«Советский спорт» – о голландском защитнике, ставшем самом дорогим в истории мирового футбола.​

ТАКИЕ ДЕНЬГИ ЗА ЗАЩИТНИКА – ЭТО ВООБЩЕ НОРМАЛЬНО?

75 миллионов фунтов – это примерно 85 миллионов евро. В этом году за такие деньги Ромелу Лукаку перебирался в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона». За чуть меньшую сумму – 82,3 млн – в 2014-м из, кстати, «Ливерпуля» в «Барселону» ушел Луис Суарес. Ну а дальше вы знаете – там и Хамес Родригес с трансфером из «Монако» в «Реал», и Анхель Ди Мария, ушедший из «Реала» в «МЮ». И так далее.

Сейчас же случилось немного выходящее за рамки финансового хауса АПЛ событие. Пробит очередной трансферный рекорд: английский клуб в третий раз подряд обновляет табель о самых дорогих защитниках. Два года подряд это делал «Манчестер Сити» (Джон Стоунз – 55,6 млн евро, Бенджамин Менди – 57,5 млн евро), а теперь отличился «Ливерпуль».

По сути, спрос на защитников в последние несколько лет не выявляет никакой тенденции. Футбол для топ-клубов не стал более оборонительным. Просто ошибки в обороне концентрируют на себе все больше внимания, и многие клубу стремятся к идеалу во всех линиях. Как совсем недавно было, например, в мадридском «Реале», у которого слабого места не было вообще. А «Ливерпулю» до этой идеальной формы еще далеко: посмотрите на россыпь ошибок вратаря Симона Миньоле и косяки оборонцев Рагнара Клавана и Деяна Ловрена или позиционные ошибки опорной зоны.

С постоянно растущей инфляцией и повышенным спросом на качественных оборонцев цена защитников продолжит расти. Это просто экономические принципы, против которых не попрешь. Да, разрыв в цене на игрока обороны и атаки по-прежнему будет сохраняться, но в ближайшие два-три года эта разница станет минимальной.

КТО ТАКОЙ ВАН ДЕЙК?

Можно загонять сейчас про «нидерландского игрока суринамского происхождения», но отложим Википедию в сторону. Кому интересно, почитаете. Начать надо с того, что Юрген Клопп хотел купить ван Дейка еще летом, но тайные переговоры стали достоянием общественности, и все сорвалось. Конечно, а как иначе, когда общаться с игроком о возможном трансфере юридически было нельзя: «Саутгемптон» ничего об этом не знал, а у Вирджила оставалось еще более полугода контракта со «святыми». Нарушение всех договоренностей.

Можете не верить, но не Мохаммед Салах был главной трансферной целью «Ливерпуля» этим летом, а именно ван Дейк. Египтянина покупали постольку-поскольку: есть много атакующих игроков, но и еще один не помешает. Клопп хотел Вирджила – одного из умнейших защитников лиги, переросшего уровень «Саутгемптона». Другие ребята на этой позиции ему были неинтересны.

У ван Дейка несмотря на зеленый возраст для защитника – ему только 26 лет – потрясающее чтение игры: он мало использует свои габариты для борьбы (рост 193 сантиметра, теперь самый высокий в «Ливерпуле»), ему проще предугадать замысел соперника и сфолить всего раз, внимание, за два матча. И это центральный защитник середняка АПЛ! Вирджил системообразующий футболист, на нем держится вся линия не только в «Саутгемптоне», но и голландской сборной. Он не ведомый, а ведущий, что «Ливерпулю» невероятно важно. Ибо ведомых у них пруд-пруди (см. заявку команды на сезон).

ВАН ДЕЙК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШ?

Еще как. Вирджил за последние два сезона совершил только две ошибки в обороне. Тот же Ловрен накликал беду на свои ворота три раза только в прошлом сезоне и один раз в этом. Все четыре косяка привели к забитым голам. У ван Дейка – ни одного.

«Ливерпуль» ужасен на стандартах, особенно у своей штрафной, но это объяснимо: игроки в основной массе среднего роста и не отличаются особым атлетизмом, британские коллеги высчитали: «Ливерпуль» – самая низкорослая и легковесная команда лиги. А ван Дейк, уступающий в АПЛ в уровне верховой борьбы только Курту Зума из «Челси», действительно станет отличным усилением.

Защитники, способные делать только что-то одно, уже не котируются так высоко. Никому не нужна прокаченная вариация Лорана Косьелни, мало интереса вызовет Фил Джонс версии 2.0. Современному футболу нужны защитники, способные на многое. И речь не об универсализме, а о наборе целого списка полезных навыков. Это не только чтение игры и действия наверху, этого уже мало. Нужна способность начать атаку или разыграть штрафной, а может что-то еще. Ван Дейк умеет и то и другое, и третье и пятое. И даже десятое. Вирджил постепенно доказывал и показывал это в «Гронингене», «Селтике» и «Саутгемптоне». А теперь докажет в «Ливерпуле». По крайне мере, для этого созданы все условия.