футбол-хоккей». Я сразу подумал, что меня признали лучшим футболистом. Это был Валера Винокуров. Он подтвердил мою догадку – я действительно победил в голосовании за звание лучшего футболиста СССР. Причем Валера уточнил, что он за меня не голосовал.

Как отпраздновал? Мы тогда были большими профессионалами, чем нынешнее поколение. Примерно 5 января мы выходили из отпуска, и старались быть к первому сбору готовыми. Я вставал каждый день в 6.30 и шел в гору несколько километров. Однажды в темноте догнал Константина Ивановича Бескова. В Кисловодске в разных санаториях в это время отдыхали многие футболисты – Толя Бышовец, Миша Гершкович, Володя Пильгуй, Володя Мунтян, Берадор Абдураимов. 31 декабря по традиции мы собирались и играли товарищеский матч с местной командой «Нарзан», она выступала во второй лиге. А Новый год встречали семьями в ресторане.

Лучший футболист СССР-72

1.Евгений ЛОВЧЕВ («Спартак» М) – 188 очков

2.Евгений РУДАКОВ («Динамо» К) – 156

3.Муртаз ХУРЦИЛАВА («Динамо» Тб) – 140

Чемпионат СССР-1972. Высшая лига

1. «Заря» (Ворошиловград) – 40 очков

2. «Динамо» (Киев) – 35

3. «Динамо» (Тбилиси) – 35

4. «Арарат» (Ереван) – 34

5. ЦСКА – 34

6. «Днепр» (Днепропетровск) – 34

...11. «Спартак» (Москва) – 26

Сборная СССР на Кубке Независимости-1972 в Бразилии.

29 июня. Уругвай – СССР – 0:1 (Онищенко)

2 июля. Аргентина – СССР – 1:0 (Пасторисо)

6 июля. Португалия – СССР – 1:0 (Жордао)